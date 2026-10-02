సుమారు 2,000 సంవత్సరాల నాటి నాణేలు గుర్తింపు- వాటిపై ప్రకృతి, రాజ చిహ్నాలు ముద్రణ!
పూర్వకాలం నాటి వివిధ రాజ్యాలు, సంస్థానాలకు చెందిన నాణేలు- అజయ్ కుమార్ జైన్ వద్ద ఉన్న1,000 అరుదైన పురాతన నాణేలు
Published : October 2, 2026 at 7:52 AM IST
Ancient Coins Madhya Pradesh : మధ్యప్రదేశ్లో గుణ నగరానికి చెందిన అజయ్ కుమార్ జైన్ వద్ద సుమారు 2,000 సంవత్సరాల నాటి 1,000 అరుదైన పురాతన నాణేలు ఉన్నాయి. వీటిని చూస్తే ఎవరైనా ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే. వీటి తయారీ శైలి, నాణేలపై ముద్రించిన రాజ చిహ్నాలు ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉన్నాయి. వీటిలో కొన్ని మౌర్య చక్రవర్తుల కాలం నాటివి కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం. జైన్ సేకరణలో చాలా వరకు కుషాణ సామ్రాజ్యం, మౌర్యులు, దిల్లీ సుల్తానులు, మొఘలులు, భారతీయ సంస్థానాలకు చెందిన నాణేలు ఉన్నాయి. నాణేల తయారీ శైలి, వాటిలో వాడిన లోహం కారణంగా వీటి విలువను నిర్ణయిస్తారని అజయ్ కుమార్ జైన్ చెబుతున్నారు. అప్పట్లో బంగారు నాణేలు 90 శాతం స్వచ్ఛతతో ప్రారంభమై కాలక్రమేణా 85శాతం, 80శాతం, 70శాతానికి తగ్గుతూ వచ్చాయని అజయ్ కుమార్ చెప్పుకొచ్చారు. ప్రతి నాణెంపై ఆయా రాజ్యాల కాలం నాటి ప్రకృతి, మతపరమైన చిహ్నాలు ముద్రించినట్లు అజయ్ కుమార్ జైన్ తెలిపారు.