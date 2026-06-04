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బీఫ్ వండి బంగాల్​ సీఎంను భోజనానికి ఆహ్వానించిన మహిళ- ఆ తర్వాత ఏమైందంటే?

బీఫ్ వండానని, సువేందు అధికారి పేరును ప్రస్తావిస్తూ వ్యాఖ్యలు చేసిన మహిళ- సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన వీడియో- మతపరమైన మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయంటూ ఫిర్యాదులు- అరెస్ట్​ చేసిన పోలీసులు

Bengal CM Woman Beef Viral Video
Bengal CM Woman Beef Viral Video (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 4, 2026 at 11:11 AM IST

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Bengal CM Woman Beef Viral Video : హరియాణాలోని గురుగ్రామ్​కు చెందిన ఓ మహిళ బీఫ్​ గురించి మాట్లాడుతూ చేసిన వీడియో వివాదానికి దారితీసింది. అందులో తాను బీఫ్ వండుతున్నానని, బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి తినడానికి ఆహ్వానిస్తున్నట్లుగా పేర్కొంది. ఆ వీడియో కాస్త వైరల్ కావడంతో పలువురు ఫిర్యాదులు చేశారు. దీంతో పోలీసులు ఆమెను అరెస్ట్ చేశారు. కోర్టులో హాజరుపరచగా, జ్యుడీషియల్ కస్టడీ విధించారు.

వీడియోలో ఏముంది?
సోషల్ మీడియాలో ప్రచారంలోకి వచ్చిన వీడియోలో మహిళ వంటగదిలో వంట చేస్తూ బంగాలీ భాషలో మాట్లాడుతున్నట్లు కనిపించింది. ఈ సందర్భంగా ఆమె బంగాల్​ ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి పేరును ప్రస్తావిస్తూ మాట్లాడింది. వీడియోలో తాను బీఫ్ వండానని, దానితో పాటు రొట్టెలు కూడా సిద్ధం చేశానని, అవసరమైతే అన్నం కూడా వండగలనని చెప్పింది. అంతేకాకుండా ఈద్​ రోజు విధించిన ఆంక్షలు గురించి ప్రస్తావించింది. సోషల్​ మీడియాలో ఈ వీడియో వేగంగా వైరల్ కావడంతో నెటిజన్ల మధ్య తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది.

మహిళ వ్యాఖ్యలపై ఫిర్యాదు
వీడియోపై పలువురు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తూ పోలీసులకు ఫిర్యాదులు చేశారు. మతపరమైన భావోద్వేగాలను దెబ్బతీసేలా వీడియోలో వ్యాఖ్యలు ఉన్నాయని ఫిర్యాదుదారులు పేర్కొన్నారు. దీంతో గురుగ్రామ్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఫిర్యాదుల ఆధారంగా వీడియోను పరిశీలించిన అనంతరం మహిళపై చర్యలు తీసుకున్నట్లు వెల్లడించారు.

మహిళ అరెస్ట్
ఫిర్యాదులు అందిన తర్వాత అన్ని కోణాల్లో విచారణ చేపట్టినట్లు ఏసీపీ (క్రైమ్) నవీన్ తెలిపారు. దర్యాప్తులో భాగంగా మే 30న మహిళను అదుపులోకి తీసుకుని అరెస్ట్ చేసినట్లు చెప్పారు. అనంతరం ఆమెను కోర్టులో హాజరుపరచగా న్యాయస్థానం జూన్​ 8వరకు జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి పంపినట్లు పేర్కొన్నారు. ఘటనకు సంబంధించిన అన్ని అంశాలను పరిశీలిస్తున్నామని పోలీసులు తెలిపారు. వైరల్ వీడియో అసలు ఉద్దేశం ఏమిటి, అందులో చేసిన వ్యాఖ్యల ప్రభావం ఏమిటి అనే విషయాలపై మరింత దర్యాప్తు జరుగుతోందని వెల్లడించారు.దర్యాప్తు నివేదిక ఆధారంగా తదుపరి చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు పేర్కొన్నారు. అయితే మంగళవారం (జూన్​ 2న) ఆ మహిళ తన న్యాయవాది ద్వారా బెయిల్​ పటిషన్​ను దాఖలు చేసింది. ఆ పిటిషన్​ను కోర్టు నిరాకరించింది. అయితే ఆమె వేరే రాష్ట్రానికి చెందినది, విడదుల చేస్తే నగరం విడిచి వెళ్లి సాక్షులను ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉందని పోలీసులు వాదించారు.

బంగాల్​లో తొలి బీజేపీ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత సువేందు అధికారి పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. అందులో భాగంగా బీఫ్ అమ్మకాలను నిషేధించింది. జంతు వధకు సంబంధించి మార్గదర్శకాలను కూడా సవరించారు. అలాగే బక్రీద్​ రోజున జంతువులను వధించకూడదని ఆదేశించారు. ఇక సువేంద్ సర్కార్ బహిరంగ ప్రదేశాల్లో జంతు వధపై పూర్తి స్థాయి నిషేధం విధించింది. ఈ నిబంధనలు సక్రమంగా అమలు జరుగుతున్నాయా? లేదా? అనేది తనిఖీలు చేసే అధికారులను ఎవరూ అడ్డుకోరాదని, ఇందుకు సహకరించాలని ఉత్తర్వుల్లో తెలిపింది. ఆవులు, ఎద్దులు, గేదెలు, దూడలను వధించాలంటే ఫిట్‌నెస్ సర్టిఫికెట్ ఉండాలని పేర్కొంది. ఎవరైనా నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే ఆరు నెలల జైలు శిక్ష లేదా రూ.1,000 జరిమానా కూడా విధిస్తామని హెచ్చరించింది. ఈ మేరకు ఒక ప్రత్యేక నోటిఫికేషన్‌ను జారీ చేసింది. ఈ ఉత్తర్వులను సవాల్ చేస్తూ హైకోర్టులో కొందరు పిటిషన్ వేశారు. ఈ ఉత్తర్వును 1950 నాటి చట్టానికి, దాని ప్రకారం రూపొందించిన నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఉందని పిటిషన్​లో పేర్కొన్నారు. అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన నోటీసులను హైకోర్టు సమర్థించింది.

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BENGAL CM WOMAN BEEF VIRAL VIDEO

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