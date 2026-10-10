జ్ఞానేశ్ కుమార్ వెళ్లిపోతారు- మోదీ ప్రభుత్వం వెళ్లిపోతుంది: రాహుల్ గాంధీ
సీఈసీ, మోదీ ప్రభుత్వంపై కాంగ్రెస్ అగ్రనాయకుడు రాహుల్ గాంధీ మండిపడ్డారు. జ్ఞానేశ్, మోదీ ప్రభుత్వం వెళ్లిపోతే ప్రజాస్వామ్య పునరుద్ధరణ ప్రారంభమవుతుందన్నారు.
Published : October 10, 2026 at 11:24 AM IST
Rahul Gandhi Target CEC And Modi Govt : కేంద్ర ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేశ్ కుమార్, కేంద్రంలో అధికాంలో ఉన్న ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంపై లోక్సభలో విపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ వెళ్లిపోతారని, అలాగే మోదీ ప్రభుత్వం కూడా వెళ్లిపోతుందని ఆరోపించారు. అప్పుడే ప్రజాస్వామ్య పునరుద్ధరణ మొదలవుతుందని అన్నారు. ఈ మేరకు పార్లమెంట్ సెంట్రల్ హాల్లో ఇండియా బ్లాక్ ఎంపీలను ఉద్దేశించి తాను చేసిన ప్రసంగం వీడియో క్లిప్ను రాహుల్ గాంధీ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ 'ఎక్స్'లో పోస్ట్ చేశారు.
ज्ञानेश कुमार जाएँगे। यह सरकार जाएगी। फिर शुरू होगी लोकतंत्र की मरम्मत। 🇮🇳 https://t.co/spGmBxgXLn— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 10, 2026