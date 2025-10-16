గుజరాత్ రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం- సీఎం మినహా మంత్రులంతా రాజీనామా
మంత్రివర్గ పునర్వ్యవస్థీకరణకు వీలుగా మంత్రులంతా రాజీనామా- రేపు మధ్యాహ్నం కొలువుతీరనున్న నూతన కేబినెట్
Published : October 16, 2025 at 4:53 PM IST
Gujarat Cabinet Expansion: బిహార్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ గుజరాత్ రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి భూపేంద్ర పటేల్ మినహా ఆయన ప్రభుత్వంలోని మంత్రలందరూ రాజీనామా చేశారు. మంత్రివర్గ విస్తరణ కోసం మంత్రులు రాజీనామా చేశారు. దీంతో మంత్రివర్గ విస్తరణపై గత కొన్ని రోజులుగా కొనసాగుతున్న ఊహాగానాలకు తెరపడింది.
శుక్రవారం ఉదయం 11:30 గంటలకు ముఖ్యమంత్రి భూపేంద్ర పటేల్ మంత్రివర్గ విస్తరణ ఉండనుంది. ఈ మేరకు మంత్రుల ప్రమాణ స్వీకారోత్సవం గాంధీనగర్లోని మహాత్మా మందిర్లో జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా గవర్నర్ ఆచార్య దేవవ్రత్ కొత్త మంత్రులతో ప్రమాణస్వీకారం చేయించనున్నారు.
ఇటీవల గుజరాత్ భారతీయ జనతా పార్టీ కొత్త రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా మంత్రి జగదీష్ విశ్వకర్మ నియామనకయ్యారు. ఆయన నియామకం తర్వాత పార్టీతో పాటు ప్రభుత్వంలో మార్పులపై విస్తృతస్థాయిలో చర్చించారు. ఈ క్రమంలో పూర్తిగా మంత్రివర్గాన్ని విస్తరించాలని నిర్ణయించారు. అందులో భాగంగానే మంత్రివర్గాన్ని విస్తరిస్తున్నారు. కొత్త క్యాబినెట్లో కొత్తవారికి అవకాశం కల్పించనున్నట్లు తెలుస్తోంది.