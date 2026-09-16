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80's జ్ఞాపకాలతో 'రెట్రో వినాయకుడు'- పాత నాణేలు, రోటరీ ఫోన్‌, ఫోస్టు బాక్స్, క్యాసెట్లతో ప్రత్యేకంగా డిజైన్

నవసారిలో ఆకట్టుకుంటున్న రెట్రో గణేశ్‌ మండపం- ఐదు, పది పైసల నాణేలు, రోటరీ డయల్‌ ఫోన్‌లు- ప్రిమస్‌ స్టవ్‌, లాంతర్లు, స్లేట్‌తో 80ల వాతావరణం- 50వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ప్రత్యేక థీమ్‌

Navsari Vintage Ganesh Idol
1980 కాలం నాటి వస్తువులతో వినాయకుడి విగ్రహం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 16, 2026 at 11:45 AM IST

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Navsari Vintage Ganesh Idol : ప్రస్తుతం సోషల్​ మీడియాలో 1980 రెట్రో ట్రెండ్ నడుస్తోంది. ఇప్పడు అందరూ ఆ రెట్రో ఫొటోలను ఎడిటింగ్​ చేస్తున్నారు. ఇక 1980 జ్ఞాపకాలు అంటే లెటర్లు, రోటరీ డయల్ ఫోన్​లు, ఆడియో క్యాసెట్లు, ఐదు, పది పైసల నాణేలు ఇవే గుర్తకువస్తాయి. కానీ ఇప్పుడు ఇవన్నీ దాదాపు కనుమరుగయ్యాయి. అయితే గజరాత్​లోని ఏర్పాటు చేసిన ఓ గణేశ్‌ మండపం మాత్రం ప్రజలను నాలుగు దశాబ్దాలు వెనక్కి తీసుకెళ్తోంది. 80ల నాటి వస్తువులను ఉపయోగించి గణేశుడి విగ్రహాన్ని, మండపాన్ని ప్రత్యేకంగా రూపొందించి పాత జ్ఞాపకాలను మళ్లీ కళ్లముందుకు తీసుకొచ్చారు.

నవసారిలో శ్రీ గణేశ్ యువక్ మండల్ ఏటా గణేశ్ ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తోంది. అయితే ఈసారి విన్నూత ఆలోచనతో మండపాన్ని తీర్చిదిద్దింది. సాధారణ అలంకరణలకు భిన్నంగా 1980ల కాలంలో ఇళ్లలో, వీధుల్లో కనిపించే వస్తువులను సేకరించి ప్రత్యేక థీమ్​తో రూపొందించింది. మండపంలో అడుగుపెట్టగానే అప్పటి జీవనశైలి కళ్లకు కట్టినట్లు కనిపిస్తోంది. ఐదు, పది పైసల నాణేల నుంచి రోటరీ డయల్‌ టెలిఫోన్ల వరకు, పాత స్టీరియో క్యాసెట్లు, రేడియోలు, సూట్‌కేసులు, స్లేట్లు, ఇన్‌లాండ్‌ లెటర్లు, పోస్టుబాక్సులు, ల్యాంప్‌పోస్టులు, స్టవ్‌లు, లాంతర్లు ఇలా అప్పటి కాలానికి చెందిన ఎన్నో వస్తువులను అక్కడ ఉంచారు. దీంతో గణేశుడి దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులకు పాతకాలపు జ్ఞాపకాల ప్రపంచం కనిపిస్తోంది.

Navsari Vintage Ganesh Idol
శ్రీ గణేశ్ యువక్ మండల్ (ETV Bharat)

50 ఏళ్లుగా వినాయకుడి ఉత్సవాలు
ఐదు దశాబ్దాలుగా మండల్‌ వినాయకుడి ప్రతిమను ప్రతిష్ఠిస్తూ ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తోంది. 50వ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఈసారి 80ల నాటి థీమ్‌ను ఎంచుకున్నట్లు నిర్వాహకుడు అరవింద్‌ వర్మ తెలిపారు.'ప్రతి ఏడాది విభిన్న అంశాలతో గణేశుడి ప్రతిమ, మండపాన్ని రూపొందిస్తాం. ఈసారి కనుమరుగు అవుతున్న వస్తువులకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం. ప్రస్తుతం కృత్రిమ మేధ సాయంతో గత కాలాన్ని ప్రతిబింబించే చిత్రాలు, వీడియోలు రూపొందిస్తున్నారు. మేం మాత్రం నిజమైన పాత వస్తువులతోనే గణేశ్ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశాం.

Navsari Vintage Ganesh Idol
1980 వస్తువులతో చేసిన వినాయకుడు (ETV Bharat)

15 రోజుల శ్రమతో ప్రత్యేక అలంకరణ
ఈ రెట్రో థీమ్‌ను సిద్ధం చేయడం వెనుక మండల్‌ యువత శ్రమ ఉంది. దాదాపు 15 రోజుల పాటు కష్టపడి థర్మోకోల్‌ తదితర పదార్థాలతో మండపాన్ని రూపొందించారు. అలంకరణలో భాగంగా 80ల నాటి వస్తువులను ఉపయోగించి అప్పటి వాతావరణాన్ని ప్రతిబింబించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇది కేవలం అలంకరణగా కాకుండా, ఓ తరం జీవనశైలిని మరో తరానికి పరిచయం చేసే ప్రయత్నంగా మారింది. మండపాన్ని సందర్శించిన పలువురు తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు పాత వస్తువులను చూపిస్తూ వాటి విశేషాలను వివరిస్తున్నారు.

'అప్పటి విశేషాలను మా పిల్లలకు చెబుతున్నాం'
హేతల్‌ హిరానీ అనే భక్తురాలు తన పిల్లలకు 80 కాలంలో తాము ఉపయోగించిన వస్తువులను పరిచయం చేసేందుకు మండపానికి తీసుకొచ్చినట్లు తెలిపారు. అప్పట్లో సాధారణంగా కనిపించిన వస్తువులు ఇప్పుడు అరుదుగా మారిపోయాయని చెప్పారు. తనుష్​ హిరానీ మాట్లాడుతూ, మండపంలో రేడియో, సూట్‌కేసులు, ఐదు, పది పైసల నాణేలు చూసినట్లు తెలిపారు. మొదట అవేమిటో తనకు అర్థం కాలేదని, తల్లి అవి తమ కాలంలో ఉపయోగించిన వస్తువులని వివరించిందని చెప్పారు. అలాగే ఏఐతో ఎడిట్​ చేస్తున్న పాత ఫొటోలను ఎందురు పోస్ట్​ చేస్తున్నారో కూడా అర్థమైందని తెలిపారు.

Navsari Vintage Ganesh Idol
రెట్రో వినాయకుడు (ETV Bharat)

'ఓల్డ్‌ ఈజ్‌ గోల్డ్‌'
దిత్యా హిరానీ మాట్లాడుతూ, ప్రస్తుత కాలం ఐఫోన్లు, వేగవంతమైన సాంకేతికతతో పరుగులు తీస్తోందన్నారు. గతంలో జీవితం నెమ్మదిగా సాగేదని, కుటుంబ సభ్యులు, చుట్టుపక్కల వారితో కలిసి మెలిసి ఉండేవారని చెప్పారు. నిజంగానే ఓల్డ్‌ ఈజ్‌ గోల్డ్‌ అని అభిప్రాయపడ్డారు. యశికా పటేల్‌ కూడా ఈ మండపం ప్రత్యేకంగా ఉందన్నారు. ప్రస్తుతం కనిపించని కీప్యాడ్‌ ఫోన్లు, రేడియోలు, స్టవ్‌లు వంటి వస్తువులను ఇక్కడ ప్రత్యక్షంగా చూడటం కొత్త తరానికి ఆసక్తికరంగా ఉందన్నారు.

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