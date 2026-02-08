డబ్బుల్లేక గుడిలో నివాసం- పెద్ద బిజినెస్మ్యాన్గా ఎదిగిన వీధి వ్యాపారి- ఉగాండా అత్యున్నత పురస్కారం సొంతం
Published : February 8, 2026 at 6:02 PM IST
Gujarat Businessman Success Story : పట్టుదల, కష్టపడి పనిచేసే మనస్తత్వం, దృఢమైన సంకల్పం ఉంటే జీవితంలో ఏదైనా సాధించవచ్చు. చిన్న స్థాయి వ్యక్తులైనా తమ జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించవచ్చు. ఇదే విషయాన్ని రుజువు చేశారు గుజరాత్కు చెందిన హర్షద్భాయ్ బరోత్ అనే వ్యక్తి. ఉగాండాలో వీధి వ్యాపారిగా జీవితాన్ని ప్రారంభించిన హర్షద్భాయ్, ప్రస్తుతం అదే దేశంలో పెద్ద బిజినెస్మ్యాన్గా ఎదిగారు. ఈ క్రమంలో ఉగాండా అత్యున్నత పురస్కారాన్ని పొందారు.
40 క్రితం ఉగాండాకు వలస
గుజరాత్ మెహసానా జిల్లాలోని విస్నగర్కు చెందిన హర్షద్భాయ్ సుమారు నాలుగు దశాబ్దాల క్రితం ఉగాండాకు వలస వెళ్లారు. అయితే చేతిలో ఎక్కువ డబ్బులు లేకపోవడంతో వీధి వ్యాపారిగా తన జీవితాన్ని ప్రారంభించారు. ఒక గుడిలో నివసిస్తూ పొట్టకూటి కోసం వ్యాపారాన్ని కొనసాగించారు. అలా కష్టాలను ఎదుర్కొంటూ చిన్న చిన్న వస్తువులు అమ్ముతూ జీవనం సాగించారు. ఆ తర్వాత రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలోకి అడుగుపెట్టారు. 'తిరుపతి హర్ష్' పేరిట ఓ కంపెనీని పెట్టారు. క్రమంగా తన కష్టం, తెలివితేటలతో వ్యాపారంలో మంచి స్థాయికి చేరుకున్నారు.
2000 మందికి ఉపాధి
రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ప్రముఖుడిగా ఎదిగారు హర్షద్భాయ్. ఉగాండాలో అనేక ప్రధాన పారిశ్రామిక, వాణిజ్య, నివాస ప్రాజెక్టుల నిర్మాణంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. అలాగే వేలాది మంది ఉగాండా పౌరులకు ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ఉపాధి కల్పించారు. ఇప్పుడు ఆయన ఆధ్వర్యంలో పనులు అవుతున్న వివిధ ప్రాజెక్టులలో 2,000 మందికి పైగా స్థానిక ఉగాండా వాసులు ఉపాధి పొందుతున్నారు. అందుకే హర్షద్భాయ్ను ఉగాండా ప్రభుత్వం, అక్కడి ప్రజలు ఎంతో గౌరవిస్తారు.
ఉగాండా అత్యున్నత పురస్కారం ప్రదానం
తమ దేశ అభివృద్ధికి హర్షద్భాయ్ చేసిన కృషిని, ఆయన పెట్టిన కోట్లాది రూపాయల పెట్టుబడులను గుర్తించిన ఉగాండా ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ క్రమంలో హర్షద్భాయ్కు 'ది డిస్టింగ్విష్డ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది క్రెస్టెడ్ క్రేన్ (గ్రాండ్ ఆఫీసర్)' అనే ఉగాండా అత్యున్నత పురస్కారాన్ని ప్రదానం చేసింది. ఈ అవార్డును హర్షద్భాయ్కి ఉగాండా అధ్యక్షుడు యోవేరి కే ముసెవెని ప్రదానం చేశారు.
'ది డిస్టింగ్విష్డ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది క్రెస్టెడ్ క్రేన్ (గ్రాండ్ ఆఫీసర్)' అవార్డును భారతదేశంలోని పద్మ విభూషణ్ లేదా పద్మశ్రీ పురస్కారానికి సమానమైనదిగా పరిగణిస్తారు. భారతీయుడైన హర్షద్భాయ్ ఈ పురస్కారాన్ని అందుకోవడంతో గుజరాత్, మోహసానా జిల్లా వాసులు గర్వపడుతున్నారు. విదేశీ గడ్డపై హర్షద్భాయ్ చేసి కృషికి లభించిన గుర్తింపు పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అలాగే చిన్నస్థాయి నుంచి పెద్ద వ్యాపార సామాజ్రాన్ని నిర్మించిన హర్షద్భాయ్ జీవితం దేశంలోని యువతకు స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచింది.
'పారిశ్రామిక, వాణిజ్య రంగాల్లో ఆయనది బలమైన ముద్ర'
ఉగాండా అత్యున్నత పురస్కారం హర్షద్భాయ్కు లభించడంపై ఆయన బంధువు భరత్భాయ్ రావు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్రమంలో ఈటీవీ భారత్తో పలు విషయాలను పంచుకున్నారు. "ఒక భారతీయుడికి (ఒక గుజరాతీకి) విదేశీ గడ్డపై ఈ గౌరవం లభించడం గర్వకారణం. గుడిలో నివసిస్తూ వీధి వ్యాపారిగా జీవితాన్ని ప్రారంభించారు హర్షద్భాయ్. ఇప్పుడు ఉగాండాలోని ప్రధాన పారిశ్రామిక, వాణిజ్య రంగాలలో బలమైన ముద్ర వేశారు." అని భరత్భాయ్ రావు పేర్కొన్నారు.
జనాభాపరంగా తక్కువే- కానీ ఆర్థికంగా బలవంతులు
ఉగాండాలో నివసిస్తున్న భారతీయులు సంఖ్య తక్కువే. అ దేశ జనాభాలో 0.1 శాతం కంటే తక్కువ మంది ఇండియన్స్ ఉగాండాలో ఉన్నారు. ఈ ఆఫ్రికన్ దేశంలో 30,000 మందికి పైగా భారత సంతతికి చెందినవారు, ప్రవాస భారతీయులు నివసిస్తున్నట్లు అంచనా. వీరిలో అధిక శాతం మంది పశ్చిమ భారత రాష్ట్రమైన గుజరాత్కు చెందినవారే. అయితే భారతీయులు అక్కడ పన్ను చెల్లింపుదారులుగా, వ్యాపారులుగా, తయారీదారులుగా, పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదిగారు. ఉగాండా ఆర్థిక వ్యవస్థకు అపారమైన తోడ్పాటును అందిస్తున్నారు.