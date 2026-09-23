కూలీ కొడుకు అద్భుతం- భారత సైన్యం కోసం రాడార్కు చిక్కని డ్రోన్- కేంద్రం రూ. 3.5 కోట్ల నిధులు!
పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థి సర్వేశ్ శర్మ అద్బుత ప్రతిభ- ఆర్మీ కోసం అత్యాధునిక డ్రోన్ అభివృద్ధి చేయనున్న హిమాచల్ యువకుడు- డిఫెన్స్ ఇన్నోవేషన్ సంస్థల ద్వారా ప్రాజెక్టుకు రూ. 3.50 కోట్ల గ్రాంట్ మంజూరు
Published : September 23, 2026 at 8:27 PM IST
Student Develop Radar Evading Drone for Indian Army : 'ప్రతిభకు పేదరికం అడ్డుకాదు, పట్టుదల ఉంటే ఎంతటి లక్ష్యాన్నైనా సాధించొచ్చు' అని నిరూపిస్తున్నారు సర్వేశ్ శర్మ. హిమాచల్ ప్రదేశ్ హమీర్పూర్ (బరు) ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలో కంప్యూటర్ ఇంజినీరింగ్ ఐదో సెమిస్టర్ చదువుతున్న సర్వేశ్- భారత రక్షణ రంగానికి సంబంధించి ఒక అద్భుతమైన ఆవిష్కరణ రూపొందించే అవకాశం దక్కించుకున్నారు. సర్వేశ్ కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంతమాత్రంగానే ఉంది. ఆయన తండ్రి సంజీవ్ శర్మ సాధారణ దినసరి కూలీగా పనిచేస్తున్నారు. తమ స్థోమతకు తగ్గట్లుగా పరిమిత వనరులతో చదువుకుంటూనే తన ప్రత్యేక నైపుణ్యాలతో, సాంకేతికతపై పట్టుతో ఇప్పుడు జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందారు.
సర్వేశ్ ఇటీవల అభివృద్ధి చేసిన ఓ డ్రోన్ ప్రాజెక్టుకు కేంద్ర రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన డిఫెన్స్ ఇన్నోవేషన్ ఆర్గనైజేషన్ (DIO), ఇన్నోవేషన్స్ ఫర్ డిఫెన్స్ ఎక్స్లెన్స్ (iDEX) నుంచి రూ. 3.50 కోట్ల మేర గ్రాంట్ మంజూరైంది. సెప్టెంబర్ 21న రక్షణ శాఖ ఈ నిధుల విడుదలకు ఆమోదించినట్లు సర్వేశ్ చెప్పారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ కింద సర్వేశ్ రుద్ర ఎడ్జ్ టీ-1 (స్పెక్ట్రా) పేరుతో డ్రోన్ రూపొందించనున్నారు. ముఖ్యంగా సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో నిఘా, పర్యవేక్షణకు ఈ డ్రోన్ ఉపయోగపడేలా అభివృద్ధి చేయనున్నారు.
రాడార్కు కనిపించదు- జామర్తో అడ్డుకోలేరు!
శత్రు నిఘా వ్యవస్థలను తప్పించుకునే సామర్థ్యం ఉండటం ఈ డ్రోన్లోని ప్రధాన ప్రత్యేకతగా చెబుతున్నారు. సర్వేశ్ అభివృద్ధి చేసిన డిజైన్ ప్రకారం డ్రోన్ను శత్రు రాడార్ కూడా గుర్తించలేని విధంగా రూపొందిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలానే సాధారణ జామింగ్ సిస్టమ్స్ ద్వారా దాని కార్యకలాపాల్ని అడ్డుకోవడం కూడా కష్టంగా ఉండేలా అభివృద్ధి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. భారత సైన్యం సరిహద్దుల్లో నిఘాకు సంబంధించి ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై ఆలోచించిన తర్వాతే ఈ ప్రాజెక్టుకు శ్రీకారం చుట్టినట్లు సర్వేశ్ తెలిపారు.
వాస్తవానికి సర్వేశ్ ప్రాజెక్టు ముందుగా చాలా చిన్న స్థాయిలో ప్రారంభమైంది. రూ. 87 వేల వ్యయంతోనే డ్రోన్కు సంబంధించిన ప్రాథమిక ప్రాజెక్టును అభివృద్ధి చేశారు. అంతకుముందు ఐఐటీ జోధ్పుర్, కోణార్క్ కార్ప్స్ ఆధ్వర్యంలో జాతీయ స్థాయిలో నిర్వహించిన ఓపెన్ కార్డ్బోర్డ్ డ్రోన్ పోటీలో సర్వేశ్ పాల్గొన్నారు. దేశంలోని ప్రముఖ విద్యాసంస్థలకు చెందిన సుమారు 50 బృందాలు ఈ పోటీల్లో తమ ఆవిష్కరణల్ని ప్రదర్శించగా, సర్వేశ్ బృందం నాలుగో బహుమతి కింద రూ. 10 లక్షలు గెల్చుకుంది. ఈ కాంపిటీషన్లోనే భారత సైన్యం ఎదుర్కొంటున్న సరిహద్దు నిఘా సవాళ్లపై చర్చ జరగడంతో సర్వేశ్ మదిలో కొత్త ఆలోచన మొలకెత్తింది. ఆ తర్వాత సైన్యం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యకు సాంకేతిక పరిష్కారం చూపే డ్రోన్ను అభివృద్ధి చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. తాజాగా ఆయన ప్రాజెక్టుకు కేంద్రం నిధుల మంజూరుతో ఆయన ప్రతిభకు కూడా సరైన గుర్తింపు దక్కినట్లయింది.
ఐఐటీ రూర్కీ ల్యాబ్లో డ్రోన్ డెవలప్మెంట్
ఇప్పుడు రక్షణ శాఖ నిధుల మంజూరుతో ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి నెక్ట్స్ స్టేజ్లో సర్వేశ్ ఐఐటీ రూర్కీతో కలిసి పనిచేయనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ అభివృద్ధికి అక్కడ ఒక ప్రత్యేక ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ పూర్తి స్థాయి డ్రోన్ను అక్కడే 20 నెలల వ్యవధిలో సిద్ధం చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
సర్వేశ్ విజయంపై హమీర్పూర్ ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ చంద్రశేఖర్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. తన సొంత ఆలోచనతోనే సర్వేశ్ ఈ ప్రాజెక్టుకు ఎంపికకావడం గర్వంగా ఉందన్నారు. 'మా కాలేజీ స్టూడెంట్ సర్వేశ్ శర్మ సాధించిన విజయం హమీర్పూర్ జిల్లాకే కాకుండా మొత్తం హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రానికే గర్వకారణం. ఎత్తయిన పర్వత ప్రాంతాల్లో భారత సైన్యానికి పటిష్ట నిఘా కోసం ఇదెంతో ఉపయోగపడుతుంది. ఐఐటీ రూర్కీ మార్గదర్శకత్వంతో 20 నెలల్లో ఈ ప్రాజెక్ట్ను ప్రొడక్ట్గా మార్చాల్సి ఉంటుంది.' అని ఆయన తెలిపారు. రూ. 87 వేలతో ప్రారంభమైన సర్వేశ్ ఆలోచన ఇప్పుడు రూ. 3.5 కోట్ల రక్షణ శాఖ నిధులతో పెద్ద ప్రాజెక్టుగా మారింది. రాబోయే 20 నెలల్లో Rudra Edge T-1 (Spectra) డ్రోన్ను పూర్తి చేసి భారత సైన్యానికి ఉపయోగపడేలా అభివృద్ధి చేయడం ఇప్పుడు సర్వేశ్ ముందున్న లక్ష్యం.
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