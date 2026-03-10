ETV Bharat / bharat

ఆరేళ్లకే రాజ్యాంగంపై పట్టు- ఆర్టికల్స్​ చకచకా చెప్పేస్తున్న జ్ఞాన్వి- అనేక రికార్డ్స్‌లోనూ స్థానం

తల్లి చదువుకుంటుండగా ఆమెతో పాటే జ్ఞాన్వి కూడా చదువుతూ- రెండున్నర సంవత్సరాల వయసులో యోగాతో తన మొదటి రికార్డును నెలకొల్పి

Gyanavi inspring story
Gyanavi inspring story (ETV Bharat)
Gyanavi inspring story: సాధారణంగా చిన్న పిల్లలు ఆడుతూ, పాడుతూ తమ బాల్యాన్ని ఎంజాయ్​ చేస్తుంటారు. అయితే ఆరేళ్ల వయసు ఉన్న జ్ఞాన్వి మాత్రం తన తల్లితో కలిసి చదువుతూ ఎన్నో రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. చిన్న వయసులోనే ఏకాగ్రతతో భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్న 131 ఆర్టికల్స్​లో ఉన్న సమాచారాన్ని చకచకా చెపుతూ అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. దీంతో పాటు 100 దేశాల జెండాలను గుర్తించడంతో పాటు యోగాలోనూ రాణిస్తోంది. మహారాష్ట్ర థాణేకు చెందిన జ్ఞాన్వి చిన్న వయసులోనే రికార్డులు నెలకొల్పుతూ అందరి మన్ననలు అందుకుంటోంది. ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్‌లో ఆరేళ్ల జ్ఞాన్వి రికార్డును నెలకొల్పింది. జ్ఞాన్వి రెండున్నర సంవత్సరాల వయసు నుంచి మూడు వేర్వేరు రికార్డులు సృష్టించింది.

చిన్న వయసులోనే తన మార్క్​ చూపిస్తున్న జ్ఞాన్వి
6 సంవత్సరాల 10 నెలల వయసు ఉన్న జ్ఞాన్వి వానరే భారత రాజ్యాంగంలోని 131 ఆర్టికల్స్​లో ఉన్న పూర్తి సమాచారాన్ని చెప్పడంతో కొత్త రికార్డు నెలకొల్పింది. థానేలోని కోప్రి ప్రాంతంలో తన తల్లిదండ్రులతో కలిసి జ్ఞాన్వి నివసిస్తుంది. జ్ఞాన్వి తల్లి పోటీ పరీక్షల కోసం రాజ్యాంగాన్ని చదువుతుండగా, తన తల్లి చదివే పదాలను శ్రద్ధగా వింటూ వాటిని గుర్తుంచుకునేది. ఇలా ఏకాగ్రత ఉంటే ఏ విషయాన్నైనా సులువుగా అర్థం చేసుకోవచ్చని జ్ఞాన్వి నిరూపిస్తోంది.

జ్ఞాన్వి విజయం వెనకాల ఆమె తల్లి
జ్ఞాన్వి విజయం వెనకాల ఆమె తల్లి పాత్ర కీలకం. తల్లి చదువుకుంటుండగా ఆమెతో పాటే జ్ఞాన్వి కూడా చదువుతూ విజయాలు సాధిస్తోంది. జ్ఞాన్వికి మంచి ఏకాగ్రత ఉందని అందుకే చిన్న వయసులో ఇన్ని విషయాలను గుర్తు పెట్టుకుంటోందని ఆమె తల్లిదండ్రులు అంటున్నారు. జ్ఞాన్వి జీవితంలో ఎన్నో ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకుంటుందని ఆమె తల్లిదండ్రులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. జ్ఞాన్వి సాధించిన విజయాలపై ఆమె స్నేహితులు కూడా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. జ్ఞాన్వి లాంటి స్నేహితురాలు తమకు ఉండడం వల్ల తమ గౌరవం పెరుగుతోందని వారు అంటున్నారు. జ్ఞాన్వి ఏ పరీక్షకు సిద్ధమయిన అందులో ఖచ్చితంగా విజయం సాధిస్తుందనే ఆశాభావాన్ని తల్లిదండ్రులు, స్నేహితులు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

100 దేశాల జెండాలను గుర్తించగలదు
అటు రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్స్​తో పాటు జ్ఞాన్వికి 100 కంటే ఎక్కువ దేశాల జెండాలను గుర్తించగల సామర్థ్యం ఉందని ఆమె తల్లి అంటోంది. అంతేకాకుండా, ఆమెకు యోగా అంటే అత్యంత ఇష్టమని తల్లి చెపుతోంది. జ్ఞాన్వి రెండున్నర సంవత్సరాల వయసులో యోగాతో తన మొదటి రికార్డును నెలకొల్పింది. ఇందులో ఆమె 48 రకాల యోగాసనాలు, 10 రకాల ప్రాణాయామాలు చేసింది. దీంతో చిన్న వయసులోనే జ్ఞాన్వి పేరు ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్‌లో నమోదైంది. యూనియన్​ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ పరీక్షలకు సంబంధించిన పుస్తకాలను జ్ఞాన్వి సులభంగా చదివేస్తుందని తల్లి చెప్పింది. అందరు అమ్మాయిల్లాగా జ్ఞాన్వి చదువును కష్టంగా భావించదని అందుకే ఇన్ని విజయాలు తన ఖాతాలో పడుతున్నాయని ఆమె తల్లి అంటోంది.

