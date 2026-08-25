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భారత్​లో పెరుగుతున్న శ్వాసకోశ వ్యాధులు- 98% కేసులకు H1N1 వైరస్​ రకమే కారణం: ఐసీఎంఆర్​

దేశంలో 98 శాతం శ్వాసకోశ వ్యాధులకు కారణం హెచ్​1ఎన్​1 వైరస్​- ఐసీఎంఆర్ డెరెక్టర్ జనరల్​ వెల్లడి

Indian Council of Medical Research (ICMR) Director-General Rajiv Bahl
భారత వైద్య పరిశోధన మండలి (ఐసీఎంఆర్)​ డైరెక్టర్ జనరల్​ రాజీవ్ బాల్ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 25, 2026 at 5:37 PM IST

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India H1N1 Surge : భారతదేశంలో ప్రస్తుతం వ్యాప్తిలో ఉన్న శ్వాసకోశ వ్యాధులకు హెచ్​1ఎన్​1 వైరస్ రకమే ప్రధాన కారణమని భారత వైద్య పరిశోధన మండలి (ఐసీఎంఆర్)​ డైరెక్టర్ జనరల్​ రాజీవ్ బాల్​ మంగళవారం వెల్లడించారు. తాము పరీక్షించిన ఇన్​ఫ్లూయెంజా-ఏ కేసుల్లో దాదాపు 98 శాతం ఈ వైరస్​ రకానికే చెందినవని ఆయన తెలిపారు. వైరస్​ల వ్యాప్తిని ఎప్పటికప్పుడు కనిపెట్టేందుకు, భారతదేశం ఒక బహుళ అంచెల, రియల్​ టైమ్​ వ్యాధి నిఘా నెట్​వర్క్​ను ఏర్పాటు చేసిందని ఆయన తెలిపారు. ఈ నిఘా వ్యవస్థ రాష్ట్ర స్థాయి డేటాను 'సమీకృత ఆరోగ్య సమాచార వేదిక' (ఐహెచ్​ఐపీ), 'జాతీయ వ్యాధి నియంత్రణ కేంద్రం(ఎన్​సీడీసీ)తో అనుసంధనం చేస్తుందని తెలిపారు. దీనితోపాటు ఐసీఎంఆర్​ నేరుగా ఆసుపత్రుల నుంచి సేకరించిన శాంపిల్స్ ద్వారా హెచ్​1ఎన్​1 వంటి శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్లు పెరుగుదలను తక్షణమే గుర్తించి, నివారణ చర్యలు తీసుకుంటుందని అన్నారు.

"దేశంలో ఏ వైరస్ ఎలా వ్యాప్తి చెందుతుందో మనకు ఎలా తెలుస్తుంది? కొవిడ్ తర్వాత, భారతదేశంలో ఏ సమయంలో ఏం జరుగుతుందో రియల్​ టైమ్​లో గుర్తించే సామర్థ్యాన్ని మనం పెంచుకున్నాం. మేము బహుళ స్థాయిల్లో నిఘా పెడతాం. మొదట ఐహెచ్​ఐపీ, ఎన్​సీడీసీ నిఘా ద్వారా అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి ఇన్ఫెక్షన్ల సమాచారం వస్తుంది. దాన్ని మేము తీసుకుంటాం. వారి ల్యాబ్​ల నుంచి వచ్చిన నివేదికలు కూడా మాకు అందుతాయి. ఇవి కాకుండా, ఈ హెచ్​1ఎన్​1 వైరస్​ లాంటి పర్రతి సిండ్రోమ్​లను కనిపెట్టడం కోసం, మేము దేశమంతటా 73 ల్యాబ్​లు/ ఆసుపత్రుల ద్వారా ఐసీఎంఆర్​ సెంటినెల్​ నిఘాను ఏర్పాటు చేశాం. ఇది ఎన్​సీడీసీ కంటే పై స్థాయిలో జరుగుతుంది" అని భారత వైద్య పరిశోధన మండలి డైరెక్టర్ జనరల్​ రాజీవ్ బాల్​ తెలిపారు.

విపరీతంగా పెరుగుతున్న కేసులు
ఇతర శ్వాసకోశ వైరస్​లతో పోలిస్తే హెచ్​1ఎన్​1 ఇన్ఫెక్షన్లు దేశవ్యాప్తంగా విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయని రాజీవ్ బాల్ తెలిపారు. అదే సమయంలో కొవిడ్-19 కేసులు స్థిరంగా తగ్గుముఖం పడుతున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. "ప్రస్తుతం శ్వాసకోశ నిఘా ప్రకారం, హెచ్​1ఎన్​1 (ఇన్​ఫ్లూయెంజా-ఏ) ఎక్కువగా వ్యాప్తిలో ఉంది. మనుషులకు ఇన్​ఫ్లూయెంజా-ఏ, ఇన్​ఫ్లూయెంజా- బి అనే రెండు రకాలు వస్తాయి. ఇన్​ఫ్లూయెంజా-ఏలో మేము ఎక్కువగా చూస్తున్నది హెచ్​1ఎన్​1 వైరస్​. ఇది సుమారు 97-98 శాతంగా ఉంది. కాగా హెచ్​3ఎన్​2 రకం వైరస్ కేవలం 2 నుంచి 3 శాతం మాత్రమే ఉంది. దీనితోపాటు విక్టోరియా లీనియేజ్​కి చెందిన ఇన్​ఫ్లూయెంజా-బి కూడా వ్యాప్తిలో ఉంది. ఇందులో రెండు రకాలు ఉన్నప్పటికీ, ప్రస్తుతం ఒక్కటి మాత్రమే వ్యాప్తిలో ఉంది. అది కూడా అంత ఎక్కువగా లేదు. హెచ్​1ఎన్​1 మాత్రమే ప్రధానంగా ఎక్కువగా వ్యాప్తిస్తోంది. మూడోది సార్స్​-కోవ్​-2 (కొవిడ్​-19) కేసులు అంతకు ముందు కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, ఇప్పుడు అవి తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి" అని భారత వైద్య పరిశోధన మండలి డైరెక్టర్ జనరల్​ రాజీవ్ బాల్​ చెప్పారు.

ఈ వైరస్ లక్షణాలు ఇవే!
అయితే హెచ్​1ఎన్​1తో కూడిన ఈ సీజనల్ ఇన్​ఫ్లూయెంజా సాధారణంగా దానింతట అదే తగ్గిపోతుందని ఐసీఎంఆర్​ ప్రకటించింది. జ్వరం, దగ్గు, తలనొప్పి, ఒళ్లు నొప్పులు దీని సాధారణ లక్షణాలు అని పేర్కొంది. సరైన వైద్యం, రక్షణ, విశ్రాంతి ఉంటే చాలా వరకు ఈ వ్యాధి నుంచి కోలుకోవచ్చని స్పష్టం చేసింది.

కాగా, దేశ రాజధాని దిల్లీలో స్వైన్‌ఫ్లూ (H1N1) కేసులు అంతకంతకూ పెరుగుతున్నాయి. తాజాగా ఈ సంఖ్య 2,300 దాటింది. ఈ ఏడాది దిల్లీలో ఇప్పటివరకు దాదాపు మూడు వేల ఇన్‌ఫ్లుయెంజా కేసులు నమోదయ్యాయని.. వాటిలో 2,308 హెచ్‌1ఎన్‌1 కేసులు ఉన్నాయని దిల్లీ వైద్యశాఖ మంత్రి పంకజ్‌ కుమార్‌ సింగ్‌ వెల్లడించారు. అయితే ప్రస్తుతం పరిస్థితి అదుపులోనే ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

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