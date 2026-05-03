'గులాబ్ పాషా'కు రాజ కుటుంబీకులు ఫిదా- 100 ఏళ్లుగా రుచుల పండుగ
ఉదయ్పుర్లోనే ప్రఖ్యాత మిఠాయి గులాబ్ పాషా- నాలుగు తరాలుగా తయారుచేస్తున్న ఓ దుకాణ నిర్వాహకులు- తరాలు మారినా, అదే సూపర్ టేస్ట్
Published : May 3, 2026 at 1:54 PM IST
Gulab Pasha Sweet : మీకు గులాబ్ పాషా గురించి తెలుసా? ఇది వ్యక్తిపేరు కాదు, నోరూరించే ఒక స్పెషల్ స్వీట్ పేరు. ఇది రాజస్థాన్లోని సరస్సుల నగరం ఉదయ్పుర్కు ప్రత్యేకం. నగరంలోని ప్రసిద్ధ జగదీశ్ మందిర్ చౌక్ సమీపంలోని ఒక మిఠాయి దుకాణ నిర్వాహకులు దీన్ని నాలుగు తరాలుగా తయారు చేస్తున్నారు. గత 100 ఏళ్లుగా గులాబ్ పాషా మిఠాయితో అందరి నోళ్లను తీపి చేస్తున్నారు. గులాబీ పువ్వుల మకరందం, గులాబీ రేకుల సున్నితమైన సువాసన కలిగిన ఈ మిఠాయిని ఎలా తయారు చేస్తారు ? ధర ఎంత ? రాజ వంశీకులు, విదేశీ పర్యాటకులు, వీవీఐపీలు దీన్ని ఎందుకు ఇష్టపడతారు ? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
తరాలు మారినా, టేస్ట్ మారలేదు
ఉదయ్పూర్ నగరంలోని జగదీశ్ మందిర్ చౌక్ సమీపంలో తొలుత మిఠాయి దుకాణాన్ని గోవర్ధన్ లాల్ ఏర్పాటు చేశారు. గులాబ్ పాషా మిఠాయి తయారీని మొదలుపెట్టింది ఆయనే. ప్రస్తుతం ఈ స్వీట్ షాపును గోవర్ధన్ లాల్ కుటుంబంలోని మూడో తరానికి చెందిన 81 ఏళ్ల సత్యనారాయణ్ నడుపుతున్నారు. గత 20 ఏళ్లుగా ఆయనే దుకాణాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. అంతకుముందు సత్యనారాయణ్ తండ్రి ప్రభుదయాల్ ఈ దుకాణాన్ని నడిపారు. ఇప్పుడీ కుటుంబంలోని నాలుగో తరం వారసుడు రవి ప్రకాశ్ కూడా ఈ వ్యాపారంలో చేరారు. తన తండ్రి, తాతలలాగే గులాబ్ పాషా మిఠాయి తయారీని కొనసాగిస్తున్నారు. గడిచిన 100 ఏళ్లలో ఈ మిఠాయి దుకాణాన్ని నిర్వహించే తరాలు మారినా అందులో తయారయ్యే గులాబ్ పాషా మిఠాయి రుచి, సువాసన, నాణ్యత అస్సలు మారలేదని స్థానికులు చెబుతుంటారు. సరస్సులు, రాజభవనాలు, కోటలను చూసేందుకు ఉదయ్పూర్కు తరలివచ్చే విదేశీ పర్యాటకులూ ఈ మిఠాయి దుకాణానికి వచ్చి గులాబ్ పాషాను రుచి చూస్తారు. ప్యాక్ చేయించుకొని తమతో తీసుకెళ్తారు. 1 కేజీ గులాబ్ పాషా ధర రూ.440.
గులాబ్ పాషా అనే పేరు ఎలా వచ్చింది ?
'దాదాపు 100 సంవత్సరాల క్రితం ఈ మిఠాయికి స్థిరమైన పేరు అనేదే లేదు. వినియోగదారులు ఉదయ్పూర్లోని ఈ మిఠాయి దుకాణానికి వచ్చి దాన్ని రుచి చూసినప్పుడు, వారికి గులాబీ పువ్వుల మకరందం, గులాబీ రేకుల సున్నితమైన సువాసన వచ్చేది. ఈ సువాసన, రుచికి మంత్రముగ్ధులై, ప్రజలే దాన్ని గులాబ్ పాషా అని పిలవడం మొదలుపెట్టారు. కాలక్రమంలో ఆ మిఠాయికి గులాబ్ పాషా అనే పేరే ఉండిపోయింది. మీరు గూగుల్లో గులాబ్ పాషా అని వెతికితే, ఈ మిఠాయి దుకాణం పేరే మొదట కనిపిస్తుంది. ఈ మిఠాయి దేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపును పొందింది' అని మిఠాయి దుకాణం నాలుగోతరం నిర్వాహకుడు రవి ప్రకాశ్ తెలిపారు.
రాజ కుటుంబీకులు, వీవీఐపీలు ఫిదా
'ఈ మిఠాయి దుకాణాన్ని నడపడం అనేది మాకు ఒక వ్యాపారం మాత్రమే కాదు. నేను మనస్ఫూర్తిగా ఆదరించే వారసత్వం ఇది. మేం డబ్బు సంపాదించిన దానికంటే, ప్రజల హృదయాల్లోనే ఎక్కువ మంచిపేరును సంపాదించుకున్నాం. గులాబ్ పాషా మిఠాయి సామాన్యులతోనే కాకుండా రాజకుటుంబీకులతోనూ బలమైన అనుబంధాన్ని కలిగి ఉంది. రాచరిక కాలంలో మా దుకాణం నుంచి ఈ మిఠాయిని రాజభవనాలకు తీసుకెళ్లేవారు. నేటికీ మాజీ రాజకుటుంబ సభ్యుడు లక్ష్యరాజ్ సింగ్ మేవార్, ఇతర రాజకుటుంబ సభ్యులు ఈ మిఠాయిని ప్రత్యేకంగా ఇష్టపడతారు. ప్రత్యేక సందర్భాలలో దీని కోసం మాకు ఆర్డర్ చేస్తారు. బాలీవుడ్ నటి శిల్పా శెట్టి వంటి ప్రముఖులు కూడా గులాబ్ పాషాను ఇష్టపడతారు. అమెరికా, దుబాయ్, యూరప్ నుంచి వచ్చే పర్యాటకులు గులాబ్ పాషాను తప్పకుండా ప్యాక్ చేయించుకుంటారు. గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, పంజాబ్, హరియాణా నుంచి వచ్చే పర్యాటకులు తప్పకుండా ఈ మిఠాయిని తింటారు, తీసుకెళ్తారు. మా షాపులో వేసవిలో మామిడి బర్ఫీ, శీతాకాలంలో పెసరపప్పు బర్ఫీలను స్పెషల్గా తయారు చేస్తుంటాం. ఇక్కడి ఖలాఖంద్ బాగా ఫేమస్' అని మిఠాయి దుకాణం మూడోతరం నిర్వాహకుడు 81 ఏళ్ల సత్యనారాయణ్ తెలిపారు.
- గులాబ్ పాషా తయారీ కోసం స్వచ్ఛమైన ఆవు పాలు లేదా గేదె పాలు కావాలి.
- పాలను పొయ్యి మీద 4 నుంచి 5 గంటల పాటు బాగా మరిగించాలి. దీంతో అవి చిక్కటి ఖోవా రూపంలోకి మారుతాయి.
- ఖోవా మిశ్రమాన్ని ఒక పెద్ద ట్రేలో సమానంగా పరుస్తారు. అది కొంచెం చల్లబడి గట్టిపడిన తర్వాత, చిన్న చిన్న బిళ్లలు లేదా చతురస్రాకారపు ముక్కలుగా కోస్తారు. కోసిన ముక్కలను చేతితో సున్నితంగా నొక్కి, అంచులు పగలకుండా గుండ్రని ఆకారం ఇస్తారు.
- ఖోవా మిశ్రమపు ముక్కలను స్వచ్ఛమైన నెయ్యిలో తక్కువ మంటపై ఎర్రగా వేయించాలి.
- అనంతరం తాజా గులాబీ రేకుల నుంచి తీసిన రసం, యాలకులు, కుంకుమపువ్వు కలిపిన చక్కెర పాకంలో
ఖోవా మిశ్రమపు ముక్కలను వేస్తారు. ఈ దశలోనే స్వీట్కు ప్రత్యేకమైన రంగు, రుచి, సువాసన వస్తాయి. ఖోవా మిశ్రమపు ముక్కలు పాకాన్ని పీల్చుకొని మృదువుగా మారే వరకు నాననివ్వాలి.
- ఈ మిఠాయి ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, దీన్ని బాగా కాల్చినందున ఫ్రిజ్లో పెట్టకున్నా 8 రోజుల వరకు పాడవదు.
'తినగానే రుచి, సువాసన తెలిసిపోతుంది'
'ఉదయ్పూర్లో విక్రయించే గులాబ్ పాషా టేస్టే వేరు. ఇక్కడి రుచి పూర్తి భిన్నంగా ఉంటుంది. దీన్ని తినగానే ఖోవా అసలైన రుచి, సువాసన స్పష్టంగా తెలిసిపోతుంది. నేను గత 30 ఏళ్లుగా ఇక్కడి నుంచే మిఠాయిలు కొంటున్నాను. అంతకు ముందు మా నాన్న కూడా ఇక్కడే మిఠాయిలు కొనేవారు' అని మిఠాయిలు కొనడానికి వచ్చిన మదన్లాల్ తెలిపారు.
ఉదయ్పూర్కు వచ్చినప్పుడల్లా తీసుకెళ్తుంటాను
'నేను ఉదయ్పూర్కు వచ్చినప్పుడల్లా గులాబ్ పాషాను ఈ మిఠాయి దుకాణం నుంచి తీసుకెళ్తుంటాను. నా ప్రకారం, ఇది కేవలం ఒక మిఠాయి మాత్రమే కాదు. ఉదయ్పూర్కే ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు. ఇది చాలా రోజుల వరకు పాడవదు. నా కుటుంబం, స్నేహితుల కోసం దీన్ని తీసుకెళ్తాను' అని ఉదయ్పూర్కు వచ్చిన పర్యాటకుడు దినేశ్ చెప్పారు.
