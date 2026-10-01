స్మిత్ మచ్చర్కు గుజరాత్ అవార్డ్- సౌదీ నుంచి యూఏఈకి ఎయిర్లిఫ్ట్
స్మిత్ మచ్చర్ను ఇజ్రాయెల్ సత్కరిస్తుందని భారత్లోని ఆ దేశ రాయబారి రూవెన్ అజార్ వెల్లడి
Published : October 1, 2026 at 3:31 PM IST
Smith Machhar Pilot Award in India : ప్రాణాపాయ స్థితిలోనూ కర్తవ్యాన్ని వీడని అపరధీరుడు, చావు అంచుల వరకు వెళ్లినా ప్రయాణికుల ప్రాణాలు కాపాడిన రియల్ హీరో భారత పైలట్ కెప్టెన్ స్మిత్పై సర్వత్రా ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి. తాజాగా స్మిత్ మచ్చర్ తెగువకు గుర్తింపుగా గుజరాత్ ప్రభుత్వ అవార్డును ప్రకటించింది. రాష్ట్ర పురస్కారమైన 'విశిష్ట గుజరాత్ గరిమా అవార్డు'ను ప్రకటించారు గుజరాత్ సీఎం భూపేంద్ర పటేల్. గుజరాత్కు చెందిన ఈ ధైర్యశాలి తన వీరత్వంతో రాష్ట్రం, దేశం కీర్తిని ఇనుమడింపజేశారని ప్రశంసించారు. తీవ్ర గాయాలపాలై రక్తంతో తడిసిపోయినప్పటికీ 174 మంది ప్రయాణికుల ప్రాణాలను కాపాడేందుకు స్మిత్ చూపిన అసమాన ధైర్యసాహసానికి తమ ప్రభుత్వం ‘ఈ విశిష్ట అవార్డు’ను ప్రదానం చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు.
"గుజరాతీ వీరపుత్రుడు కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్చర్కు యావత్ ప్రపంచం సెల్యూట్ చేస్తోంది. తీవ్ర గాయాలపాలై రక్తంతో తడిసిపోయినప్పటికీ, 174 మంది ప్రయాణికుల ప్రాణాలను కాపాడేందుకు ఆయన చూపిన అసమాన ధైర్యసాహసాలు ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకం, ప్రశంసనీయం. ఆయన నరనరాల్లో ప్రవహిస్తున్న గుజరాతీ స్ఫూర్తి మనందరికీ ఎంతో గర్వకారణం. స్మిత్ మచ్చర్ ధైర్యసాహసాలు, మానవతా దృక్పథాన్ని గౌరవిస్తూ మా ప్రభుత్వం 'విశిష్ట గుజరాత్ గరిమా అవార్డు'ను ప్రదానం చేయనుంది. ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని రాష్ట్రం మొత్తం ప్రార్థిస్తోంది" అని భూపేంద్ర పటేల్ 'ఎక్స్' వేదికగా పోస్ట్ చేశారు. ఈ పైలట్ గుజరాత్కు చెందినవారే అయినప్పటికీ, ఆయన కుటుంబం చాలా కాలం క్రితమే ముంబయికి తరలివెళ్లిందని అధికారులు తెలిపారు.
भारत के वीर सपूत कैप्टन स्मित मच्छर के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव में हो रही इस विशेष महापूजा और 'आयुष्य मंत्रजाप अनुष्ठान' के साथ पूरे गुजरात और हम सभी देशवासियों की सामूहिक प्रार्थनाएं जुड़ी हैं।— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) October 1, 2026
देवाधिदेव भगवान सोमनाथ से प्रार्थना है कि वे… https://t.co/G8kcTIc0G8
సోమనాథ్ ఆలయంలో పూజారులు ప్రత్యేక పూజలు
మరోవైపు స్మిత్ మచ్చర్ త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తూ ప్రఖ్యాత సోమనాథ్ ఆలయంలో పూజారులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. మహామృత్యుంజయ మంత్ర జప అనుష్ఠానం ప్రారంభించారు. "దేశ గర్వకారణం, ధైర్యవంతుడైన పైలట్ స్మిత్ మచ్చర్ ఆరోగ్యం, దీర్ఘాయువు కోసం సోమనాథ్ ఆలయ ట్రస్ట్ ఒక ప్రత్యేక మహా పూజను నిర్వహించింది." అని ఆలయ యాజమాన్యం ఎక్స్లో ప్రార్థనల వీడియోను పోస్ట్ చేసింది.
సౌదీ నుంచి యూఏఈకి ఎయిర్లిఫ్ట్
ఫ్లైదుబాయ్ విమానం ఘటనలో అసమాన ధైర్యసాహసాలు చూపి గాయపడిన కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్చర్ను సౌదీ అరేబియా నుంచి దుబాయ్లోని ఆసుపత్రికి విమానంలో తరలించారు. ఇప్పటివరకు సౌదీ అరేబియాలోని మిలిటరీ ఆసుపత్రిలో ఆయనకు చికిత్స అందించారు. మరింత మెరుగైన చికిత్స కోసం యూఏఈకి తరలించారు. ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి ప్రస్తుతం స్థిరంగా ఉందని సౌదీ అరేబియాలోని భారత రాయబార కార్యాలయం వెల్లడించింది. రియాద్, జెడ్డాలోని భారత అధికారులు ఆయన పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఆయనకు అవసరమైన వైద్య సేవలను అందిస్తున్నారు.
ઈઝરાયલ જઈ રહેલ ફ્લાઈટના પાયલટ કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરના સાહસને આજે આખી દુનિયા સલામ કરી રહી છે. હુમલાના કારણે લોહીલુહાણ હોવા છતા તેમણે અદમ્ય સાહસ દાખવીને 174 મુસાફરોના જીવ બચાવ્યા, એ વાત અત્યંત પ્રેરણાદાયી અને સરાહનીય છે.— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) October 1, 2026
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స్మిత్ మచ్చర్ను ఇజ్రాయెల్ సత్కరిస్తుందని ఆ దేశ రాయబారి వెల్లడి
మరోవైపు స్మిత్ మచ్చర్ను ఇజ్రాయెల్ సత్కరిస్తుందని భారత్లోని ఆ దేశ రాయబారి రూవెన్ అజార్ ఓ మీడియా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు. "భారతీయ పైలట్ కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్చర్ చూపిన అద్భుతమైన ధైర్యం వల్ల 180 మంది ప్రయాణికులు ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. కో-పైలట్ చేతిలో కత్తిపోటుకు గురైనప్పటికీ, ఆయన కాక్పిట్ తలుపును తెరవగలిగారు. దీనివల్ల ప్రయాణికులు తమ ధైర్యాన్ని ప్రదర్శించి ప్రమాదం నుంచి తప్పించారు. వీరు అడ్డుకోకపోతే మరొక 9/11 ఘటన జరిగి ఉండేదేమో అని నాకు అనిపిస్తోంది. ఆ దాడి చేసిన వ్యక్తి విమానాన్ని తన ఆధీనంలోకి తీసుకునే అవకాశం ఉండేది. కానీ, భారతీయ పైలట్ చర్యల వల్ల పరిస్థితి భిన్నంగా మారింది. ప్రయాణికులందరూ సురక్షితంగా ఉన్నారు" అని అన్నారు.
కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్చర్పై ఇజ్రాయెల్లో పెద్దఎత్తున ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి. ఇజ్రాయెల్ పౌరులు ఆయనకు కృతజ్ఞతలు చెబుతూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో భారీగా పోస్టులు పెడుతున్నారు. స్మిత్ మచ్చర్ పేరును ఎప్పటికీ గుర్తించుకోవాలంటూ ఆయన నిజమైన హీరో అంటూ పొగడ్తల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. అటు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కూడా స్మిత్ మచ్చర్ను ప్రశంసించారు. తన పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నప్పటికీ విమానాన్ని కూల్చివేసే కుట్రను అడ్డుకోవడంలో ఎంతో సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించారని కొనియాడారు. మచ్చర్ను ట్రంప్ ఒక హీరోగా అభివర్ణించారు. ఘటనపై ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహుతో తాను మాట్లాడానన్న ట్రంప్, మచ్చర్కు సాయం చేసిన తోటి ప్రయాణికులను అభినందించారు.
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