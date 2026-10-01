రూ.70వేల బండిపై 10లక్షలకు పైగా ట్రాఫిక్ చలాన్!
హరియాణాలోని గురుగ్రామ్లో ట్రాఫిక్ నియమాలను ఉల్లంఘిస్తున్న వారిపై పోలీసుల ప్రత్యేక డ్రైవ్- ఒక బైక్పై 126 పెండింగ్ చలాన్లు ఉన్నట్లు గుర్తింపు
Published : October 1, 2026 at 10:03 AM IST
Bike Pending Challans Gurugram : మనం రోజూ వినియోగించే బైక్పై రూ.2000 లేదా రూ.3000 ట్రాఫిక్ చలాన్ ఉంటేనే ఎలా అని ఆలోచిస్తూ, త్వరగా వాటిని క్లియర్ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తాం. కానీ, ఓ వాహనదారుడి బైక్పై ఏకంగా రూ.10,30,000పైగా పెండింగ్ చలాన్లు ఉన్నట్లు ట్రాఫిక్ పోలీసులు గుర్తించారు. ఇన్ని రూ.లక్షల చలాన్లు పడిన ఆ బైక్ విలు రూ.70 వేలు మాత్రమే కావడం గమనార్హం. రూ.10లక్షల ఫైన్ పడినట్లు తెలుసుకున్న వాహనదారుడు ఒక్కసారిగా ఖంగుతున్నాడు.
హరియాణాలోని గురుగ్రామ్లో ట్రాఫిక్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించే వారిపై పోలీసులు బుధవారం ప్రత్యేక డ్రైవ్ నిర్వహించారు. ఈ తనిఖీల్లో భాగంగా ఓ మోటార్సైకిల్ను ఆపి ఆన్లైన్లో రికార్డులు పరిశీలించగా అధికారుల మైండ్ బ్లాంక్ అయ్యింది. ఆ బండిపై ఏకంగా 126 పెండింగ్ చలాన్లు ఉన్నట్లు తేలింది. వాటి జరిమానా మొత్తం లెక్కగడితే రూ. 10,30,000 తేలింది. వాహనదారుడి వద్ద సరైన పత్రాలు కూడా లేకపోవడంతో బైక్ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
హెల్మెట్ లేకుండా ప్రయాణించడం, పొల్యూషన్కు సంబంధించిన పత్రాలు లేకపోవడం, నంబర్ ప్లేట్ లేకుండా వాహనాన్ని నడపడం వంటి ఉల్లంఘనలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా వాహనదారులకు ట్రాఫిక్ పోలీసులు పలు కీలక సూచనలు చేశారు. వాహనదారులు ట్రాఫిక్ నియమాలను కచ్చితంగా పాటించాలని, బీమా పాలసీలు, పీయూసీ సర్టిఫికెట్ల వంటి ముఖ్యమైన పత్రాలను ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేయించుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.