బాణసంచా పరిశ్రమలో పేలుడు- 8 మంది మృతి- పలువురికి తీవ్రగాయాలు!
మృతుల కుటుంబాలకు రూ.2 లక్షల పరిహారం ప్రకటించిన కేంద్రప్రభుత్వం- పేలుడులో గాయపడినవారికి రూ.50 వేలు పరిహారం ప్రకటించిన కేంద్రం
Gujarat Fire Accident (ETV Bharat)
Published : July 18, 2026 at 5:52 PM IST
Gujarat Fire Accident Updates : గుజరాత్లోని ఓ బాణసంచా పరిశ్రమలో భారీ పేలుడు సంభవించింది. ఈ ఘటనలో 8 మంది మృతి చెందగా, పలువురికి తీవ్రగాయాలు అయినట్లు సమాచారం. కాగా, మృతుల కుటుంబాలకు కేంద్రం రూ.2 లక్షల పరిహారం ప్రకటించింది. క్షతగాత్రులకు రూ.50 పరిహారం ఇస్తామని తెలిపింది.