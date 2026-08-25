ప్రియుడి కారుపై 3,400 ముద్దులు- 24 గంటల్లోనే 55 లక్షల వ్యూస్- చివరికి రూ.5,500 ఫైన్!
సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ కోసం కిస్సింగ్ కార్- 24 గంటల్లోనే 55 లక్షల వ్యూస్ దక్కించుకున్న వీడియో
Published : August 25, 2026 at 5:28 PM IST
Gwalior Kissing Car : సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవ్వాలనే లక్ష్యంతో ప్రియుడి కారుపై ప్రియురాలు ఏకంగా 3,400 ముద్దులు పెట్టింది! పొంగిపోయిన ప్రియుడు ముద్దులతో నిండిన ఆ కారు వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా కేవలం 24 గంటల్లోనే 55 లక్షలకు పైగా వ్యూస్ దాటేసింది. అయితే ఆ ప్రియుడికి ట్రాఫిక్ పోలీసులు భారీ షాక్ ఇచ్చారు. అసలు ఏం జరిగిందో ఈ కథనంలో చూద్దాం.
మధ్యప్రదేశ్లోని గ్వాలియర్కి చెందిన ఒక యువతి తన ప్రియుడి కారుపై ఏకంగా 3,400 సార్లు లిప్స్టిక్తో ముద్దు ముద్రలు వేసింది! దీన్ని ఓ వీడియోగా తీసి ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేయగా, అది కొన్ని క్షణాల్లో వైరల్ అయింది. కేవలం 24 గంటల్లోనే 55 లక్షలకు పైగా వ్యూస్ దాటింది. విదేశాల్లో ట్రెండ్ అవుతున్న కిస్సింగ్ కార్ వీడియోల ఐడియాతో 'రాత్రికి రాత్రే సోషల్ మీడియాలో స్టార్ అయిపోదాం అనుకున్నారు ఆ ప్రేమ జంట.
సరదాగా చేసిన ఆ వీడియో వైరల్ అయ్యి ట్రాఫిక్ పోలీసుల దృష్టికి వెళ్లింది. వైరలైన ఆ కారు నంబర్ ప్లేట్ ఆధారంగా పోలీసులు యజమానిని ట్రేస్ చేశారు. మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ రూల్స్ ఉల్లంఘించారంటూ కారు యజమాని ఆదిత్యకు రూ.5,500 జరిమానా విధించారు. ఫైన్ కట్టించుకోవడంతోనే పోలీసులు ఊరుకోలేదు. కారుపై ఉన్న ఆ వేల ముద్దు ముద్రలన్నింటినీ పోలీస్ స్టేషన్లోనే ఆ యువకుడితో స్వయంగా తుడిపించి కారు శుభ్రం చేయించారు. మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ ప్రకారం, వాహనం బాహ్య రూపాన్నిఇలా విపరీతంగా మార్చడం, రోడ్డుపైకి తీసుకురావడం నిబంధనలకు విరుద్ధమని పోలీసులు పేర్కొన్నారు.
సోషల్ మీడియాలో లైకులు, వ్యూస్ కోసం ఇలాంటి పిచ్చి స్టంట్లు చేస్తే రీల్స్ సంగతి ఏమో కానీ, రియల్ లైఫ్లో పోలీసుల నుంచి భారీగా ఫైన్లు, క్రమశిక్షణ చర్యలు తప్పవు! ట్రాఫిక్ నిబంధనలు మన భద్రత కోసమే అని ఈ ఘటన మరోసారి నిరూపించింది.