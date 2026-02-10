డయాబెటిస్ ఉన్నవారూ ఈ బంగాళాదుంప తినొచ్చు- షుగర్ లెస్ 'లేడీ రోసెట్టా'- కిలో విత్తనాలతో 400 కిలోల దిగుబడి
లేడీ రోసెట్టా ఆలుగడ్డలను మధుమేహులూ తినొచ్చు- భారత్లోనూ చక్కెర రహిత బంగాళాదుంపల సాగు- గ్వాలియర్లోని సిందియా విశ్వవిద్యాలయం శాస్త్రవేత్తల పరిశోధనలు- ఏరోపోనిక్ ల్యాబ్లో 200 మొక్కలతో ప్రయోగాలు
Published : February 10, 2026 at 1:15 PM IST
Sugar Free Potatoes For Diabetics : షుగర్ (డయాబెటిస్) వ్యాధి నిర్ధారణ అయిన వారు అధిక చక్కెర మోతాదు కలిగిన కూరగాయలకూ దూరంగా ఉండాలని వైద్యులు సూచిస్తుంటారు. ఈ జాబితాలో మొదటి స్థానంలో బంగాళాదుంప ఉంటుంది. ఎందుకంటే దానిలో ఉండే చక్కెర మోతాదు చాలా ఎక్కువ. త్వరలోనే మన దేశంలోని డయాబెటిక్ రోగులు బంగాళాదుంపల రుచినీ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. వారి కోసం మార్కెట్లోకి 'లేడీ రోసెట్టా' రకం బంగాళాదుంపలు ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నాయి. వీటిలో చక్కెర ఉండదా ? ఈ ఆలుగడ్డలు ఎలా ఉంటాయి ? నెదర్లాండ్స్కు చెందిన 'లేడీ రోసెట్టా' విత్తనాలు మన దేశానికి ఎలా చేరాయి ? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
200 లేడీ రోసెట్టా మొక్కల సాగు
చక్కెర రహితమైన లేడీ రోసెట్టా బంగాళాదుంపల సాగు ప్రపంచంలోనే తొలిసారిగా నెదర్లాండ్స్ దేశంలో జరిగింది. తొలుత ఇవి ఐరోపా, మధ్యధరా సముద్ర ప్రాంత దేశాల మార్కెట్లలో అందుబాటులోకి వచ్చాయి. కాలక్రమంలో అన్ని దేశాలకు ఈ ఆలుగడ్డలు పరిచయమయ్యాయి. తాజాగా మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని గ్వాలియర్లో ఉన్న రాజమాతా విజయరాజే సిందియా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం శాస్త్రవేత్తలు లేడీ రోసెట్టా బంగాళాదుంపల విత్తనాలను పరిశోధన ద్వారా తయారు చేశారు. ఈ యూనివర్సిటీకి చెందిన ఏరోపోనిక్స్ యూనిట్ ల్యాబ్లో 20 రకాల బంగాళాదుంపలను సాగు చేస్తున్నారు. వీటిలో లేడీ రోసెట్టా రకం ఆలుగడ్డల మొక్కలు 200 దాకా ఉన్నాయి.
ఏమిటీ ఏరోపోనిక్ యూనిట్ ల్యాబ్ ?
ఏరోపోనిక్ యూనిట్ ల్యాబ్ పైన కప్పు, చుట్టూ గోడలలా పూర్తిస్థాయి కవరింగ్ ఉంటుంది. ఈ ల్యాబ్లో వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు ప్రయోగాత్మకంగా పలు రకాల మొక్కలను పెంచుతుంటారు. బయటి వాతావరణం ప్రతికూల ప్రభావం మొక్కలపై పడకుండా చాలా జాగ్రత్తగా వాటి పెంపకాన్ని పర్యవేక్షిస్తారు. కీలకమైన విషయం ఏమిటంటే, ఇందులో మొక్కలను మట్టి లేకుండానే పెంచుతారు. వాటిని తీగలపై వేలాడదీసి, తీగలకు కట్టి నిలబెట్టి పెంచుతారు. సాధారణంగా మొక్కల వేర్లు నేల నుంచి పోషకాలను గ్రహిస్తాయి. కానీ ఈ ల్యాబ్లో మొక్కలను నేలలో నాటనందున, వాటి వేర్లకు అధిక ఒత్తిడితో కూడిన పొగమంచు వ్యవస్థ ద్వారా పోషకాలను అందిస్తారు. ఈ కారణం వల్లే ఏరోపోనిక్ యూనిట్ ల్యాబ్లలో మొక్కలు వేగంగా పెరుగుతాయి. అధిక దిగుబడులు ఇస్తాయి. వాటికి చీడపీడల ముప్పు కూడా ఉండదు. ప్రత్యేకించి ఆలుగడ్డల సాగుకు ఈ తరహా ల్యాబ్స్ ఉత్తమం.
లేడీ రోసెట్టా విత్తనాలు - మూడు దశలు
ప్రస్తుతం రాజమాతా విజయరాజే సిందియా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలోని ఏరోపోనిక్స్ యూనిట్ ల్యాబ్లో ఉన్న 200 లేడీ రోసెట్టా బంగాళాదుంప మొక్కల నుంచి విత్తనాలు (చిన్న దుంపలు) వస్తున్నాయి. వాటిని ఎప్పటికప్పుడు సేకరిస్తున్నారు. రెండో దశలో వాటిని ప్రత్యేకమైన నెట్ హౌస్లలో నాటుతారు. తదుపరిగా మూడో దశలో వాటిని వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం క్యాంపస్లో ఉన్న పొలంలో విత్తుతారు. ఈ మూడు ప్రక్రియలు పూర్తి కావడానికి ఇంకో రెండేళ్ల టైం పట్టొచ్చని ఏరోపోనిక్స్ ప్రాజెక్ట్ హెడ్, వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ సుష్మా తివారీ తెలిపారు. ఆ తర్వాతే లేడీ రోసెట్టా బంగాళాదుంపల విత్తనాలు రైతులకు అందుబాటులోకి వస్తాయని ఆమె చెప్పారు. ఈ విత్తనాలను పొలంలో నాటితే, 50 నుంచి 60 రోజుల్లోగా పంట చేతికొస్తుందన్నారు. రైతులు 1 కిలో లేడీ రోసెట్టా విత్తనాల నుంచి 400 కిలోల బంగాళాదుంపలను పొందుతారని సుష్మా పేర్కొన్నారు.
ల్యాబ్లో 40 రెట్లు ఎక్కువ దిగుబడి
"లేడీ రోసెట్టా బంగాళాదుంప విత్తనాలతో ఎంత దిగుబడి వస్తుందో తొలుత మాకు కూడా తెలియదు. మేం ప్రయోగాత్మకంగా వాటి సాగును మొదలుపెట్టిన తొలినాళ్లలో దిగుబడిని కరెక్టుగా అంచనా వేయలేకపోయాం. ఆశ్చర్యకరంగా ప్రతీ లేడీ రోసెట్టా ఆలుగడ్డ మొక్క రోజుకు 80 నుంచి 200 విత్తనాలను(చిన్న దుంపలను) ఉత్పత్తి చేసింది. సాధారణంగానైతే రైతుల పొలాల్లో ఒక మొక్క నుంచి 5 నుంచి 7 మాత్రమే విత్తనాలు(చిన్న దుంపలు) ఉత్పత్తి అవుతాయి. అంటే మేం ఏరోపోనిక్స్ యూనిట్ ల్యాబ్లో 40 రెట్లు ఎక్కువ దిగుబడిని సాధించగలిగాం. మేం ప్రతిరోజు పెద్దసంఖ్యలో ఈ ల్యాబ్ నుంచి విత్తన దుంపలను సేకరిస్తున్నాం. ఈ పంటకాలం పూర్తయ్యే సరికి 200 లేడీ రోసెట్టా బంగాళాదుంప మొక్కల నుంచి 1.5 లక్షల నుంచి 2 లక్షల విత్తనాల సేకరణ జరుగుతుందని అంచనా వేస్తున్నాం" అని వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ సుష్మా తివారీ వివరించారు.
లేడీ రోసెట్టా బంగాళాదుంపల ప్రత్యేకతలివీ
• లేడీ రోసెట్టా రకం బంగాళాదుంపల్లో చాలా తక్కువ మోతాదులో పిండి పదార్థం (స్టార్చ్) ఉంటుంది.
• వీటిలో యాంటీఆక్సిడెంట్ మోతాదు ఎక్కువగా ఉంటుంది.
• చక్కెర మోతాదు అతితక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే వీటిని షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులు తినొచ్చు.
• ఈ ఆలుగడ్డలు గుండ్రటి ఆకారంలో ఉంటాయి.
• ఇవి లేత గులాబీ రంగులో కనిపిస్తాయి.
• సాధారణ బంగాళాదుంపల కంటే ఇవి రుచికరంగా ఉంటాయి.
• ఈ బంగాళాదుంపలు త్వరగా ఉడకవు. గట్టిగా ఉంటాయి.