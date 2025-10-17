'ఆహారంలో వెంట్రుకలు- ప్రయాణికుడికి రూ.35వేలు పరిహారం చెల్లించండి'- ఎయిర్ ఇండియాకు హైకోర్టు ఆదేశం!
ఆహారం విషయంలో ఎయిర్ ఇండియాది తీవ్ర నిర్లక్ష్యం : మద్రాస్ హైకోర్టు వ్యాఖ్యలు
Published : October 17, 2025 at 5:31 PM IST
High Court Orders To Air India : ఆహారంలో వెంట్రుకలు వచ్చినందుకు మద్రాస్ హైకోర్టు ఎయిర్ ఇండియాకు చీవాట్లు పెట్టింది. ఇది పూర్తిగా విమానయాన సంస్థ నిర్లక్ష్యం వల్లనే జరిగిందని వ్యాఖ్యానించింది. బాధిత ప్రయాణికుడికి రూ.35,000 పరిహారం చెల్లించాలని ఆదేశించింది.
ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే?
శ్రీలంక రాజధాని కొలంబో నుంచి చెన్నైకు సుందర పరిపూర్ణం అనే ప్రయాణికుడు వస్తున్నారు. ఆ సమయంలో ఆయనకు ఎయిర్ ఇండియా స్టాఫ్ భోజనం వడ్డించారు. ఆయన సగం భోజనం పూర్తి చేసిన తరువాత అందులో వెంట్రుకలు చూసి షాక్ అయ్యారు. వెంటనే ఆయన దీనిపై విమాన సిబ్బందికి ఫిర్యాదు చేశారు. ఆ తరువాత సదరు కలుషిత ఆహారం వల్ల ఆయన అనారోగ్యం పాలయ్యారు. దీనితో ఆయన తనకు ఇవ్వబడిన కలుషితి ఆహారం గురించి చెన్నై విమానాశ్రయ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కానీ వారు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు. దీనితో సుందర పరిపూర్ణం చెన్నై అదనపు సివిల్ కోర్టులో కేసు దాఖలు చేశారు. దీనితో న్యాయస్థానం బాధిత ప్రయాణికుడికి రూ.1 లక్ష చెల్లించాలని ఎయిర్ ఇండియాను ఆదేశించింది.
మద్రాస్ హైకోర్టును ఆశ్రయించిన ఎయిర్ ఇండియా
అయితే చెన్నై అదనపు సివిల్ కోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను రద్దు చేయాలని కోరుతూ ఎయిర్ ఇండియా మద్రాస్ హైకోర్టులో అప్పీల్ దాఖలు చేసింది. దీనిపై ఇవాళ (శుక్రవారం) జస్టిస్ బాలాజీ విచారణ జరిపారు. వాద, ప్రతివాదనల సందర్భంగా, సదరు ప్రయాణికుడికి వడ్డించిన ఆహారంలో వెంట్రుకలు ఉన్నట్లు ఎయిర్ ఇండియా ఆంగీకరించింది. అయితే ఇందులో తమ తప్పు ఏమీ లేదని పేర్కొంది.
"మా ఎయిర్ ఇండియా విమానంలో వడ్డించిన ఆహారం అపరిశుభ్రంగా ఉంది. అందుకు మేము విచారిస్తున్నాం. అయితే మా విమానంలో వడ్డించే ఆహారాన్ని చెన్నైలోని అంబాసిడర్ పల్లవ హోటల్ తయారు చేస్తుంది. కనుక ఆ హోటల్ను కూడా ఈ కేసులో చేర్చాలి. ఎందుకంటే అపరిశుభ్రమైన ఆహారానికి అదే బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది. కేవలం ఎయిర్ ఇండియా మాత్రమే దీనికి బాధ్యత వహించదు." అని ఎయిర్ ఇండియా తరఫు న్యాయవాదులు వాదించారు.
అయితే ఎయిర్ ఇండియా వాదనలను మద్రాస్ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ బాలాజీ తిరస్కరించారు. ఎయిర్ ఇండియా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిందని, తప్పును హోటల్పై నెట్టడానికి ప్రయత్నించిందని అన్నారు. అందుకే బాధిత ప్రయాణికుడికి పరిహారం చెల్లించాలని స్పష్టం చేశారు. అయితే కింది కోర్టు విధించిన రూ.1 లక్ష రూపాయల పరిహారాన్ని తగ్గించి, రూ.35వేలు చెల్లించాలని ఆదేశించారు.