గ్వాలియర్లో మళ్లీ బీఆర్ అంబేడ్కర్ విగ్రహ వివాదం- 4,000 మంది పోలీసులు మోహరింపు
గ్వాలియర్లో ఉద్రిక్తతలు చెలరేగకుండా పోలీసులు అలర్ట్- ఎందుకో తెలుసా?
Published : October 16, 2025 at 9:45 AM IST
Gwalior Ambedkar Statue Controversy : మధ్యప్రదేశ్లోని గ్వాలియర్ను రాజ్యాంగ నిర్మాత అంబేడ్కర్ విగ్రహ వివాదం కుదిపేసింది. అంబేడ్కర్ మద్దతుదారులు బుధవారం పెద్ద ఎత్తున నిరసనలకు పిలుపునివ్వడంతో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. గ్వాలియర్ నగరాన్ని తమ అధీనంలోకి తీసుకున్నారు. 4,000 మంది బలగాలను మోహరించారు. నగరానికి వచ్చే ప్రతి సందర్శకుడిని క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేసి లోపలికి పంపించారు. భద్రత కట్టుదిట్టంగా ఉండటంతో నిరసనకారులు వెనక్కి తగ్గారు. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 2న జరిగిన అల్లర్ల దృష్ట్యా పోలీసులు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. మొత్తం గ్వాలియర్ నగరాన్ని కంటోన్మెంట్గా ప్రకటించి, పహారా కాస్తున్నారు.
అసలేంటి వివాదం?
గ్వాలియర్ హైకోర్టు ప్రాంగణంలో రాజ్యాంగ రూపశిల్పి డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయడంపై ఆరు నెలల క్రితం గ్వాలియర్లో వివాదం చెలరేగింది. హైకోర్టు ప్రాంగణంలో అంబేడ్కర్ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని ఒక వర్గం న్యాయవాదులు కోరారు. కానీ బార్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షుడు, మాజీ అధ్యక్షుడు సహా న్యాయవాదులలో ఒక వర్గం ఈ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకించింది. ఫలితంగా హైకోర్టు ప్రాంగణంలో గందరగోళం నెలకొంది. ఆ తర్వాత ఈ విగ్రహ వివాదం మరింత తీవ్ర రూపం దాల్చింది.
వివాదానికి మరింత ఆజ్యం
అయితే అంబేడ్కర్ విగ్రహ వివాదంలోకి రాజకీయ పార్టీలు, సామాజిక సంస్థలు ప్రవేశించాయి. విగ్రహ ప్రతిష్ఠకు అనుకూలంగా, వ్యతిరేకంగా రెండు వైపుల నుంచి పరస్పర వ్యాఖ్యలు, ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తాయి. ఇంతలో, బార్ కౌన్సిల్ మాజీ అధ్యక్షుడు, న్యాయవాది అనిల్ మిశ్రా బీఆర్ అంబేడ్కర్ పై చేసిన అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యలు ఈ వివాదానికి మరింత ఆజ్యం పోశాయి. దీంతో అంబేడ్కర్ మద్దతుదారులు, ఆజాద్ సమాజ్ పార్టీ, భీమ్ ఆర్మీతో సహా అనేక సంస్థలు అక్టోబర్ 15న గ్వాలియర్లో ఆందోళనలు చేపట్టాలని నిర్ణయించాయి. ఈ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో గత రెండు రోజులుగా గ్వాలియర్ అధికారులు, పోలీసులు నిరసనలు తెలుపుతామన్న సంస్థలు, ఇంకొందరు వ్యక్తులతో చర్చలు జరిపారు. అదే సమయంలో ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 2లాగా పరిస్థితి చేజారిపోకుండా ఉండేందుకు, ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ఉండేందుకు గ్వాలియర్ను తమ అధీనంలోకి తీసుకున్నారు పోలీసులు. కాగా, పోలీసులు, అధికారులు విజ్ఞప్తి మేరకు కొన్ని సంస్థలు నిరసనలపై వెనక్కి తగ్గాయి.
బార్ కౌన్సిల్ మాజీ అధ్యక్షుడి ఇంటికి భద్రత
గ్వాలియర్లోని 50కి పైగా పాయింట్ల వద్ద పోలీసులు బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేశారు. నగరానికి వచ్చే సందర్శకులను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేస్తున్నారు. అలాగే సిటీ సెంటర్ ప్రాంతంలో ఉన్న బార్ కౌన్సిల్ మాజీ అధ్యక్షుడు అనిల్ మిశ్రా ఇంటి చుట్టూ 50 మందికి పైగా పోలీసులు పహారా కాస్తున్నారు. ఇక్కడ ఆరు బారికేడ్లను ఏర్పాటు చేశారు. సమీపంలోని భవనాల పైకప్పుల నుంచి పోలీసులు పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
ఫుల్ సెక్యూరిటీ
అంబేడ్కర్ మద్దతుదారులు ఆందోళనలకు పిలుపునిచ్చిన నేపథ్యంలో గ్వాలియర్ పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ఉండేందుకు నగరమంతటా 4,000 మందికి పైగా పోలీసులను మోహరించారు. అదనంగా వేరే జిల్లాల నుంచి మరో 800 మందికి పైగా భద్రతా సిబ్బందిని రప్పించారు. గ్వాలియర్ లోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలను బుధవారం మూసివేశారు.
'పరిస్థితి అదుపులోనే ఉంది'
గ్వాలియర్ లో పరిస్థితి పూర్తిగా అదుపులో ఉందని తెలిపారు గ్వాలియర్ సీఎస్పీ హీనా ఖాన్. శాంతిభద్రతలను కాపాడటానికి పోలీసులు పూర్తి సంసిద్ధంగా ఉన్నారని పేర్కొన్నారు. ప్రజలకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా, వారి రోజువారి పనులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఉండడానికి తాము ప్రయత్నిస్తున్నామని వెల్లడించారు. అందుకు ప్రజల కూడా సహకారించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.