వ్యాపారంపై ఎలాంటి ప్రభావం పడదు : తేజస్ ఫైటర్ జెట్ ప్రమాదంపై HAL
స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్లో ఫైలింగ్ చేసిన HAL- ప్రారంభంలో పడిపోయిన కంపెనీ షేర్లు
Published : November 24, 2025 at 3:37 PM IST
HAL on Tejas Crash : దుబాయ్ ఎయిర్ షోలో తేజస్ యుద్ధ విమానం కూలిన ఘటనపై తయారీ సంస్థ హిందూస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ (HAL) స్పందించింది. దీనిని దురదృష్టకర ఘటనగా చెప్పిన సంస్థ, తన వ్యాపార కార్యకలాపాలు, ఆర్థిక పనితీరు లేదా భవిష్యత్ డెలివరీలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపబోదని వెల్లడించింది. ఈ ప్రమాదంపై దర్యాప్తు చేస్తున్న ఏజెన్సీలకు పూర్తి మద్దతు, సహకారాన్ని అందిస్తున్నట్లు వివరించింది. ఇందుకు సంబంధించిన పరిణామాల గురించి తమ వాటాదారులకు తెలియజేస్తామని స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఫైలింగ్లో కంపెనీ పేర్కొంది.
"దుబాయ్ ఎయిర్ షోలో ఇటీవల వైమానిక ప్రదర్శన సందర్భంగా జరిగినది అసాధారణ పరిస్థితుల నుంచి ఉత్పన్నమయ్యే ఒక దురదృష్ట ఘటన. దీని వల్ల కంపెనీ వ్యాపార కార్యకలాపాలు, ఆర్థిక పనితీరు లేదా దాని భవిష్యత్ డెలివరీలపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉండదని మేము హామీ ఇస్తున్నాము. దర్యాప్తు నిర్వహిస్తున్న ఏజెన్సీలకు కంపెనీ పూర్తి మద్దతు, సహకారాన్ని అందిస్తోంది. ఏవైనా ముఖ్యమైన పరిణామాల గురించి వాటాదారులకు కంపెనీ తెలియజేస్తూనే ఉంటుంది."
--HAL స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఫైలింగ్
మరోవైపు తేజస్ విమానం కూలిన నేపథ్యంలో స్టాక్ మార్కెట్లో హిందూస్తాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ (HAL) సంస్థ స్టాక్లు నష్టాల్లో ట్రేడయ్యాయి. సోమవారం మార్కెట్ ప్రారంభం కాగానే రక్షణ రంగ సంస్థ హిందూస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ (HAL) స్టాక్లు దాదాపు 9 శాతం పడిపోయాయి. బీఎస్ఈలో ప్రారంభ సమయంలో HAL స్టాక్ 8.48 శాతం తగ్గి రూ.4,205.25కు చేరుకుంది. అనంతరం నివేదికను దాఖలు చేసే సమయంలో స్టాక్ రూ.4,452.20 వద్ద ట్రేడయ్యింది.
నవంబర్ 21న దుబాయ్లో జరిగిన ఎయిర్ షోలో భారత్కు చెందిన తేజస్ ఫైటర్ జెట్ కుప్పకూలింది. విమాన ప్రదర్శన సమయంలో ఈ ఫైటర్ జెట్ ఎత్తు తగ్గుతూ కిందకు వస్తున్నట్టు కనిపించినా చివరకు వేగంగా వెళ్లి ఒక్కసారిగా నేలను తాకింది. కొన్ని క్షణాల వ్యవధిలో మంటలు చెలరేగి ఫైటర్ జెట్ పూర్తిగా కాలిపోయింది. దీంతో ఘటనాస్థంలో భారీగా పొగలు అలుముకున్నాయి. తీవ్ర గాయాలతో పైలట్ ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దుబాయ్ వరల్డ్ సెంట్రల్లోని అల్ మక్తూమ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం వద్ద నల్లటి పొగ ఆకాశాన్ని అలుముకుంది. ఈ క్రమంలో ఒక్కసారిగా సైరన్లు మోగాయి. యుద్ధ విమానం ఒక్కసారిగా కూలి మంటలు చెలరేగిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. నెగెటివ్ జీ-ఫోర్స్ టర్న్ నుంచి పైలట్ యుద్ధవిమానాన్ని వెనక్కి మళ్లించే క్రమంలో ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు సమాచారం.
పైలట్ మృతిని భారత వైమానిక దళం ధ్రువీకరించింది. భారత వాయుసేనలో వినియోగిస్తున్న తేలికపాటి యుద్ధ విమానం H.A.L తేజస్ భారత కాలమానం ప్రకారం మధ్యాహ్నం 3 గంటల 40 నిమిషాల సమయంలో ప్రదర్శన చేస్తూ కూలిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో పైలట్ మృతి చెందారు. ఈ ఘటనపై భారత వైమానక దళం తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేసింది. పైలట్ కుటుంబానికి సానుభూతి ప్రకటించింది. ఈ ప్రమాదానికి గల కారణంపై విచారణకు ఆదేశిస్తున్నట్టు తెలిపింది.