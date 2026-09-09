'మరణించిన నా సోదరుడు ఏ జన్మ ఎత్తాడో?'- 'పని పూర్తైతే మందు మానేస్తా'- హుండీలో వింత కోరికలు
గ్వాలియర్ అచలేశ్వర్ మహాదేవ్ ఆలయ హుండీలో ఆసక్తికరమైన లేఖలు- పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణత సాధించేలా చూడాలని మూడో తరగతి విద్యార్థిని వేడుకోలు- ఈసారి హుండీల్లో రూ.8,30,690 విరాళాల సేకరణ
Published : September 9, 2026 at 1:05 PM IST
Weird Letters In Temple Donation Box : దేవుడ్ని దర్శించుకోవడానికి వెళ్లే భక్తులు తమకు తోచిన విధంగా కానుకలు సమర్పిస్తుంటారు. సాధారణంగా హుండీలో డబ్బులు, నగలు, ఇతర కానుకలు వేయడం చూస్తుంటాం. అయితే మధ్యప్రదేశ్లోని ఓ ఆలయంలో మాత్రం భక్తులు కానుకలతో పాటు తమ కోరికలను లేఖల రూపంలో రాసి హుండీలో వేస్తున్నారు. తాజాగా హుండీలను తెరిచి విరాళాలను లెక్కించగా, డబ్బులతో పాటు పలువురు భక్తులు రాసిన లేఖలు కూడా బయటపడ్డాయి. వాటిలో కొన్ని భక్తుల వ్యక్తిగత కోరికలు, మరికొన్ని ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి.
రూ.8.30 లక్షల విరాళాలు
గ్వాలియర్లోని అచలేశ్వర్ మహాదేవ్ ఆలయంలో నెల రోజులుగా హుండీల్లో సేకరించిన విరాళాలను మంగళవారం లెక్కించారు. ఆలయ నిర్వహణ కమిటీ నియమించిన 20 మంది రిటైర్డ్ బ్యాంకు ఉద్యోగుల సమక్షంలో హుండీలను తెరిచారు. అనంతరం అందులోని నగదు, ఇతర కానుకలను వేరు చేసి లెక్కింపు చేపట్టారు. ఈసారి హుండీల్లో మొత్తం రూ.8,30,690 నగదు లభించింది. గత నెలలో రూ.6,79,740 విరాళాలు రాగా, ఈసారి దానికంటే రూ.1,50,950 అధికంగా వచ్చింది. నగదుతో పాటు వెండి నాగ-నాగిని విగ్రహాలు, పాత నాణేలు, భక్తులు తమ కోరికలను రాసిన కాగితాలు కూడా లభించాయి.
'పని విజయవంతమైతే మందు మానేస్తా'
హుండీలో లభించిన లేఖల్లో ఓ భక్తుడు రాసిన మొక్కు ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. తాను చాలా కాలంగా ఆలోచిస్తున్న ఓ పని త్వరగా ప్రారంభమై విజయవంతం కావాలని మహాదేవుడిని కోరుకున్నాడు. ఆ పని సఫలమైతే ఇక జీవితంలో మద్యం ముట్టబోనని ప్రమాణం చేశాడు. "మహాదేవా! నేను ఒక ప్రార్థన చేస్తున్నాను. నేను చేపట్టాలనుకుంటున్నాను. చాలా కాలంగా ఆలోచిస్తున్న పని త్వరగా ప్రారంభమై విజయవంతంగా సాగాలి. ఒకవేళ అలా జరిగితే, నేను చివరిసారిగా ఒక్కసారి మాత్రమే మద్యం తాగుతాను. ఆ తర్వాత ఎప్పటికీ మద్యాన్ని ముట్టను. ఇది నీకు నేను చేస్తున్న ప్రమాణం." అని ఆ భక్తుడు లేఖలో రాశాడు.
'సోదరుడు ఏ జన్మ ఎత్తాడో?'
మరో లేఖలో ఓ భక్తురాలు తన మరణించిన సోదరుడి గురించి విన్నపం చేసింది. తన సోదరుడు చనిపోయిన తర్వాత ఏ జన్మ ఎత్తాడో తెలుసుకోవాలని ఆమె కోరుకుంది. అంతేకాకుండా, అతడు తిరిగి తన కుమారుడిగా ఈ లోకంలోకి వచ్చాడేమోనని కూడా తెలుసుకోవాలని ఆమె లేఖలో పేర్కొంది. ఇలా అచలేశ్వర్ మహాదేవ్ ఆలయ హుండీలో లభించిన కాగితాల్లో భక్తుల జీవితాలకు సంబంధించిన ఎన్నో రకాల కోరికలు కనిపించాయి. ఆరోగ్యం నుంచి ఉద్యోగం వరకు, పరీక్షల నుంచి వ్యక్తిగత సమస్యల వరకు భక్తులు తమ మనసులోని మాటలను దేవుడికి లేఖల రూపంలో తెలియజేశారు.
మూడో తరగతి విద్యార్థిని లేఖ
హుండీలో లభించిన మరో లేఖ అందరి దృష్టిని ఆకర్శించింది. ఎందుకంటే అంది తన్వి అనే మూడో తరగతి విద్యార్థినిది. ఆ చిన్నారి తన స్కూల్ నోట్బుక్ నుంచి ఓ ఖాళీ కాగితాన్ని చింపుకుని తన కోరికను రాసి హుండీలో వేసింది. "దేవుడా దయచేసి నేను పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణత సాధించేలా సహాయం చేయి. ప్లీజ్" అని ఆ చిన్నారి రాసింది. కింద తనకు సంబంధించిన సబ్జెక్టులుగా "హిందీ, జీకే, ఈవీఎస్" అని పేర్కొంది. చిన్న వయసులోనే తన పరీక్షల గురించి ఆందోళన చెందుతూ, మంచి ఫలితాలు సాధించాలని దేవుడిని కోరుకోవడం ఈ లేఖలో కనిపించింది.
ఆరోగ్యం, ఉద్యోగం కోసం కొందరు
హుండీలో లభించిన లేఖల్లో భక్తుల విన్నపాలు ఒక్కొక్కరివీ ఒక్కో విధంగా ఉన్నాయి. కొందరు తమ అనారోగ్యం నయం కావాలని మహాదేవుడిని ప్రార్థించారు. ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి బయటపడాలని కోరుతూ తమ కోరికలను కాగితాలపై రాసి హుండీలో సమర్పించారు. మరికొందరు తమ కుటుంబ సభ్యుల కోసం మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. ముఖ్యంగా భర్తకు ఉద్యోగం రావాలని, కుటుంబ పరిస్థితులు మెరుగుపడాలని కొందరు భక్తులు కోరుకున్నట్లు లేఖల్లో ఉంది.
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