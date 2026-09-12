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ముంబయి ఉగ్రదాడుల సూత్రధారిపై మళ్లీ నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్- పాక్​లోనే ఉన్నాడన్న NIA

కశ్మీర్‌లో ఉగ్రవాదులకు ఆయుధాలు, నిధులు, ఆదేశాలు ఇస్తున్నాడని NIA ఆరోపణ- రెండు నెలల్లోనే రెండోసారి హఫీజ్ సయీద్‌పై NBW జారీ

India Most Wanted Terrorist Hafiz Saeed
హఫీజ్ సయీద్‌ (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 12, 2026 at 11:46 AM IST

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India Most Wanted Terrorist Hafiz Saeed : ముంబయి ఉగ్రదాడుల సూత్రధారి, లష్కరే తోయిబా (LeT) వ్యవస్థాపకుడు హఫీజ్ సయీద్‌పై మరోసారి నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ (NBW) జారీ అయింది. భారత్‌లో మోస్ట్ వాంటెడ్ ఉగ్రవాదుల్లో ఒకడిగా ఉన్న హఫీజ్ సయీద్ ప్రస్తుతం పాకిస్థాన్‌లోనే ఉన్నాడని జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (NIA) జమ్మూలోని ప్రత్యేక కోర్టుకు తెలిపింది. కశ్మీర్ లోయలో పనిచేస్తున్న ఉగ్రవాదులకు ఆయుధాలు, డబ్బు, ఆదేశాలు అందిస్తున్నాడని ఆరోపించింది.

హఫీజ్ సయీద్‌పై రెండు నెలల వ్యవధిలోనే జమ్మూలోని ప్రత్యేక NIA కోర్టు రెండోసారి నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ జారీ చేయడం ఇప్పుడు ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. సెప్టెంబర్ 8న ఆ కేసును విచారించిన ప్రత్యేక న్యాయమూర్తి ప్రేమ్ సాగర్, దర్యాప్తులో హఫీజ్ సయీద్ ప్రమేయం బయటపడిందని, అతడు ఉగ్రవాద కార్యకలాపాల్లో పాల్గొన్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయని పేర్కొంటూ వారెంట్ జారీ చేశారు.

కేసు అసలు ఎలా బయటపడిందంటే?
ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో శ్రీనగర్ శివార్లలోని పాండచ్ ప్రాంతంలో తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్న సమయంలో మహమ్మద్ నఖీబ్ భట్ అనే వ్యక్తిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అతని వద్ద చైనాలో తయారైన ఓ గ్రెనేడ్‌తో పాటు 15 లైవ్ రౌండ్లు లభించాయి. దీంతో బట్‌పొరాకు చెందిన మహమ్మద్ నఖీబ్ భట్‌పై కేసు నమోదు చేశారు. జకూరా పోలీస్ స్టేషన్‌లో అతడిపై చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాల నిరోధక చట్టం (UAPA), ఆయుధాల చట్టం, పేలుడు పదార్థాల చట్టం కింద కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ కేసుపై దర్యాప్తు ముందుకు సాగుతున్న కొద్దీ కశ్మీర్‌లో పనిచేస్తున్న ఓ పెద్ద ఉగ్ర నెట్‌వర్క్ వెలుగులోకి వచ్చింది. దర్యాప్తులో లష్కరే తోయిబాతో పాటు దాని అనుబంధ సంస్థగా పేర్కొంటున్న ది రెసిస్టెన్స్ ఫ్రంట్ (TRF)తో సంబంధాలున్న పలువురిని అరెస్టు చేశారు. వీరిలో ఇద్దరు పాకిస్థాన్‌కు చెందిన వ్యక్తులు కూడా ఉన్నారు.

హఫీజ్ సయీద్ పేరు ఎలా వచ్చింది?
ఈ దర్యాప్తులోనే హఫీజ్ సయీద్ పేరు బయటకు వచ్చిందని NIA కోర్టుకు తెలిపింది. నిషేధిత ఉగ్ర సంస్థ లష్కరే తోయిబాకు హఫీజ్ సయీద్ అమీర్, చీఫ్, ఫౌండర్​గా వ్యవహరిస్తున్నాడని దర్యాప్తు సంస్థ పేర్కొంది. అరెస్టయిన పాకిస్థాన్‌కు చెందిన ఉగ్రవాదులకు అతడితో సంబంధాలు ఉన్నట్లు దర్యాప్తులో తేలిందని తెలిపింది. కశ్మీర్ లోయలో పనిచేస్తున్న ఉగ్రవాదులకు హఫీజ్ సయీద్ పాకిస్థాన్ నుంచి సహాయం అందిస్తున్నాడని NIA ఆరోపించింది. ఆయుధాలు, నిధులు సమకూర్చడంతో పాటు ఉగ్రవాదులకు అవసరమైన ఆదేశాలను కూడా ఇస్తున్నాడని కోర్టుకు వివరించింది. అతడు పాకిస్థాన్‌లోనే ఉన్నాడని సమాచారం ఉందని, ఉద్దేశపూర్వకంగానే భారత్‌కు దూరంగా ఉంటూ అరెస్టు నుంచి తప్పించుకుంటున్నాడని NIA తెలిపింది. పాకిస్థాన్‌లోని పంజాబ్ ప్రావిన్స్‌లోని సర్గోధాకు చెందిన వ్యక్తిగా హఫీజ్ సయీద్‌ను NIA తన దరఖాస్తులో పేర్కొంది.

కోర్టు ఏం చెప్పింది?
NIA వాదనలు విన్న ప్రత్యేక న్యాయమూర్తి ప్రేమ్ సాగర్, కేసు దర్యాప్తులో హఫీజ్ సయీద్ ప్రమేయం బయటపడిన విషయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకున్నారు. అతడు ఉగ్రవాద కార్యకలాపాల్లో పాల్గొన్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. అదే సమయంలో హఫీజ్ సయీద్ ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్నాడని, సాధారణ విధానంలో అతడి హాజరును నిర్ధరించడంలో దర్యాప్తు సంస్థ విఫలమైందని కోర్టు అభిప్రాయపడింది. దీంతో అతడిపై సాధారణ నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ జారీ చేసింది.

హఫీజ్ సయీద్‌పై జమ్మూ ప్రత్యేక NIA కోర్టు NBW జారీ చేయడం ఇది రెండోసారి. అంతకుముందు జులై 8వ తేదీన కూడా అతడిపై నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ జారీ అయింది. గత ఏప్రిల్‌లో జరిగిన పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి కేసులో ఆ వారెంట్ జారీ చేశారు. ఆ దాడిలో 25 మంది పర్యాటకులు, ఓ స్థానికుడు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇప్పుడు కశ్మీర్‌లో ఉగ్రవాదులకు ఆయుధాలు, డబ్బు, ఆదేశాలు అందిస్తున్నారన్న ఆరోపణలతో నమోదైన మరో కేసులో హఫీజ్ సయీద్‌పై రెండో NBW రావడం గమనార్హం.

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