ఒకే వేదికపై 74 జంటల పెళ్లిళ్లు- దంపతులకు రూ.22 కోట్ల బీమా- ఒక్కో వధువుకు రూ.5 లక్షల కానుకలు
Patidar Mass Wedding : గుజరాత్లో ఒకే వేదికపై 74 జంటలు ఒక్కటయ్యాయి. ప్రతి వధువుకు రూ. 5 లక్షలకు పైగా విలువైన కానుకలు అందించారు. కొత్త దంపతులకు బీమా భరోసా కల్పించారు.
Published : November 25, 2026 at 11:02 PM IST
వివాహం అంటే ఆడంబరాలు, భారీ ఖర్చులు అవసరం లేదని చాటి చెబుతున్నారు గుజరాత్లోని లేవా పాటిదార్ (పటేల్) వర్గం. సామూహిక వివాహాల ద్వారా పాటిదార్ వర్గం సామాజిక ఐక్యతను చాటుతోంది. ఒకే వేదికపై 74 జంటలకు పెళ్లిళ్లు జరిపించి, కొత్త జీవితంలోకి అడుగుపెడుతున్న దంపతులకు కానుకలతో పాటు ఆర్థిక భరోసా కల్పించింది. మొత్తం జంటలందరికీ కలిపి రూ.22 కోట్ల విలువైన బీమా అందించింది. ఆడంబరాలకు దూరంగా, సామాజిక బాధ్యతతో నిర్వహించిన ఈ వేడుక ఇతర ప్రాంతాలకూ ఆదర్శంగా నిలిచింది.
పెళ్లి ఖర్చుల భారం లేకుండా
గుజరాత్లోని పాటన్ జిల్లా సాండర్ గ్రామంలో నవంబర్ 22న ఈ సామూహిక వివాహ వేడుక జరిగింది. ఉమా ఖోడల్ కాంప్లెక్స్లో '42 లేవా పటేల్ సమాజ్' ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఇందులో 74 జంటలు వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యాయి. గ్రామీణ సంప్రదాయాలు ఉట్టిపడేలా ప్రాంగణాన్ని ముస్తాబు చేశారు. వేడుక రోజున వధువులందరితో ముందుగా గోపూజ నిర్వహించారు. అనంతరం సంప్రదాయ పద్ధతిలో వివాహ కార్యక్రమాలు జరిపారు.
కానుకలతో పాటు బీమా రక్షణ
ఈ వేడుకలో ప్రతి వధువుకు రూ.5 లక్షలకు పైగా విలువైన కానుకలు, వివాహ సామగ్రిని అందించారు. వీటిని సంప్రదాయంగా 'కరియావర్'గా పిలుస్తారు. అంతేకాకుండా కొత్త జంటల భవిష్యత్తుకు ఆర్థిక భరోసా కల్పించేలా బీమా సదుపాయం కల్పించారు. మొత్తం 74 జంటలకు కలిపి రూ.22 కోట్ల విలువైన బీమాను అందించారు. కొత్త దంపతులకు అవసరమైన ప్రభుత్వ సేవలను ఒకే చోట అందించేలా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. వివాహ నమోదు ప్రక్రియతో పాటు వివిధ ప్రభుత్వ పథకాల ప్రయోజనాలు పొందేందుకు సదుపాయాలు కల్పించారు.
400 మంది వాలంటీర్లతో ఏర్పాట్లు
భారీ సంఖ్యలో అతిథులు వచ్చినా ఇబ్బందులు కలగకుండా నిర్వాహకులు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వారి కోసం 35కు పైగా లగ్జరీ బస్సులను ఏర్పాటు చేశారు. వృద్ధుల సౌకర్యం కోసం ఈ- రిక్షాలు, వీల్చైర్లు అందుబాటులో ఉంచారు. కార్యక్రమ నిర్వహణలో సుమారు 400 మంది వాలంటీర్లు పాల్గొన్నారు. ట్రాఫిక్ సమస్యలు తలెత్తకుండా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. వైద్య సేవలు, అగ్నిమాపక భద్రత కోసం ప్రత్యేక బృందాలను అందుబాటులో ఉంచారు. సాంకేతిక సిబ్బంది కూడా సేవలందించారు.
తల్లిదండ్రులు లేని యువతీయువకులకూ అవకాశం
ఈ వేడుకలో మరో ప్రత్యేకత కనిపించింది. తల్లిదండ్రులు కోల్పోయిన యువతీయువకులతో పాటు ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్తల కుటుంబాలకు చెందిన వారు కూడా వివాహం చేసుకున్నారు. భిన్నమైన ఆర్థిక నేపథ్యాల నుంచి వచ్చిన వారంతా ఒకే వేదికపై ఒక్కటయ్యారు. వివాహాల పేరుతో ఆడంబరాలకు, పోటాపోటీ ఖర్చులకు స్వస్తి పలకాలన్నదే ఈ సామూహిక వివాహాల ప్రధాన ఉద్దేశమని నిర్వాహకులు తెలిపారు. ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి, ఆర్థికంగా వెనుకబడిన కుటుంబాలు అప్పులపాలవకుండా గౌరవప్రదంగా తమ పిల్లల వివాహాలు జరిపించుకునేందుకు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు దోహదపడతాయని అతిథులు అభిప్రాయపడ్డారు. సామూహిక వివాహాల ప్రాధాన్యాన్ని వివరించారు. సమాజంలోని అన్ని వర్గాల కుటుంబాలకు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు అండగా నిలుస్తాయని పేర్కొన్నారు.
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