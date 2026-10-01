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రూ.70వేల బండిపై  10లక్షలకు పైగా ట్రాఫిక్​ చలాన్​!

హరియాణాలోని గురుగ్రామ్​లో ట్రాఫిక్​ నియమాలను ఉల్లంఘిస్తున్న వారిపై పోలీసుల ప్రత్యేక డ్రైవ్​- ఒక బైక్​పై 126 పెండింగ్​ చలాన్​లు ఉన్నట్లు గుర్తింపు

Bike Pending Challans Gurugram
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (Image Credit: IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 1, 2026 at 10:03 AM IST

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Bike Pending Challans Gurugram : మనం రోజూ వినియోగించే బైక్​పై రూ.2000 లేదా రూ.3000 ట్రాఫిక్ చలాన్ ఉంటేనే ఎలా అని ఆలోచిస్తూ, త్వరగా వాటిని క్లియర్​ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తాం. కానీ, ఓ వాహనదారుడి బైక్​పై ఏకంగా రూ.10,30,000పైగా పెండింగ్​ చలాన్​లు ఉన్నట్లు ట్రాఫిక్​ పోలీసులు గుర్తించారు. ఇన్ని రూ.లక్షల చలాన్లు పడిన ఆ బైక్ విలు రూ.70 వేలు మాత్రమే కావడం గమనార్హం. రూ.10లక్షల ఫైన్ పడినట్లు తెలుసుకున్న వాహనదారుడు ఒక్కసారిగా ఖంగుతున్నాడు.

హరియాణాలోని గురుగ్రామ్‌లో ట్రాఫిక్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించే వారిపై పోలీసులు బుధవారం ప్రత్యేక డ్రైవ్ నిర్వహించారు. ఈ తనిఖీల్లో భాగంగా ఓ మోటార్‌సైకిల్‌ను ఆపి ఆన్‌లైన్‌లో రికార్డులు పరిశీలించగా అధికారుల మైండ్ బ్లాంక్ అయ్యింది. ఆ బండిపై ఏకంగా 126 పెండింగ్ చలాన్లు ఉన్నట్లు తేలింది. వాటి జరిమానా మొత్తం లెక్కగడితే రూ. 10,30,000 తేలింది. వాహనదారుడి వద్ద సరైన పత్రాలు కూడా లేకపోవడంతో బైక్​ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

హెల్మెట్ లేకుండా ప్రయాణించడం, పొల్యూషన్​కు సంబంధించిన పత్రాలు లేకపోవడం, నంబర్ ప్లేట్ లేకుండా వాహనాన్ని నడపడం వంటి ఉల్లంఘనలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా వాహనదారులకు ట్రాఫిక్ పోలీసులు పలు కీలక సూచనలు చేశారు. వాహనదారులు ట్రాఫిక్​ నియమాలను కచ్చితంగా పాటించాలని, బీమా పాలసీలు, పీయూసీ సర్టిఫికెట్ల వంటి ముఖ్యమైన పత్రాలను ఎప్పటికప్పుడు అప్‌డేట్‌ చేయించుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

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BIKE PENDING CHALLAN SPECIAL DRIVE
126 BIKE PENDING CHALLANS
BIKE PENDING CHALLANS GURUGRAM

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