కేవలం రూ.31వేల ఖర్చుతోనే పెళ్లి- ఈ 'డైలీ మ్యారేజ్ స్కీమ్'​ గురించి తెలుసా?

పెళ్లి తేదీ కోసం నెలల తరబడి వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు- తక్కువ ఖర్చుతో ప్రశాంత వాతావరణంలో వివాహాలు- మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఆర్థిక ఊరట- ఇతర సంఘాలకు ఆదర్శంగా మెహసాణా సుతార్ సమాజం!

Wedding
Wedding (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 30, 2026 at 12:44 PM IST

Daily Marriage Scheme : పెళ్లిళ్ల పేరుతో లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోందనే ఆందోళనతో గుజరాత్‌లోని మెహసాణా జిల్లాలో ఒక సామాజిక సంస్థ తీసుకున్న వినూత్న నిర్ణయం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. సాదాసీదా, తక్కువ ఖర్చుతో, అందరికీ అందుబాటులో ఉండేలా డైలీ మ్యారేజ్ స్కీమ్​ను ప్రారంభించింది పటన్వాడా గజ్జర్ సుతార్ సమాజం. దాని ద్వారా కేవలం రూ.31 వేలతోనే ఘనంగా పెళ్లి చేసుకునే అవకాశం కల్పిస్తున్నారు.

సాధారణంగా చాలా సంఘాల్లో సామూహిక వివాహాలు సంవత్సరానికి ఒకసారి లేదా రెండుసార్లు మాత్రమే నిర్వహిస్తారు. దీంతో పెళ్లి నిశ్చయమైన జంటలు నెలల తరబడి ఆ తేదీ కోసం ఎదురు చూడాల్సి వస్తుంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాలు, విదేశీ చదువులు లేదా ఇతర కారణాల వల్ల సమయం కుదరక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఆ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారంగా కొత్త విధానాన్ని తీసుకువచ్చామని సమాజ పెద్దలు చెబుతున్నారు.

పటన్వాడా గజ్జర్ సుతార్ సమాజ అధ్యక్షుడు దినేశ్‌ భాయ్ సుతార్ వివరాల ప్రకారం, సంప్రదాయ గ్రూప్ వెడ్డింగ్‌లో ఒకే రోజున అనేక జంటల పెళ్లిళ్లు నిర్వహిస్తారు. మండపం, భోజనం, పార్కింగ్, అలంకరణలు, వసతి వంటి ఏర్పాట్లకు లక్షల రూపాయలు ఖర్చవుతాయి. అయితే కొత్త డైలీ మ్యారేజ్ ప్లాన్​లో మాత్రం జంటలు తమకు అనుకూలమైన రోజునే పెళ్లి చేసుకోవచ్చు. జ్యోతిష్యులు చెప్పిన శుభముహూర్తానికి అనుగుణంగా సమాజానికి చెందిన ఫంక్షన్ హాల్ లేదా ఇంకా ఎక్కడైనా వివాహం నిర్వహిస్తారు. ఒకటి లేదా రెండు జంటలే ఉండటంతో ఎలాంటి గందరగోళం లేకుండా ప్రశాంతంగా వేడుక జరుగుతుంది.

వేర్వేరు రోజుల్లో డైలీ స్కీమ్ ద్వారా నిర్వహిస్తే!
పథకం ద్వారా ఆర్థికంగా భారీ ఆదా జరుగుతుందని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. గత ఏడాది ఆరు జంటల గ్రూప్ మ్యారేజ్‌కు దాదాపు రూ.20 లక్షలు ఖర్చయిందని తెలిపారు. అదే ఆరు పెళ్లిళ్లను వేర్వేరు రోజుల్లో డైలీ స్కీమ్ ద్వారా నిర్వహిస్తే మొత్తం ఖర్చు రూ.2 లక్షల్లోపే పూర్తవుతుందని అంచనా. అంటే దాదాపు 90 శాతం ఖర్చు తగ్గుతుందన్నమాట.

ఇందులో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, పెళ్లి చేసుకునే కుటుంబం నుంచి కేవలం రూ.31 వేలు మాత్రమే డొనేషన్‌గా తీసుకుంటారు. మిగతా ఖర్చులన్నింటినీ సమాజమే భరిస్తుంది. దీంతో మధ్యతరగతి, పేద కుటుంబాలకు ఇది పెద్ద ఊరటగా మారింది. పెళ్లి ఖర్చుల కోసం అప్పులు చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా పోతుందని తల్లిదండ్రులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

వారికి మరింత ఉపయోగకరం
ఆ స్కీమ్ విదేశాల్లో చదువుతున్న లేదా ఉద్యోగాలు చేస్తున్న యువతకు మరింత ఉపయోగకరంగా మారింది. సమాజ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్ జశ్వంత్‌భాయ్ సుతార్ మాట్లాడుతూ, "చాలామంది పిల్లలు విదేశాల్లో చదువుతున్నారు. వాళ్లు భారత్‌కు వచ్చినప్పుడు కేవలం ఒక నెల సెలవే ఉంటుంది. ఆ సమయంలో గ్రూప్ వెడ్డింగ్ తేదీ లేకపోతే ఇబ్బందులు పడేవారు. ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా పెళ్లి చేసుకునే వీలుంది" అని తెలిపారు. ఇప్పటివరకు నాలుగు జంటలు ఈ పథకంలో నమోదు చేసుకున్నాయని చెప్పారు.

పెళ్లి చేసుకున్న కుటుంబాలు కూడా తమ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. తక్కువ ఖర్చుతోనే ప్రైవేట్ వెడ్డింగ్‌లా అనిపిస్తోందని అంటున్నారు. రద్దీ, హడావిడి లేకుండా సొంత ఇంట్లో పెళ్లి చేసుకున్న భావన కలుగుతోందని వధూవరుల తల్లిదండ్రులు చెబుతున్నారు. భోజనం, వసతి, సదుపాయాలు అన్నీ సక్రమంగా ఉండటంతో సంతృప్తిగా ఉందని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.

పెళ్లిళ్ల పేరుతో కోట్లాది రూపాయలు వృథా అవుతున్న ఈ రోజుల్లో సాదాసీదా జీవనశైలికి ప్రాధాన్యం ఇస్తూ, సామాజిక బాధ్యతతో ముందడుగు వేసిన పటన్వాడా గజ్జర్ సుతార్ సమాజం ఇప్పుడు ఇతర సంఘాలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. ఖర్చులను తగ్గిస్తూ, అందరికీ అందుబాటులో ఉండేలా పెళ్లిళ్లు నిర్వహించవచ్చని డైలీ మ్యారేజ్ స్కీమ్ చాటి చెబుతోంది. సామాజిక మార్పుకు ఇది మంచి ప్రారంభంగా విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

