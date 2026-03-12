జమ్ముకశ్మీర్ మాజీ సీఎం ఫరూక్ అబ్దుల్లాపై హత్యాయత్నం
తృటిలో ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకున్న ఫరూక్ అబ్దుల్లా
Published : March 12, 2026 at 6:44 AM IST
Farooq Abdullah Firing : నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ అధ్యక్షుడు ఫరూక్ అబ్దుల్లా, జమ్ముకశ్మీర్ డిప్యూటీ సీఎం సురీందర్ చౌదరి తృటిలో ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకున్నారు. జమ్ములోని గ్రేటర్ కైలాష్ ప్రాంతంలో ఒక వివాహ వేడుకకు హాజరై తిరిగి వెళ్తుండగా రాయల్ పార్క్ వద్ద వారిపై కాల్పులు జరిగాయి. భద్రతా సిబ్బంది అప్రమత్తతతో ఇద్దరు వీవీఐపీలు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. ఈ ఘటనలో ఎవరూ గాయపడలేదని అధికారులు తెలిపారు.
కాల్పులకు తెగబడ్డ వ్యక్తిని పురాణీ మండికి చెందిన 65 ఏళ్ల కమల్ సింగ్ జమ్వాల్గా గుర్తించారు. నిందితుడిని ఘటనాస్థలంలోనే భద్రతాసిబ్బంది అదుపులోకి తీసుకుని పోలీసులకు అప్పగించారు. అతడి నుంచి పిస్టోల్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తన బంధువు కుమారుడి పెళ్లికి వచ్చిన నిందితుడు, 20 ఏళ్లుగా ఫరూక్ అబ్దుల్లాను చంపాలని కుట్ర చేస్తున్నట్లు విచారణలో వెల్లడైంది. దాడికి గల కారణాలపై పోలీసులు విచారణ చేస్తున్నారు. తన తండ్రిపై జరిగిన హత్యాయత్నం పట్ల ఆయన కుమారుడు, ముఖ్యమంత్రి ఒమర్ అబ్దుల్లా ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. జడ్ ప్లస్ కేటగిరీ రక్షణలో ఉన్న వ్యక్తికి ఇంత దగ్గరగా దుండగుడు ఎలా రాగలిగారని ఆయన ప్రశ్నించారు.