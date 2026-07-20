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సోల్జర్ టు స్నేక్ మ్యాన్- పాము కాటు నుంచి ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడుతున్న జస్వీర్

ప్రజల కోసం పాటుపడుతున్న మాజీ సైనికుడు- పాము కాటు గురించి ప్రజలకు అవగాహన- స్నేక్ మ్యాన్‌గా అవతరించిన జస్వీర్ సింగ్

Former Soldier to Snake Man
పాముతో జస్వీర్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 20, 2026 at 10:38 PM IST

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Former Soldier to Snake Man : ఆయన ఒకప్పుడు గొప్ప సైనికుడు. ఇప్పుడు సూపర్ 'స్నేక్ మ్యాన్'. 20 ఏళ్లపాటు దేశ సేవలో నిమగ్నమైన వ్యక్తి, ఇప్పుడు పాము కాటు నుంచి ప్రజలను కాపాడుతున్నారు. అలాగే విష సర్పాలను వాటి సురక్షిత ఆవాసాలైన అడవుల్లో వదిలిపెడుతున్నారు. మరోవైపు, పాము కాటు గురించి ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ఇంతకీ ఆయన ఎవరు? స్నేక్ మ్యాన్‌గా సైనికుడు మారడానికి గల కారణాలేంటి? తెలుసుకుందాం.

స్నేక్ మ్యాన్‌గా మారిన జస్వీర్
హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌‌లోని హమీర్‌పుర్‌కు చెందిన జస్వీర్ సింగ్ పాటియాల్ 2000వ సంవత్సరంలో సైన్యంలో చేరారు. 2021లో హవల్దార్ హోదాలో రిటైర్ అయ్యారు. అయితే ఇప్పుడు ఆయనొక గొప్ప స్నేక్ మ్యాన్‌గా అవతరించారు. అందుకు ప్రధాన కారణం జస్వీర్ భార్యే. ఎందుకంటే జస్వీర్ ఆర్మీలో విధులు నిర్వర్తిస్తుండగా ఆయన భార్యకు 2012 ఆగస్టు 9న ఒక విషపూరిత పాము కాటు వేసింది. దీంతో ఆమె మూడు రోజులపాటు కోమాలో ఉండి ఆ తర్వాత స్పృహలోకి వచ్చారు. ప్రాణాల కోసం తన భార్య చేసిన ఆ మూడు రోజుల పోరాటాన్ని జస్వీర్ ప్రత్యక్షంగా చూశారు. ఇదే జస్వీర్ సింగ్‌ను స్నేక్‌ మ్యాన్‌గా మార్చింది. కాగా, జస్వీర్ ఇప్పటివరకు వెయ్యికి పైగా విషపూరిత పాములను రక్షించి, వాటి సహజ ఆవాసాలైన అటవీ ప్రాంతాలలో విడిచిపెట్టారు.

Former Soldier to Snake Man
పాముతో జస్వీర్ (ETV Bharat)

'పాము కనిపిస్తే అప్రమత్తంగా ఉండాలి'
సైన్యంలో ఉన్నప్పుడు పాములను సురక్షితంగా పట్టుకోవడంపై ప్రత్యేక శిక్షణ పొందానని జస్వీర్ సింగ్ తెలిపారు. "2012 ఆగస్టు 9ని నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను. ఒక విషపూరితమైన పాము నా భార్యను కాటేసింది. ఆమె ఆరోగ్యం వేగంగా క్షీణించి కోమాలోకి వెళ్లిపోయింది. కోమాలో ఉంటూ మూడు రోజుల పాటు చావుబతుకుల మధ్య పోరాడింది. మూడు రోజుల తర్వాత ఎట్టకేలకు స్పృహ వచ్చినప్పుడు ఆమెకు మరో జన్మ లభించినట్లు నాకు అనిపించింది. అప్పుడే పాము కాటు బారి నుంచి ప్రాణాలను కాపాడటానికి ఏదైనా చేయాలని నేను నిర్ణయించుకున్నాను. వర్షాకాలంలో కురిసే భారీ వర్షాల వల్ల పాములు తమ బొరియల నుంచి బయటకు వచ్చి ఇళ్లు, బాత్రూమ్‌లు, వంట గదులు, పశువుల శాలలు, ఇతర ప్రాంతాల్లోకి ప్రవేశిస్తాయి. పాము కనిపించినప్పుడు భయపడకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పామును పట్టుకోవడానికి లేదా చంపడానికి ప్రయత్నించకూడదు. అందుకు బదులుగా సురక్షిత దూరం పాటించి వెంటనే శిక్షణ పొందిన స్నేక్ స్నాచర్స్‌కు, అటవీ శాఖకు సమాచారం అందించాలి." అని జస్వీర్ పేర్కొన్నారు.

Former Soldier to Snake Man
పాముతో జస్వీర్ (ETV Bharat)

'పాము కాటుకు గురైన వ్యక్తిని వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించాలి'
పాము కాటుకు గురైన వ్యక్తిని సంప్రదాయ ఆచారాలు (మంత్రతంత్రాలు వంటివి), ఇంటి వద్దే చికిత్సల పేరుతో సమయం వృథా చేయకుండా వెంటనే సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించాలని జస్వీర్ పేర్కొన్నారు. పాము కాటుకు గురైన వ్యక్తి ప్రాణాలను కాపాడాలంటే సకాలంలో వైద్య చికిత్స అందించాలని అభిప్రాయపడ్డారు. హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌లో సుమారు 20- 21 రకాల పాములు కనిపిస్తాయని చెప్పారు. వీటిలో కోబ్రా (నాగుపాము), రస్సెల్స్ వైపర్, సా స్కేల్డ్ వైపర్, కామన్ క్రైట్ ప్రధానమైన విషపూరిత పాము జాతులని వెల్లడించారు. పామును పట్టి సురక్షిత ప్రదేశానికి తీసుకెళ్లేందుకు తాను ఎలాంటి రుసుము చేసుకోనని, కేవలం ప్రయాణ ఖర్చులను మాత్రమే చెల్లించమని కోరతానని అన్నారు. ఒకవేళ పేద కుటుంబం ఈ ప్రయాణ ఖర్చులను కూడా భరించలేకపోతే ఫ్రీగానే సేవ చేస్తానని వివరించారు.

Former Soldier to Snake Man
పాము (ETV Bharat)

ఎవరూ నా సేవలను గుర్తించకపోవడం విచారకరం : జస్వీర్
"పాములు ప్రకృతి, పర్యావరణంలో ఒక భాగం. అవి కారణం లేకుండా ఎవరిపైనా దాడి చేయవు. ప్రజలు వాటిని చంపడానికి లేదా పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు అవి కాటేస్తాయి. తరచుగా సోషల్ మీడియా కోసం విన్యాసాలు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ పాము కాటు వల్ల ప్రజలు తమ విలువైన ప్రాణాలను కోల్పోతున్నారు. శిక్షణ పొందిన నిపుణులు కూడా రక్షణ చర్యల సమయంలో అత్యంత జాగ్రత్త వహిస్తారు. అందువల్ల సాధారణ ప్రజలు అటువంటి ప్రమాదకరమైన చర్యలకు ప్రయత్నించకూడదు. ఇన్నేళ్లుగా సామాజిక సేవ చేస్తున్నప్పటికీ ఇప్పటి వరకు ఏ ప్రభుత్వ లేదా ప్రభుత్వేతర సంస్థ నన్ను సత్కరించలేదు. అయినప్పటికీ ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడటం, వన్యప్రాణుల సంరక్షణ కోసం పాటుపడుతున్నాను. ప్రజలకు సరైన అవగాహన కల్పిస్తే పాముకాటు వల్ల సంభవించే చాలా మరణాలను నివారించవచ్చు." అని జస్వీర్ స్పష్టం చేశారు.

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