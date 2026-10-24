మఖానాతో రూ.కోట్లలో వ్యాపారం- 28 ఏళ్ల కుర్రాడి సక్సెస్ స్టోరీ!
చిన్నపెంకుటిల్లులో మొదలైన గుల్ఫ్రాజ్ వ్యాపారం నేడు 'మోదీ మఖానా' బ్రాండ్గా మారింది. దేశ, విదేశాలకు మఖానా ఉత్పత్తులు చేరుతున్నాయి.
Published : October 24, 2026 at 11:06 PM IST
Makhana Business Global Brand Bihar : పట్టుదల, కష్టపడే తత్వం, ఆలోచనా విధానం సరిగ్గా ఉండాలే గానీ విజయం దాసోహం అవుతుందని మరోసారి నిరూపించారు బిహార్కు చెందిన యువ పారిశ్రామికవేత్త గుల్ఫ్రాజ్. గట్టి సంకల్పం ఉండాలే కానీ, ఒక తాపీ మేస్త్రీ కుమారుడు కూడా పెద్ద విజయాలు సాధించవచ్చని చేసి చూపించారు. ఒకప్పుడు చదువుకోవడానికి ఎన్నో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న ఆయన, ఇప్పుడు మఖానా వ్యాపారంలో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తనకంటూ ఓ గుర్తింపును దక్కించుకున్నారు. తన సంతూరులో చిన్న పెంకుటింట్లో మొదలైన వ్యాపారాన్ని దేశ, విదేశాలకు విస్తరించాడు. నిరుపేద కుటుంబంలో జన్మించి నేడు కోట్ల రూపాయల వ్యాపారాన్ని నడుపుతున్న గుల్ఫ్రాజ్ గురించి ప్రత్యేక కథనం.
చిన్న పెంకుటింట్లో మొదలై
1998లో బిహార్లోని కటిహార్ జిల్లా మనిహారీ ప్రఖండ్ పరిధిలో ఉన్న లాల్బథానీ ప్రాంతంలోని చఢ్కీ గ్రామంలో జన్మించారు గుల్ఫ్రాజ్. తండ్రి మహమ్మద్ సులేమాన్ తాపీమేస్త్రీగా పనిచేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషించేవారు. 2016లో గంగా నది కోత కారణంగా స్వగ్రామాన్ని విడిచిపెట్టాల్సి రావడంతో కుటుంబం కోఢా ప్రాంతంలోని చఢ్కీ గ్రామంలో స్థిరపడ్డారు. బాల్యం నుంచే చదువులో ప్రతిభ కనబరిచిన గుల్ఫ్రాజ్, దర్భంగా ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో ప్రవేశం పొంది 2019లో బీటెక్ పూర్తి చేశారు. చదువుకునే రోజుల్లో ఆయన తండ్రి నెలకు రూ.2,500 పంపేవారు. ప్రతిభ ఆధారంగా మైనారిటీ సంక్షేమ శాఖ నుంచి ఏడాదికి రూ.30 వేల ఆర్థిక సాయం అందేది. అయినప్పటికీ అదనపు ఖర్చుల కోసం 2017లో పార్ట్టైమ్ ఉద్యోగం చేయడం ప్రారంభించారు. టెక్నో హెరాల్డ్ సంస్థకు ఆన్లైన్లో పనిచేస్తూ నెలకు రూ.9 వేల ఆదాయం సంపాదించేవారు. ఇలా తన చదువుకోసం అయ్యే ఖర్చులన్నింటినీ తానే భరించేవారు.
అప్పడే జీవితం మరో మలుపు తిరిగింది!
ఇలా జరుగుతుండగా ఒకరోజు కళాశాలలో నిర్వహించిన స్టార్టప్ సెమినార్ గుల్ఫ్రాజ్ జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చేసింది. ఉద్యోగం చేయడం కంటే సొంతంగా వ్యాపారం ప్రారంభించాలనే ఆలోచన ఆయనలో మొదలైంది. వ్యాపార ఆలోచన ఉన్నప్పటికీ పెట్టుబడి విషయంలో ఆయనకు కొంత ఇబ్బంది ఎదురైంది. ఒకానొక సమయంలో బిహార్ ప్రభుత్వ స్టార్టప్ పథకానికి దరఖాస్తు చేసినా ఎంపిక కాలేదు. మరోవైపు, వ్యాపారం చేయాలన్న ఆయన ఆలోచనకు కుటుంబ సభ్యులు కూడా తొలుత వ్యతిరేకించారు. ఇలా ఎన్ని అడ్డంకులు ఎదురైనా గుల్ఫ్రాజ్ మాత్రం వెనక్కి తగ్గలేదు. తండ్రి, బాబాయి నుంచి కొంత సాయం తీసుకున్నారు. మరో రూ.2 లక్షలను నెలకు మూడు శాతం వడ్డీపై అప్పుగా తీసుకుని వ్యాపారం ప్రారంభించారు.
ఇంటి పక్కనే చిన్న పెంకుటి గోదామును నిర్మించి, అందులో రూ.70 వేలతో మఖానా శుభ్రం చేసే హల్లర్ యంత్రాన్ని కొనుగోలు చేశారు. కేవలం 90 బస్తాల మఖానాతో 2019లో వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించారు. అది కాస్త నేడు పెద్ద పరిశ్రమగా రూపుదిద్దుకుంది. మఖానా నాణ్యతను మెరుగుపరచడం, దానిని ఆధునిక పద్ధతిలో ప్యాక్ చేయడం, అంతర్జాతీయ వినియోగదారుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా కొత్త రుచులను అభివృద్ధి చేయడం వంటి పరిశోధనలు, ఆవిష్కరణలపై ఆయన ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు.
గ్రామం నుంచి ప్రపంచానికి ప్రయాణం
అలా మొదలైన గుల్ఫ్రాజ్ వ్యాపారం నేడు 'మోదీ మఖానా' బ్రాండ్గా మారింది. ప్రస్తుతం ఈ బ్రాండ్ ఉత్పత్తులు దేశంలోని 22 రాష్ట్రాలతోపాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 10కి పైగా దేశాలకు చేరుతున్నాయి. అంతేకాదు, కటిహార్లోని నేషనల్ మఖానా పరిశ్రమ ఆధునిక ప్రాసెసింగ్ కేంద్రంగా ఎదిగింది. 12 వేల చదరపు అడుగులకు పైగా విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఈ ప్లాంట్లో ఆధునిక యంత్రాలను వినియోగిస్తున్నారు. నెలకు సుమారు 300 టన్నుల ముడి మఖానాను ప్రాసెస్ చేసే సామర్థ్యం ఈ పరిశ్రమకు ఉంది. దేశీయ, విదేశీ మార్కెట్ల అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉత్పత్తులను సిద్ధం చేస్తున్నారు.
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