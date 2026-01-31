ETV Bharat / bharat

పేద యువతుల పెళ్లి కోసం రోజుకు రూ.20 పొదుపు- 18ఏళ్లలో 30మందికి వివాహాలు

పేదింటి అమ్మాయిల పెళ్లి కోసం పాటుపడుతున్న 'ఆదర్శ్ వికాస్ సమితి' సభ్యులు- రోజుకు రూ.20 పొదుపు చేస్తున్న గ్రూపులోని సభ్యులు- ఏటా ఇద్దరికి వివాహాలు

Poor Girls Marriage Help In Gwalior
Poor Girls Marriage Help In Gwalior (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 31, 2026 at 12:13 PM IST

3 Min Read
Poor Girls Marriage Help : పేదింటి అమ్మాయిల వివాహాన్ని చేసేందుకు రోజుకు రూ.20 ఆదా చేస్తున్నారు 'ఆదర్శ్ వికాస్ సమితి'లోని 19 మంది సభ్యులు. ఇలా మిగిల్చిన డబ్బుతో ఇప్పటివరకు 30మంది యువతులకు పెళ్లిళ్లు చేశారు. అలాగే నూతన వధూవరులకు గృహోపకరణాలను బహుమతిగా ఇస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో పేద కుటుంబానికి చెందిన యువతుల పెళ్లి కోసం పాటుపడుతున్న 'ఆదర్శ్ వికాస్ సమితి' గురించి ఈటీవీ భారత్​ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఈ గ్రూపులో 19 మంది సభ్యులు
మధ్యప్రదేశ్‌ గ్వాలియర్‌‌లోని డీడీనగర్‌లో 'ఆదర్శ్ వికాస్ సమితి' ఉంది. ఆ బృందంలో డాక్టర్ అరవింద్ మిట్టల్, ఘనశ్యామ్ గుప్తా సహా దాదాపు 19 మంది సభ్యులు ఉన్నారు. వారందరూ పేద అమ్మాయిల పెళ్లి కోసం తాము కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బు నుంచి ప్రతిరోజూ రూ.20 ఆదా చేస్తారు. ఈ పొదుపుతో వారు ప్రతి ఏటా ఇద్దరు యువతులకు గ్రాండ్‌గా పెళ్లిళ్లు చేస్తున్నారు. దీంతో వారిపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.

Poor Girls Marriage Help In Gwalior
ఆదర్శ వికాస్ సమితిలోని సభ్యులు (ETV Bharat)

గ్రాండ్‌గా పెళ్లిళ్లు
పేదింటి అమ్మాయిల పెళ్లిళ్లు కదా అని ఏదో సింపుల్‌గా చేసేయరు. సిటీలోని పెద్ద గార్డెన్స్‌లో వివాహాలు జరుగుతాయి. వివాహ ఆచారాల నుంచి విందు వరకు ప్రతిదీ ఘనంగా జరుగుతుంది. ఎక్కువగా ముహుర్తాలు లేని సమయంలో ఈ పెళ్లిళ్లు చేస్తారు. ఎందుకంటే ముహుర్తాలు ఎక్కువగా ఉన్న సమయంలో ఫంక్షన్ హాళ్లు, క్యాటరింగ్, సప్లయర్స్, బ్యాండ్‌ వంటివి అన్నీ బిజీగా ఉంటాయి. అలాగే వాటికి ఫుల్ డిమాండ్ ఉండడంతో పెళ్లి ఖర్చులు కూడా పెరిగిపోతాయి. సాధారణ సమయాల్లో తక్కువ రేటుకు ఇవన్నీ బుక్ అయిపోతాయి. ఫలితంగా తక్కువ ఖర్చుతో గ్రాండ్‌గా వివాహ వేడుక పూర్తైపోతుంది. అలాగే వివాహ సమయంలో వధూవరులకు కూలర్లు, బెడ్లు, పరుపులు, గ్యాస్ స్టవ్‌లు, మిక్సర్లు, గోడ గడియారాలు, ముక్కు పడక వంటి వాటిని బహుమతులుగా ఇస్తారు.

Poor Girls Marriage Help In Gwalior
పెళ్లి వేడుక (ETV Bharat)

18 ఏళ్ల క్రితం ఆదర్శ్ వికాస్ సమితి ప్రారంభం
తాము 18 ఏళ్ల క్రితం 'ఆదర్శ్ వికాస్ సమితి'ని ప్రారంభించామని ఆ బృందంలోని సభ్యుడైన డాక్టర్ అరవింద్ మిట్టల్ తెలిపారు. ఆ సమయంలో ఒక పనిమనిషి తన స్నేహితుడు మహేశ్ ఖండేల్వాల్ ఇంట్లో పనిచేసేదని పేర్కొన్నారు. "పని మనిషి కుమార్తెకు వివాహం నిశ్చమైంది. కానీ ఆమె భర్త తాగుబోతు. దీంతో కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంతమాత్రమే. దీంతో కుమార్తె పెళ్లి కోసం పనిమనిషి భయపడింది. తన కష్టాన్ని మహేశ్ ఖండేల్వాల్, ఆయన సతీమణికి తెలియజేసింది. తన కూతురు పెళ్లికి తన వద్ద డబ్బు లేదని చెప్పింది. అప్పుడే ఖండేల్వాల్ మాలాంటి స్నేహితుల వద్ద ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. తొమ్మిది మంది సభ్యులం కలిసి విరాళాలు సేకరించి పని మనిషి కూతురి వివాహం చేశాం. " అని అరవింద్ మిట్టల్ వెల్లడించారు.

Poor Girls Marriage Help In Gwalior
వరుడికి ఇచ్చే కట్నం వస్తువులు (ETV Bharat)

"ప్రారంభంలో ఈ గ్రూపులో 9 మంది సభ్యులు ఉన్నారు. ఆ తర్వాత కాలంలో కొత్త వ్యక్తులు చేరారు. నేడు 19 మంది సభ్యులు 'ఆదర్శ్ వికాస్ సమితి'లో ఉన్నారు. ఈ గ్రూపును ప్రారంభించిన మహేశ్ ఖండేల్వాల్ ప్రస్తుతం బతికిలేరు. కానీ ఖండేల్వాల్ స్థానంలో ఆయన కుమారుడు అభిషేక్ చేరారు. వేర్వేరు వర్గాలు, కులాలు, ఉద్యోగాలకు చెందినవారు ఈ గ్రూపులో సభ్యులుగా ఉన్నారు. వైద్యులు, దుకాణదారులు, వ్యాపారవేత్తలు, ఉపాధ్యాయులు మా గ్రూపులో మెంబర్స్‌గా ఉన్నారు. ఈ మహత్తర కార్యక్రమం కోసం అందరూ తమ సంపాదనలో రోజుకు రూ.20 ఆదా చేస్తారు. మేము గతంలో వివాహాలు చేసిన అమ్మాయిల బంధువులు, ఆ పెళ్లికి హాజరైన వ్యక్తులు పేదింటి అమ్మాయిల గురించి మాకు తెలియజేస్తారు. ఆ తర్వాత కమిటీ సభ్యులు అన్ని విషయాలను కనుక్కొంటారు. ఆపై ఏడాదికి రెండు కుటుంబాలను ఎంపిక చేస్తారు. ఇప్పటివరకు 30 మంది యువతుల వివాహాలను చేశాం."
--అరవింద్ మిట్టల్, ఆదర్శ్ వికాస్ సమితి సభ్యుడు

పేద అమ్మాయిల వివాహానికి తోడ్పడటం చాలా ఆనందంగా ఉందని ఆదర్శ్ వికాస్ సమితి సభ్యుల్లో ఒకరైన ఘనశ్యామ్ గుప్తా తెలిపారు. ఈ అవకాశాన్ని ప్రజలు దుర్వినియోగం చేయకుండా ఉండడానికి తాము చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటామని పేర్కొన్నారు. " పేద బాలికల వివాహ ఫారం వచ్చినప్పుడు అది నిజమో కాదో అని తెలుసుకోవడానికి వెళ్తాం. పేద కుటుంబం అని చెప్పుకుంటున్న వారి గురించి వివరాలు సేకరిస్తాం. అమ్మాయిల వయసు వివాహానికి సరిపోతుందో లేదో తెలుసుకుంటాం." అని ఘనశ్యామ్ గుప్తా వెల్లడించారు.

Poor Girls Marriage Help In Gwalior
పెళ్లిలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమం (ETV Bharat)

