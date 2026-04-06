పెళ్లైనా ఫర్వాలేదు- ప్రియుడితో కలిసి మహిళ జీవించవచ్చు: హైకోర్టు తీర్పు

భార్యాభర్తల మధ్య 21 ఏళ్ల వ్యత్యాసం- ప్రియుడితో కలిసి ఉండేందుకు వివాహితకు హైకోర్టు అనుమతి

Woman Wins Right To Live With Lover (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 6, 2026 at 8:24 PM IST

Woman Wins Right To Live With Lover : పెళ్లై భర్త ఉన్నప్పటికీ ఒక వివాహిత తన ప్రియుడితో కలిసి జీవించేందుకు అనుమతిస్తూ మధ్యప్రదేశ్​ హైకోర్టు గ్వాలియర్ బెంచ్​ తీర్పు ఇచ్చింది. భార్యాభర్తల మధ్య వయస్సు మధ్య వ్యత్యాసం చాలా ఎక్కువగా ఉండడం సహా సదరు మహిళ వాదనలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న ధర్మాసనం ఈ తీర్పు వెలువరించింది.

ఏడాది క్రితమే పెళ్లి
"19 ఏళ్ల యువతికి ఒక ఏడాది క్రితం అంటే 2025లో ఒక వ్యక్తితో వివాహం జరిగింది. వారిద్దరి మధ్య 21 ఏళ్ల వ్యత్యాసం ఉంది. అయితే తన భార్య తనను వదిలేసి అనుజ్ అనే యువకుడితో నివసిస్తోందని ఆయన పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. తరువాత తన భార్యను ఎవరో బంధించారంటూ హెబియస్​ కార్పర్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీనితో పోలీసులు సదరు మహిళను అదుపులోకి తీసుకొని గ్వాలియర్​లోని వన్​-స్టాప్​ సెంటర్​కు తరలించారు. అనంతరం ఆమెను హైకోర్టు ముందు హాజరుపరిచారు. జస్టిస్​ ఆనంద్​ పాఠక్​, జస్టిస్​ పుష్పేంద్ర యాదవ్​ల ద్విసభ్య ధర్మాసనం ఈ కేసు విచారణను చేపట్టింది.

సదరు మహిళ కోర్టులో తన వాదన వినిపిస్తూ, 'నా భర్త వయస్సు 40 ఏళ్లు, నా వయస్సు కేవలం 19 ఏళ్లు. మా మధ్య 21 ఏళ్ల వ్యత్యాసం ఉంది. దీంతో మా వైవాహిక జీవితానికి కావాల్సిన సామరస్యం, అవగాహన కుదరలేదు. దీనికి తోడు నేను తరచూ వేధింపులకు గురయ్యాను' అని చెప్పింది. అంతేకాదు, తాను మేజర్​నని, తనను ఎవరూ బంధించలేదని, తన ఇష్టప్రకారమే విడిగా ఉంటున్నానని ఆమె కోర్టుకు తెలిపింది.

ప్రభుత్వం తరఫు న్యాయవాదితో ఆమెకు కౌన్సిలింగ్ ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ, ఆమె తన నిర్ణయానికే కట్టుబడి ఉండి, ప్రియుడు అనూజ్​తోనే ఉంటానని తేల్చిచెప్పింది. అనూజ్ కూడా ఆమెను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటానని కోర్టుకు హామీ ఇచ్చాడు. దీనితో సదరు మహిళ అభీష్టానికే ధర్మాసనం ప్రాధాన్యం ఇచ్చింది. ఆమె భర్త అవధేశ్​ దాఖలు చేసిన పిటిషన్​ను కొట్టివేసింది. సదరు మహిళ తన ప్రియుడు అనూజ్​తో ఉండేందుకు అనుమతి ఇచ్చింది. అలాగే ఆమె భద్రత కోసం ఆరు నెలల పాటు ఒక మహిళా కానిస్టేబుల్​ (శౌర్య దీదీ)ని నియమించాలని ఆదేశించింది. అంతేకాదు ఆమెతో నిరంతరం సంప్రదింపుల్లో ఉంటూ కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాలని కోర్టు నాకు సూచించింది" అని ప్రభుత్వ న్యాయవాది అంజలి జ్ఞానాని తెలిపారు.

తల్లిదండ్రులు కూడా వద్దు!
"ఆ యువతి తల్లిదండ్రులు ఆమెను తమతోపాటు తీసుకువెళ్లాలని కోరుకున్నారు. కానీ ఆమె దానిని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించి, వారితో వెళ్లడానికి నిరాకరించింది. ఆమె తన భర్తతో కలిసి జీవించడానికి కూడా ఇష్టపడడం లేదు. మరోవైపు, ఆమె ప్రియుడు కూడా ఆమెను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటానని హామీ ఇస్తున్నాడు. ఆమె తన భర్తతో విడాకులు తీసుకున్న తరువాత, ఆమెను తాను వివాహం చేసుకుంటానని చెబుతున్నాడు. ఆమెను ఏ విధంగా ఇబ్బందులకు, వేధింపులకు గురిచేయనని అంటున్నాడు. ఈ కేసు పూర్తిగా పరిశీలించిన తరువాత, ఇది అక్రమ నిర్బంధానికి సంబంధించిన వ్యవహారం కాదని రుజువు అయ్యింది. కనుక ఆ మహిళ, తన ప్రియుడితో కలిసి జీవించేందుకు అనుమతి ఇస్తున్నాం" అని కోర్టు పేర్కొన్నట్లు ప్రభుత్వ న్యాయవాది అంజలి జ్ఞానాని పేర్కొన్నారు.

ఇంతకీ శౌర్య దీదీగా ఎవరిని నియమించాలి?
జస్టిస్ ఆనంద్ పాఠక్ హర్​చంద్ 'గుర్జర్​ వర్సెస్ మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రం 2024 కేసు' ప్రకారం, 'శౌర్య దీదీ' అంటే ఎవరో వివరించారు. 'శౌర్య దీదీ' అంటే ఒక మహిళా సబ్​-ఇన్​స్పెక్టర్ లేదా కానిస్టేబుల్ కావచ్చు. లేదా బాలల న్యాయ చట్టం ప్రకారం అర్హత కలిగిన వ్యక్తి కావచ్చు. లేదా బాలిక/బాధితురాలికి సమీపంలో నివసించే మహిళా, శిశు అభివృద్ధి శాఖకు చెందిన మహిళా ఉద్యోగి కావచ్చు. వాళ్లు బాధితురాలికి మార్గనిర్దేశం చేసి, ప్రోత్సహించి, ఆమెను ప్రధాన స్రవంతిలోకి తీసుకురావడానికి, సృజనాత్మక కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనేలా ప్రోత్సహించాలి. ఈ విధంగా బాధితురాలు భవిష్యత్​లో తన కాళ్లపై తాను నిలబడడానికి సహకరించాలి.

