"అప్పుడు 'దీదీ'ని పార్టీ నుంచి పంపించకుండా ఉంటే కాంగ్రెస్కు ఈ దుస్థితి ఉండేదా?"- ప్రియాంకతో TMC ఎంపీ
20 మంది తిరుగుబాటు TMC ఎంపీల ఫొటోలు ఉన్న ఒక పోస్టర్ను మెడలో వేసుకుని నిరసన చేపట్టిన కల్యాణ్- మాజీ ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీకి 'దీదీ' అంటే ఎంతో ప్రేమ అని గుర్తుచేసిన ప్రియాంకగాంధీ
Published : July 30, 2026 at 7:03 PM IST
Kalyan Banerjee Priyanka Talks : పార్లమెంటు సమావేశాల సందర్భంగా గురువారం సంసద్ ఆవరణలో ఓ ఆసక్తికరమైన సంఘటన జరిగింది. తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ కల్యాణ్ బెనర్జీ, కాంగ్రెస్ నాయకురాలు ప్రియాంక గాంధీతో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 1997లో తృణమూల్ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీని కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి బయటకు పంపించి ఉండకపోతే, ఈనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఈ దుస్థితి ఉండేది కాదని వ్యాఖ్యానించారు. అయితే, ఈ విషయంపై ప్రియాంక గాంధీ జోక్యం చేసుకుంటూ, మాజీ ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీకి 'దీదీ' అంటే ఎంతో ప్రేమ, గౌరవం ఉండేదని గుర్తుచేశారు. మరోవైపు, అక్కడే ఉన్న ఎంపీ పప్పూ యాదవ్ స్పందిస్తూ, కాంగ్రెస్ ఇప్పుడు 'దీదీ'కి పూర్తి మద్దతు ఇస్తోందని చెప్పారు.
"కాంగ్రెస్ CPI-Mతో (అప్పట్లో బంగాల్లో అధికారంలో ఉన్న పార్టీ) చేతులు కలిపింది. కానీ మా పోరాటం CPI-Mకు వ్యతిరేకంగా సాగింది. ఆ సమయంలో, కాంగ్రెస్ దిగ్గజం ప్రణబ్ ముఖర్జీ, సీనియర్ నాయకుడు ప్రియ రంజన్ దాస్మున్సీ వంటి వారు సీపీఐఎంతో జతకట్టడానికి మొగ్గు చూపగా, మమతా బెనర్జీ, ఆమె అనుచరులు ఆ వామపక్ష పార్టీకి వ్యతిరేకంగా పోరాడారు. దాంతో ఆమెను పార్టీ (కాంగ్రెస్) నుంచి బయటకు పంపేశారు"
- కల్యాణ్ బెనర్జీ, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ
#WATCH | Delhi: While suspended TMC MP Kalyan Banerjee was protesting outside Makar Dwar on TMC MPs Merger to NCPI, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra approached him and said "you took them from Congress to TMC" to which Kalyan Banerjee replied that Mamata Banerjee was thrown out… pic.twitter.com/WIltyZiwUr— ANI (@ANI) July 30, 2026
మకర్ ద్వార్ వద్ద నిరసన చేపట్టిన కల్యాణ్
తృణమూల్ కాంగ్రెస్ రెబల్ ఎంపీలపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారన్న ఆరోపణతో లోక్సభ నుంచి సస్పెన్షన్కు గురైన కల్యాణ్ బెనర్జీ, పార్లమెంటులోని 'మకర్ ద్వార్' నిరసన చేపట్టారు. 20 మంది తిరుగుబాటు TMC ఎంపీల ఫొటోలు ఉన్న ఒక పోస్టర్ను మెడలో వేసుకుని నిలబడ్డారు. అయితే, ఆ సమయంలో అక్కడికి వచ్చిన ప్రియాంకా గాంధీతో కల్యాణ్ బెనర్జీ మాట్లాడారు.
'తిరుగుబాటు దారులు కాంగ్రెస్ను వదిలే టీఎంసీలో చేరారు'
"లోక్సభలో బంగాల్కు చెందిన 20 మంది ద్రోహులు" అనే శీర్షికతో ఉన్న ఆ పోస్టర్లోని ఫొటోలను చూసి, ప్రియాంక గాంధీ కాస్త నవ్వుతూ బెనర్జీతో ఇలా అన్నారు. ఆ తిరుగుబాటు ఎంపీల్లో కొందరు గత నెలలో మమతా బెనర్జీ నేతృత్వంలోని పార్టీని వదిలి 'నేషనలిస్ట్ సిటిజన్స్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా' (ఎన్సీపీఐ)లో చేరడానికి ముందే, కాంగ్రెస్ను వదిలి టీఎంసీలో చేరారని ఆమె గుర్తుచేశారు.
'మా పార్టీ టికెట్పైనే గెలిచారు'
అయితే, ప్రియాంకా మాటలకు బదులుగా, బంగాల్లో కాంగ్రెస్ ఉనికి చాలా తక్కువగా ఉన్నందున కొందరు తిరుగుబాటుదారులు 2014లో పార్టీని వీడారని కల్యాణ్ చెప్పారు. అనంతరం వారు తమ పార్టీ టికెట్పైనే గెలిచారని ఆయన పేర్కొన్నారు. అదే సమయంలో అక్కడే కాంగ్రెస్ ఎంపీలతో ఉన్న ఎంపీ పప్పు యాదవ్ మాట్లాడుతూ, "వాస్తవానికి వాళ్లంతా కాంగ్రెస్ సభ్యులే కదా" అని తెలిపారు. దానికి కౌంటర్గా "నేను కూడా కాంగ్రెస్ వాడినే. నేను యూత్ కాంగ్రెస్ ఉపాధ్యక్షుడిగా పనిచేశాను" కల్యాణ్ బెనర్జీ బదులిచ్చారు.
దేశాన్ని ఎన్నో ఏళ్లు పాలించిన కాంగ్రెస్
ఇదిలా ఉండగా, భారత్కు స్వాతంత్ర్యం వచ్చినప్పటి నుంచి చాలా కాలం పాటు కేంద్రంలోనూ, అనేక రాష్ట్రాల్లోనూ అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్, 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో కేవలం 99 స్థానాలను మాత్రమే గెలుచుకోగలిగింది. ప్రస్తుతం ఆ పార్టీ 28 రాష్ట్రాల్లో కేవలం నాలుగింటిలో మాత్రమే అధికారంలో ఉంది. అలాగే, 2014లో బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ కూటమి, యూపీఏ పదేళ్ల పాలనకు ముగింపు పలికినప్పటి నుంచి కాంగ్రెస్ కేంద్రంలో అధికారానికి దూరంగా ఉంది.
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