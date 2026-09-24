CEC తప్పుకోకపోతే 'జంతర్ మంతర్ 2.0' చేస్తామని CJP వార్నింగ్- దేశవ్యాప్త నిరసనలకు కాంగ్రెస్ పిలుపు
48 గంటల్లోగా ఆయన తప్పుకోకపోతే 'జంతర్ మంతర్ 2.0' తరహాలో దేశవ్యాప్త ఆందోళనలు చేపడతామని CJP వార్నింగ్
Published : September 24, 2026 at 4:42 PM IST
Opposition on CEC Gyanesh Kumar : సర్ వివాదం వేళ ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (CEC) జ్ఞానేష్ కుమార్ను తొలగించాలని డిమాండ్ చేస్తూ దేశవ్యాప్త నిరసనలకు పిలుపునిచ్చింది కాంగ్రెస్. సెప్టెంబర్ 25న రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ కార్యాలయాల వద్ద నిరసన ర్యాలీలు నిర్వహించాలని అన్ని పీసీసీలను ఆదేశించింది. అలాగే, సెప్టెంబర్ 28న అన్ని జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీలు (DCCలు) తమ సంబంధిత జిల్లా కలెక్టరేట్ల వద్ద భారీ నిరసన ర్యాలీలను నిర్వహించాలని సూచించింది. జ్ఞానేష్ కుమార్ను తక్షణం అరెస్టు, పదవి నుంచి తొలగించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆందోళనలకు పిలుపునిచ్చింది. దీంతో పాటు ఆయన హయాంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు, ఓటర్ల జాబితా మార్పులపై స్వతంత్ర సమీక్ష నిర్వహించాలని కోరింది.
"బీజేపీ నియంత్రణలోని CEC జ్ఞానేష్ కుమార్ నేతృత్వంలో జరుగుతున్న 'భారీ ఓట్ల చోరీ' వ్యవహారాన్ని లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ మొదటి రోజు నుంచే ఎండగడుతున్నారు. బుధవారం సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చిన తర్వాత జ్ఞానేష్ కుమార్ "దేశద్రోహ" చర్యలు బహిర్గతమయ్యాయి. ప్రజాస్వామ్యానికి వ్యతిరేకంగా ఆయన చేసిన దేశ వ్యతిరేక చర్యలకుగాను తప్పక అరెస్టు చేయాలి. ఈ కీలక అంశంపై కాంగ్రెస్ ప్రజల్లోకి వెళ్తుంది. ఆయనను తక్షణమే అరెస్టు చేయాలి, పదవి నుంచి తొలగించాలి. జ్ఞానేష్ హయాంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు, ఓటర్ల జాబితా మార్పులపై సమగ్రమైన, స్వతంత్ర సమీక్ష జరగాలని గట్టిగా డిమాండ్ చేస్తూ సెప్టెంబర్ 25న రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ కార్యాలయాల వద్ద భారీ నిరసన ర్యాలీలు నిర్వహించాలని అన్ని ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీలను (PCCలు) ఆదేశించాం. నిరసనల్లో భాగంగా రెండో దశలో సెప్టెంబర్ 28న అన్ని జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీలు (DCCలు) తమ సంబంధిత జిల్లా కలెక్టరేట్ల వద్ద ఇలాంటి భారీ నిరసన ర్యాలీలను నిర్వహిస్తాయి. జ్ఞానేష్ను తొలగించాలి, ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయాలన్నింటినీ రద్దు చేయాలి. ఆయనను తొలగించి జైలుకు పంపే వరకు మా డిమాండ్లన్నీ నెరవేరే వరకు మా నిరసనలు అవిశ్రాంతంగా కొనసాగుతాయి."
---కె.సి. వేణుగోపాల్, కాంగ్రెస్ సంస్థాగత వ్యవహారాల ప్రధాన కార్యదర్శి
48 గంటల్లోగా ఆయన తప్పుకోకపోతే 'జంతర్ మంతర్ 2.0' : సీజేపీ
మరోవైపు ఓటర్ల హక్కులను కాలరాస్తున్న ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేష్ కుమార్ తక్షణమే తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేసింది. 48 గంటల్లోగా ఆయన తప్పుకోకపోతే 'జంతర్ మంతర్ 2.0' తరహాలో దేశవ్యాప్త ఆందోళనలు చేపడతామని CJP వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే హెచ్చరించారు. ఎన్నికల ప్రక్రియను పూర్తిగా రిగ్గింగ్ చేశారని, పౌరుల ఓటుహక్కును అన్యాయంగా హరిస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. ఎన్నికల్లో రిగ్గింగ్ జరుగుతోందని భావిస్తున్న ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఆ ఎన్నికల్లో పాల్గొనకూడదని ఆయన సూచించారు. ఎన్నికలు పారదర్శకంగా జరగడం లేదని తెలిసినప్పుడు అందులో విపక్షాలు ఎలా పాల్గొంటాయని ప్రశ్నించారు. దీనిపై కచ్చితంగా ఒక స్పష్టమైన వైఖరి తీసుకోవాలని ప్రతిపక్షాలను దీప్కే కోరారు. భారత ప్రజాస్వామ్యానికి CEC జ్ఞానేష్ కుమార్ అతిపెద్ద ముప్పుగా మారారని, ఎవరు ఓటు వేయాలో కూడా ఈసీనే నిర్ణయిస్తోందని ఆరోపించారు. పౌరుల ఓటు హక్కును రద్దుచేయడానికి జ్ఞానేష్ కుమార్కు ఉన్న అధికారమేంటని ప్రశ్నించిన ఆయన సీఈసీపై క్రిమినల్ చర్యలు చేపట్టాలని డిమాండ్ చేశారు.
సీఈసీ లక్ష్యంగా ప్రతిపక్షాల వాగ్బాణాలు
SIR అమలు ప్రక్రియ దేశవ్యాప్తంగా ముగ్గురు కమిషనర్ల పర్యవేక్షణలో జరుగుతోంది. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో తమ ప్రమేయం లేకుండా నిర్ణయాలు తీసుకున్నారంటూ ఇద్దరు ఎన్నికల కమిషనర్లు గత10 నెలల్లో 14 సార్లు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేశారంటూ ఓ వార్తా సంస్థ కథనం ప్రచురించడంతో ప్రతిపక్షాలు, సీఈసీ లక్ష్యంగా వాగ్బాణాలు సంధించాయి.
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'CEC జ్ఞానేశ్ కుమార్ను తొలగించి, అరెస్ట్ చేయండి'- SIR వివాదంపై విపక్షాల డిమాండ్