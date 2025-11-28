ఆదర్శ గ్రామం- 25 ఏళ్లుగా అక్కడివారు ధూమపానానికి దూరం- షాపుల్లోనూ పొగాకు బ్యాన్!
పొగాకు రహిత గ్రామంగా నిలిచిన బదర్పూర్- దేశానికే ఆదర్శంగా నిలిచిన ఊరు
Published : November 28, 2025 at 11:01 AM IST
Tobacco Free Village In Gujarat : గుజరాత్లోని బదర్పూర్ గ్రామం దేశానికే ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. ఆ ఊర్లోని అందరూ గత 25 ఏళ్లుగా పొగాకు, ధూమపానానికి దూరంగా ఉన్నారు. అలాగే ఆ గ్రామంలో పాన్ మసాలా, గుట్కా, బీడీలు, సిగరెట్ల వంటి వాటిని అమ్మరు. దీంతో మెహ్సానా జిల్లాలోని బదర్పూర్ పొగాకు రహిత గ్రామంగా నిలిచింది. దీంతో ఆ ఊరిపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.
25 ఏళ్ల క్రితమే కీలక నిర్ణయం
నేటి ఆధునిక ప్రపంచంలో పొగాకు, ధూమపానం వంటి వ్యసనాలు యువతను నాశనం చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఆరోగ్యానికి హానికరమైన, ప్రాణాంతకమైన పొగాకు, ధూమపానం వాడకానికి అడ్డుకట్ట వేసేందుకు బదర్పూర్ గామస్థులు 25 ఏళ్ల క్రితమే కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. గ్రామంలో పాన్ మసాలా, గుట్కా, బీడీలు, సిగరెట్లు అమ్మకాలను నిషేధించారు. అలాగే ఆ ఊరి ప్రజలు కూడా వ్యసనాలకు దూరంగా ఉన్నారు.
గ్రామ పంచాయతీ తీర్మానం
గ్రామంలోని యువత ఆరోగ్యం, వారి శ్రేయస్సు దృష్ట్యా బదర్పూర్ వాసులు తమ గ్రామంలో పొగాకు, ధూమపానం వంటి హానికరమైన ఉత్పత్తులపై బ్యాన్ విధించారు. బదర్పూర్ను పొగాకు రహిత గ్రామంగా చేశారు. గత 25 ఏళ్లుగా పొగాకు, ధూమపానానికి దూరంగా ఉంటున్నారు. 2001లో ఈ గ్రామానికి చెందిన ఒక యువకుడు పొగాకు వ్యసనానికి బానిసై తీవ్రమైన అనారోగ్యంతో మరణించాడు. దీంతో గ్రామస్థులంతా ఆందోళన చెందారు. ఆ తర్వాత పొగాకు వ్యసనానికి సంబంధించిన ఎటువంటి విషాదం లేదా తీవ్రమైన అనారోగ్యంతో బాధపడేవారు ఈ గ్రామంలో ఉండకూడదని స్థానిక పంచాయతీ ఒక తీర్మానాన్ని ఆమోదించింది.
గ్రామంలో అమ్మకాలు బంద్
ఈ తీర్మానం ప్రకారం, గ్రామంలో పొగాకు అమ్మడం, వినియోగాన్ని నిషేధించారు. ఈ నియమాన్ని ఉల్లంఘించిన వారికి జరిమానా విధించాలని నిర్ణయించారు. 2001 నుంచి ఈ నిషేధం అమల్లో ఉంది. ఇంకో గొప్ప విషయమేమిటంటే బదర్పూర్ గ్రామంలో రైతులు కూడా తమ పొలాల్లో పొగాకును సాగు చేయడం మానేశారు. గ్రామాభివృద్ధి కోసం అంతలా కట్టుబడి ఉన్నారు.
వ్యాపారుల సైతం అండగా
అలాగే తీర్మానం స్ఫూర్తిని పాటిస్తూ గ్రామంలోని వ్యాపారులు కూడా పొగాకు ఉత్పత్తులను అమ్మడం మానేశారు. ఈ నిషేధం తమకు నష్టం కాదని చెబుతున్నారు. తాము ఇతర వస్తువులను అమ్ముకుని జీవిస్తామని అంటున్నారు. గత 25 ఏళ్లుగా గ్రామ శ్రేయస్సు, అభివృద్ధి కోసం తాము పంచాయతీ తీర్మానానికి కట్టుబడి ఉన్నామని తెలిపారు.
'ఆ విషాదంతో గ్రామంలో మార్పు'
తమ గ్రామంలో 2001కి ముందు పొగాకు తాగి కొందరు క్యాన్సర్ వచ్చి మరణించారని బదర్పూర్ వాసి హీరా అబ్బాస్ అలీ తెలిపారు. అందువల్ల గ్రామంలో పొగాకు అమ్మకూడదని, వినియోగించకూడదని గ్రామస్థులందరూ సమష్ఠి నిర్ణయం తీసుకున్నారని పేర్కొన్నారు. ఈ నిర్ణయానికి గ్రామమంతా మద్దతు ఇచ్చిందని గుర్తు చేసుకున్నారు. అందుకే నేటికీ గ్రామంలోని దుకాణదారులు పొగాకును అమ్మరని స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు, "గ్రామంలో పొగాకు ఉత్పత్తుల అమ్మకం, వాడకంపై నిషేధం ఉంది. ప్రజలు, నాయకులు, యువత కలిసి బదర్పూర్ను పొగాకు రహిత గ్రామంగా మార్చడానికి, గ్రామంలో పొగాకు సాగును కూడా నిలిపివేయడానికి కృషి చేశారు." అని బదర్పూర్కు చెందిన మరో వ్యక్తి రామన్ లాల్ తెలిపారు.
దేశానికే ఆదర్శంగా నిలిచిన గ్రామం
ప్రస్తుత కాలంలో చాలా మంది తక్కువ వయసులోనే ధూమపానం, పొగాకు ఉత్పత్తులకు బానిసై ప్రాణాలు విడుస్తున్న తరుణంలో బదర్పూర్ గ్రామం తీసుకున్న నిర్ణయం యావత్ దేశానికి ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. పొగాకు ఉత్పత్తుల వినియోగం అధికంగా ఉన్న రాష్ట్రంలో ఇలాంటి చర్య తీసుకున్న గ్రామంపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి. పొగాకు ఉత్పత్తులకు దూరంగా ఉండడం వల్ల ప్రాణాంతక వ్యాధుల నుంచి బయటపడొచ్చని చాలా మంది అభిప్రాయపడుతున్నారు. అందరూ ఇలాంటి చెడు వ్యసనాలకు దూరంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. 25 ఏళ్లుగా బదర్పూర్ గ్రామంలో ఎవరూ పొగాకు, ధూమపానం జోలికి పోకుండా చెడు వ్యసనాలపై యుద్ధాన్ని ప్రకటించారని అంటున్నారు.
