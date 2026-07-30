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"అప్పుడు 'దీదీ'ని పార్టీ నుంచి పంపించకుండా ఉంటే కాంగ్రెస్​కు ఈ దుస్థితి ఉండేదా?"- ప్రియాంకతో TMC ఎంపీ

20 మంది తిరుగుబాటు TMC ఎంపీల ఫొటోలు ఉన్న ఒక పోస్టర్​ను మెడలో వేసుకుని నిరసన చేపట్టిన కల్యాణ్​- మాజీ ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీకి 'దీదీ' అంటే ఎంతో ప్రేమ అని గుర్తుచేసిన ప్రియాంకగాంధీ

Kalyan Banerjee Priyanka Talks
Kalyan Banerjee Priyanka Talks (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 30, 2026 at 7:03 PM IST

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Kalyan Banerjee Priyanka Talks : పార్లమెంటు సమావేశాల సందర్భంగా గురువారం సంసద్​ ఆవరణలో ఓ ఆసక్తికరమైన సంఘటన జరిగింది. తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ కల్యాణ్ బెనర్జీ, కాంగ్రెస్ నాయకురాలు ప్రియాంక గాంధీతో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 1997లో తృణమూల్​ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీని కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి బయటకు పంపించి ఉండకపోతే, ఈనాడు కాంగ్రెస్​ పార్టీకి ఈ దుస్థితి ఉండేది కాదని వ్యాఖ్యానించారు. అయితే, ఈ విషయంపై ప్రియాంక గాంధీ జోక్యం చేసుకుంటూ, మాజీ ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీకి 'దీదీ' అంటే ఎంతో ప్రేమ, గౌరవం ఉండేదని గుర్తుచేశారు. మరోవైపు, అక్కడే ఉన్న ఎంపీ పప్పూ యాదవ్​ స్పందిస్తూ, కాంగ్రెస్ ఇప్పుడు 'దీదీ'కి పూర్తి మద్దతు ఇస్తోందని చెప్పారు.

"కాంగ్రెస్ CPI-Mతో (అప్పట్లో బంగాల్‌లో అధికారంలో ఉన్న పార్టీ) చేతులు కలిపింది. కానీ మా పోరాటం CPI-Mకు వ్యతిరేకంగా సాగింది. ఆ సమయంలో, కాంగ్రెస్ దిగ్గజం ప్రణబ్ ముఖర్జీ, సీనియర్ నాయకుడు ప్రియ రంజన్ దాస్‌మున్సీ వంటి వారు సీపీఐఎంతో జతకట్టడానికి మొగ్గు చూపగా, మమతా బెనర్జీ, ఆమె అనుచరులు ఆ వామపక్ష పార్టీకి వ్యతిరేకంగా పోరాడారు. దాంతో ఆమెను పార్టీ (కాంగ్రెస్) నుంచి బయటకు పంపేశారు"
- కల్యాణ్​ బెనర్జీ, తృణమూల్​ కాంగ్రెస్​ ఎంపీ

మకర్​ ద్వార్ వద్ద నిరసన చేపట్టిన కల్యాణ్​
తృణమూల్ కాంగ్రెస్ రెబల్​ ఎంపీలపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారన్న ఆరోపణతో లోక్‌సభ నుంచి సస్పెన్షన్‌కు గురైన కల్యాణ్​ బెనర్జీ, పార్లమెంటులోని 'మకర్ ద్వార్' నిరసన చేపట్టారు. 20 మంది తిరుగుబాటు TMC ఎంపీల ఫొటోలు ఉన్న ఒక పోస్టర్​ను మెడలో వేసుకుని నిలబడ్డారు. అయితే, ఆ సమయంలో అక్కడికి వచ్చిన ప్రియాంకా గాంధీతో కల్యాణ్​ బెనర్జీ మాట్లాడారు.

'తిరుగుబాటు దారులు కాంగ్రెస్​ను వదిలే టీఎంసీలో చేరారు'
"లోక్‌సభలో బంగాల్‌కు చెందిన 20 మంది ద్రోహులు" అనే శీర్షికతో ఉన్న ఆ పోస్టర్‌లోని ఫొటోలను చూసి, ప్రియాంక గాంధీ కాస్త నవ్వుతూ బెనర్జీతో ఇలా అన్నారు. ఆ తిరుగుబాటు ఎంపీల్లో కొందరు గత నెలలో మమతా బెనర్జీ నేతృత్వంలోని పార్టీని వదిలి 'నేషనలిస్ట్ సిటిజన్స్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా' (ఎన్​సీపీఐ)లో చేరడానికి ముందే, కాంగ్రెస్‌ను వదిలి టీఎంసీలో చేరారని ఆమె గుర్తుచేశారు.

'మా పార్టీ టికెట్​పైనే గెలిచారు'
అయితే, ప్రియాంకా మాటలకు బదులుగా, బంగాల్‌లో కాంగ్రెస్ ఉనికి చాలా తక్కువగా ఉన్నందున కొందరు తిరుగుబాటుదారులు 2014లో పార్టీని వీడారని కల్యాణ్​ చెప్పారు. అనంతరం వారు తమ పార్టీ టికెట్‌పైనే గెలిచారని ఆయన పేర్కొన్నారు. అదే సమయంలో అక్కడే కాంగ్రెస్ ఎంపీలతో ఉన్న ఎంపీ పప్పు యాదవ్ మాట్లాడుతూ, "వాస్తవానికి వాళ్లంతా కాంగ్రెస్ సభ్యులే కదా" అని తెలిపారు. దానికి కౌంటర్​గా "నేను కూడా కాంగ్రెస్ వాడినే. నేను యూత్ కాంగ్రెస్ ఉపాధ్యక్షుడిగా పనిచేశాను" కల్యాణ్​ బెనర్జీ బదులిచ్చారు.

దేశాన్ని ఎన్నో ఏళ్లు పాలించిన కాంగ్రెస్​
ఇదిలా ఉండగా, భారత్​కు స్వాతంత్ర్యం వచ్చినప్పటి నుంచి చాలా కాలం పాటు కేంద్రంలోనూ, అనేక రాష్ట్రాల్లోనూ అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్, 2024 లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో కేవలం 99 స్థానాలను మాత్రమే గెలుచుకోగలిగింది. ప్రస్తుతం ఆ పార్టీ 28 రాష్ట్రాల్లో కేవలం నాలుగింటిలో మాత్రమే అధికారంలో ఉంది. అలాగే, 2014లో బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్​డీఏ కూటమి, యూపీఏ పదేళ్ల పాలనకు ముగింపు పలికినప్పటి నుంచి కాంగ్రెస్ కేంద్రంలో అధికారానికి దూరంగా ఉంది.

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