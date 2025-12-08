15ఏళ్ల తర్వాత ఇంటికి చేరిన ఇంజినీర్- డ్యూటీకి వెళ్తూ అదృశ్యం
డప్పు చప్పులతో గ్రామస్థులు ఘన స్వాగతం
Published : December 8, 2025 at 6:50 PM IST
Man Reunited with Family After 15 Years : దాదాపు 15 ఏళ్ల కిందట తప్పిపోయిన ఓ వ్యక్తి సోషల్ మీడియా పుణ్యమని తిరిగి ఇంటికి చేరాడు. డ్యూటీ కోసం బయలుదేరిన ఇంజినీర్ సుదీర్ఘ కాలం తర్వాత కనిపించడంతో కుటుంబసభ్యులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. డప్పు చప్పులతో పాటు హారతులు ఇచ్చి గ్రామస్థులు ఘన స్వాగతం పలికారు. ఈ ఘటన హిమచల్ప్రదేశ్లో జరిగింది.
ఇదీ జరిగింది
హమీర్పుర్లోని బనాల్ గ్రామ పరిధిలోని గిర్తోలికి చెందిన బల్దేవ్ జనరల్ రిజర్వ్ ఇంజినీర్ ఫోర్స్కు ఎంపికయ్యారు. ఈ క్రమంలోనే త్రిపురలో జాయిన్ అయ్యేందుకు వెళ్తున్న అతడు దిల్లీకి వెళ్లగానే అదృశ్యమయ్యాడు. దిల్లీలో చివరిసారిగా కుటుంబసభ్యులతో మాట్లాడిన అతడు, అటు డ్యూటీలో ఇటు ఇంటికి రాకుండా మాయమైపోయాడు. దీంతో కుటుంబసభ్యులు పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. అప్పటి నుంచి అతడి కోసం వెతుకున్నా ఫలితం లేకపోయింది. చివరకు 15 ఏళ్ల తర్వాత సోషల్ మీడియా సాయంతో రాజస్థాన్లో ఆచూకీ లభించింది. బల్దేవ్ ఆచూకీ తెలుసుకున్న కుటుంబసభ్యులు రాజస్థాన్కు వెళ్లి అతడిని క్షేమంగా ఇంటికి తీసుకువచ్చారు. అతడిని జాగ్రత్తగా చూసుకున్న బిష్ణోయ్ కుటుంబానికి ధన్యావాదాలు చెప్పారు. కాగా ఇంటికి చేరుకున్న బల్దేవ్కు గ్రామస్థులు ఘన స్వాగతం పలికారు. డప్పులు, వాయిద్యాలతో పాటు హారతి ఇచ్చి అహ్వానించారు.
"బల్దేవ్ జ్ఞాపకశక్తి క్షీణించడంతో కనిపించకుండాపోయాడు. దీంతో హరియాణా హిస్సార్లోని ఓ గోశాలలో దాదాపు 9ఏళ్లు ఉన్నాడు. ఆ తర్వాత కొవిడ్ సంక్షోభ సమయంలో అతడిని బయటకు పంపించారు. అనంతరం రాజస్థాన్ బికానేర్ జిల్లాలోని మలోటి గ్రామానికి చెందిన బిష్ణోయ్ కుటుంబం అతడిని వారి ఇంటికి తీసుకువెళ్లింది. కొన్ని రోజులు తన ఇల్లు హమీర్పుర్ అని, మరికొన్ని సార్లు ఉనాకు చెందిన వాడినని బల్దేవ్ చెప్పేవాడు."
--ప్రతాప్ సింగ్, బల్దేవ్ సోదరుడు
ప్రస్తుతం బల్దేవ్ జ్ఞాపకశక్తి క్షీణించిందని, కొంత మందినే గుర్తిస్తున్నట్లు కుటుంబసభ్యులు తెలిపారు. కుటుంబసభ్యులతో పాటు కొంతమంది తోటి స్నేహితులనే గుర్తుపడుతున్నట్లు చెప్పారు. బల్దేవ్ తిరిగి ఇంటికి రావడం అద్భుతమని గ్రామస్థురాలు కాంతా దేవి అన్నారు. అతడు తిరిగి రావడం తమకు ఎంతో ఆనందంగా ఉందని చెప్పారు. అతడిని ఇన్ని రోజుల పాటు ఆదరించిన కుటుంబాలకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. జనరల్ రిజర్వ్ ఇంజినీర్ ఫోర్స్ (GREF) అనేది బోర్డర్స్ రోడ్స్ ఆర్గనైజేషన్ (BRO)లో ఒక భాగం. ఇది సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో భద్రతా దళాలు సులభంగా ప్రయాణించేలా రోడ్లు, మౌలిక సదుపాయాలను కల్పిస్తుంది.
