ETV Bharat / bharat

ఏడేళ్ల బాలికపై అత్యాచారయత్నం- కేకలు వేయడంతో ప్రైవేట్​ పార్ట్​లో రాడ్!

పొలంలో ఆడుకుంటున్న బాలికను ఎత్తుకెళ్లిన నిందితుడు

Sexual Assault On Girl
Sexual Assault On Girl (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 10, 2025 at 10:33 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Sexual Assault On Girl : దిల్లీ నిర్భయ కేసును పోలిన దారుణ అత్యాచార ఘటన గుజరాత్​లో జరిగింది. రాజ్​కోట్​ జిల్లాలోని కూలీ కుటుంబానికి చెందిన ఏడేళ్ల బాలికపై ఓ కామాంధుడు అత్యాచారం చేయడానికి ప్రయత్నించాడు. అంతేకాకుండా ఆమె ప్రైవేట్ భాగంలోకి రాడ్‌ను చొప్పించాడు. ప్రస్తుతం బాలికకు రాజ్‌కోట్‌లోని జననా ఆస్పత్రిలో చికిత్స అందిస్తున్నారు. పోలీసులు ప్రధాన నిందితుడిని గుర్తించి అరెస్టు చేశారు.

పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, దహోద్ పంథక్‌కు చెందిన ఒక కూలీ కుటుంబం అత్కోట్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఒక గ్రామానికి సమీపంలోని పొలంలో వ్యవసాయ కూలీలుగా పనిచేస్తోంది. డిసెంబర్ 4న ఆ కుటుంబం పొలంలో పనిచేస్తుండగా, వారి ఆరేళ్ల కుమార్తె అక్కడ ఆడుకుంటోంది. ఆ సమయంలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తి బాలికను ఎత్తుకుని వెళ్లిపోయాడు. నిర్మానుష్య ప్రదేశానికి తీసుకెళ్లి అత్యాచారం చేసేందుకు ప్రయత్నించాడు.

బాలిక నోటిని మూసి
నిందితుడు బాలిక నోటిని చేతితో మూసివేసి అఘాయిత్యం చేయడానికి ప్రయత్నించాడు. ఆ తర్వాత, బాలిక కేకలు వేయడంతో ఆమె ప్రైవేట్ భాగంలోకి రాడ్ లాంటి పదునైన ఆయుధాన్ని చొప్పించాడు. దీని కారణంగా బాలికకు తీవ్ర రక్తస్రావం అయింది. దీంతో నిందితుడు బాలికను అక్కడే వదిలి పారిపోయాడు. అక్కడి కాసేపటికే బాలిక కనిపించకపోవడాన్ని కుటుంబసభ్యులు గుర్తించారు. దీంతో వెతకగా ఓ చోట బాలిక కనిపించింది. అప్పుడు ఆమెకు తీవ్రంగా రక్తస్రావం అవుతుంది. బాలిక పరిస్థితి విషమంగా ఉండటం చూసి, కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే ఆమెను రాజ్‌కోట్‌లోని జననా ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లారు. ప్రస్తుతం బాలిక చికిత్స పొందుతోంది. ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. వెంటనే విచారణ ప్రారంభించారు.

నిందితుడిని 30 ఏళ్ల రాంసింగ్ టెర్సింగ్​గా గుర్తించారు. ఘటన జరిగిన పొలం పక్కన ఉన్న పొలంలో నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పోలీసులు 10 బృందాలను ఏర్పాటు చేసి నిందితుడిని వెతికారని రాజ్‌కోట్ రూరల్ ఎస్పీ విజయ్‌సింగ్ గుర్జార్ తెలిపారు. దాదాపు 100 మంది అనుమానితులను విచారించామని చెప్పారు. 10 మందిని బాలిక ముందు హాజరుపరిచినట్లు వెల్లడించారు. బాలిక ప్రధాన నిందితుడు 30 ఏళ్ల టెర్సింగ్‌ను గుర్తించగా, వెంటనే అరెస్ట్ చేసినట్లు తెలిపారు. నిందితుడు మధ్యప్రదేశ్‌లోని అలీరాజ్‌పూర్ నివాసిగా తెలిపారు. అతడు అత్కోట్‌లో పనిచేస్తున్నాడు. నిందితుడికి వివాహమై ఒక కుమార్తె, ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు.

TAGGED:

GUJARAT GIRL RAPE CASE
GIRL ATTEMPTED OF RAPE
ROD IN GIRL PRIVATE PART
SEXUAL ASSAULT ON GIRL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.