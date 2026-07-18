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బాణసంచా పరిశ్రమలో పేలుడు- 8 మంది మృతి- పలువురికి తీవ్రగాయాలు!

మృతుల కుటుంబాలకు రూ.2 లక్షల పరిహారం ప్రకటించిన కేంద్రప్రభుత్వం- పేలుడులో గాయపడినవారికి రూ.50 వేలు పరిహారం ప్రకటించిన కేంద్రం

Gujarat Fire Accident
Gujarat Fire Accident (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 18, 2026 at 5:52 PM IST

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Gujarat Fire Accident Updates : గుజరాత్‌లోని ఓ బాణసంచా పరిశ్రమలో భారీ పేలుడు సంభవించింది. ఈ ఘటనలో 8 మంది మృతి చెందగా, పలువురికి తీవ్రగాయాలు అయినట్లు సమాచారం. కాగా, మృతుల కుటుంబాలకు కేంద్రం రూ.2 లక్షల పరిహారం ప్రకటించింది. క్షతగాత్రులకు రూ.50 పరిహారం ఇస్తామని తెలిపింది.

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GUJARAT FIRE ACCIDENT DEATH TOLL
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