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ఒకప్పుడు డ్రగ్స్ కోసం తల్లి శవంపై ఉన్న నగలు చోరీ- ఇప్పుడు వందలాది మందిని మత్తుకు దూరం చేసిన హేమంత్

డ్రగ్స్‌కు బానిసై దారుణంగా ప్రవర్తించిన వ్యక్తి- మత్తులో 20 ఏళ్ల జీవితం మాయం- ఆరేళ్ల క్రితం డ్రగ్స్‌కు దూరం- ఇప్పుడు మాదకద్రవ్యాల వ్యతిరేక పోరాటంలో చురుకుగా

Drug Free Campaign Gurdaspur
Drug Free Campaign Gurdaspur (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 23, 2026 at 9:48 PM IST

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Drug Free Campaign Gurdaspur : డ్రగ్స్‌కు బానిసైనవారు ఆ వ్యసనం నుంచి బయటపడడం అంత అషామాషీ కాదు. మత్తులో ఉన్నప్పుడు కుటుంబం, కష్టాలు, ఇబ్బందులేవి వారికి గుర్తుకురావు. వారికి కావాల్సింది డ్రగ్స్ మాత్రమే. అంతగా పీకల్లోతూ మత్తులో మునిగిపోతారు. ఆరేళ్ల క్రితం వరకు అలాగే ఉండేవాడు పంజాబ్‌‌లోని గురుదాస్‌పుర్‌కు హేమంత్ ధోనీ. డ్రగ్స్ కోసం తన తల్లి మృతదేహంపై ఉన్న బంగారు ఆభరణాలను సైతం దొంగిలించాడు. ఇప్పుడు మాత్రం అతడు తాను మాదకద్రవ్యాలు మానేయడమే కాకుండా మరో 100 మందిని డ్రగ్స్‌కు దూరం చేశాడు. ఆ భయానక వ్యసనం నుంచి బయటపడేశాడు. ఈ క్రమంలో లూధియానాలోని జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో పంజాబ్ సీఎం భగవంత్ సింగ్ మాన్ హేమంత్ ధోనీకి 'సూరమా' అవార్డును ప్రదానం చేశారు. పంజాబ్ సర్కార్ మాదకద్రవ్యాల వ్యతిరేక పోరాటంలో పాల్గొన్నవారికి ఈ అవార్డుతో సత్కరిస్తుంది.

డ్రగ్స్ కోసం నాన్నను లంచాలు తీసుకునేలా చేశాను : హేమంత్
తాను ఎనిమిదో తరగతిలోనే డ్రగ్స్ తీసుకోవడం ప్రారంభించానని హేమంత్ ధోనీ చెప్పాడు. ఆ తర్వాత క్రమంగా మద్యం, వైట్ వైన్‌కు బానిసయ్యానని వెల్లడించాడు. తన జీవితంలో 20 ఏళ్లను మాదకద్రవ్యాల కారణంగా వృథా చేసుకున్నానని పశ్చాత్తాపం వ్యక్తం చేశాడు. తన తండ్రి విద్యుత్ శాఖలో ఎస్డీఓగా పనిచేసేవారని, డ్రగ్స్ కోసం డబ్బు సంపాదించడానికి తాను ఆయనను లంచాలు తీసుకోవాలని బలవంతం చేసేవాడినని తెలిపాడు.

'అమ్మను డబ్బు కోసం ఎమోషనల్‌గా బ్లాక్ చేశా'
"ఒకరోజు అకస్మాత్తుగా మా నాన్న చనిపోయారు. అప్పుడు నేను పెద్దగా ఆందోళన చెందలేదు. ఎందుకంటే మా అమ్మను ఎమోషనల్‌గా బ్లాక్‌మెయిల్ చేసి డ్రగ్స్ కోసం సులభంగా డబ్బు సంపాదించేవాడ్ని. కానీ కొన్నేళ్ల తర్వాత మా అమ్మ కూడా చనిపోయింది. ఇకపై నన్ను డ్రగ్స్ తాగకుండా ఎవరూ ఆపలేరని ఆ రోజు నేను చాలా సంతోషపడ్డాను. ఆస్పత్రిలోని మా అమ్మ మృతదేహంపై ఉన్న బంగారు నగలు అన్నీ తీసేసి పెద్ద మొత్తంలో డ్రగ్స్‌ కొనుగోలు చేశాను. అలాగే ఇంట్లోని గ్యాస్ సిలిండర్లు, వంట పాత్రలు, ఇతర సామగ్రి కూడా అమ్మేశాను. నా సోదరి విదేశాల్లో ఉండేది. నా తల్లిదండ్రులు చనిపోయాక ఆమెను డ్రగ్స్ కోసం డబ్బులు అడిగేవాడ్ని. నేను దొంగతనం లేదా చోరీ కేసులో చిక్కుకోకూడదనే ఉద్దేశంతో డ్రగ్స్ కోసం తనే స్వయంగా డబ్బు పంపేది. నాతో డ్రగ్స్ మాన్పించడానికి నా సోదరి చాలా ప్రయత్నాలు చేసింది. అందుకోసం ఆమె ఎన్నో గురుద్వారాలకు, దేవాలయాలకు వెళ్లి ప్రార్థించింది. కానీ నేను డ్రగ్స్‌ను వదల్లేదు. ఒకరోజు అకస్మాత్తుగా నా సోదరి ప్రార్థనలు ఫలించాయి." అని హేమంత్ తన అనుభవాలను పంచుకున్నాడు.

పంకజ్ అనే యువకుడిని కలిసిన తర్వాత తాను నెమ్మదిగా డ్రగ్స్‌కు దూరమయ్యానని హేమంత్ ధోనీ పేర్కొన్నాడు. అందుకు పంకజ్‌కు తాను మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నానని అన్నాడు. మాదకద్రవ్యాలు మానేయడానికి తాను ఎన్నో కష్టాలు పడాల్సి వచ్చిందని గుర్తు చేసుకున్నాడు. కానీ చివరికి ఆ మహమ్మారి నుంచి బయటపడ్డానని సంతోషం వ్యక్తం చేశాడు. ఇప్పుడు తాను ఇతర యువతను కూడా ఈ భయానక వ్యసనం నుంచి బయటకు తీసుకువస్తున్నానని వెల్లడించాడు. ఇప్పుడు తాను మంచి జీవితం గడుపుతున్నానని, పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి భగవంత్ మాన్ చేతుల మీదుగా అవార్డు అందుకున్నానని తెలిపాడు. ఈ అవార్డు లభించినందుకు తన సోదరి చాలా సంతోషించిందని స్పష్టం చేశాడు.

'నేనెవరికీ చెడు చేయలేదు'
"ఇప్పుడు నా తల్లిదండ్రులు బతికి ఉంటే వారు కూడా చాలా సంతోషించేవారని నా సోదరి చెప్పింది. ఇప్పటి వరకు నేను ఎవరికీ చెడు చేయలేదు. నా జీవితాన్నే నాశనం చేసుకున్నాను. నా కుటుంబాన్నే వేధించాను. నా సొంత ఇంట్లోనే దొంగతనం చేశాను. బహుశా నాపై దైవ కృప ఉండటం వల్ల నేను మరే ఇతర కుటుంబాన్ని బాధపెట్టలేదు. ఎవరి ఇంట్లోనూ దొంగతనం చేయలేదు. యువత మాదకద్రవ్యాలను దూరం అవ్వాలి. మంచి జీవితం గడిపే దిశగా అడుగులు వేయాలి. మాదకద్రవ్యాలు ఏ సమస్యకు పరిష్కారం కాదు. అవి కుటుంబానికి అపకీర్తిని మాత్రమే తెస్తాయి. యువత ఎప్పుడూ మాదకద్రవ్యాలకు బానిస అవ్వొద్దు." అని హేమంత్ పేర్కొన్నాడు.

అలాగే లూధియానాలోని గురునానక్ దేవ్ భవన్‌లో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న పంజాబ్ సీఎం భగవంత్ మాన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. డ్రగ్స్ వ్యసనం ఒక సామాజిక కళంకమని అన్నారు. ఎవరైనా మాదకద్రవ్యాలకు బానిసయ్యారని తెలిస్తే, ప్రజలు ఆ వ్యక్తులతో మాట్లాడటం కూడా మానేస్తారని గుర్తు చేశారు. డ్రగ్స్‌కు బానిసైన చాలా మంది యువత ఆ బాధను, మానసిక వేదనను భరించారని చెప్పారు.

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