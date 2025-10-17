గుజరాత్ క్యాబినెట్ పునర్వ్యవస్తీకరణ- జడేజా భార్యకు మంత్రిపదవి
హోం శాఖ సహాయ మంత్రిగా ఉన్న హర్శ్సంఘవికి డిప్యూటీ సీఎం బాధ్యతలు- ప్రస్తుతం గుజరాత్ మంత్రి మండలిలోని అమాత్యుల సంఖ్య 26
Published : October 17, 2025 at 2:41 PM IST
Gujarat Government New Cabinet: గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి భూపేంద్ర పటెల్ శుక్రవారం తన మంత్రి వర్గాలన్ని పునర్ వ్యవస్థీకరించారు. కొత్తగా 19 మంది ఎమ్మెల్యేను మంత్రులుగా చేర్చుకున్నారు. అంతేకాదు ఇప్పటి వరకు హోం శాఖ సహయమంత్రిగా ఉన్న హర్ష సంఘవికి ఉపముఖ్యమంత్రి పదవిని అప్పగించారు. దీనితో ఆయన మంత్రి మండలి సంఖ్య 26కి పెరిగింది. గుజరాత్ గవర్నర్ ఆచార్య దేవవ్రత్ కొత్త మంత్రులతో పాటు క్యాబినెట్ హోదా పొందిన సహాయ మంత్రులు, ఇండిపెండెంట్ ఛార్జ్ పొందిన మంత్రులతో ఇవాళ ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు.
పదవులు ఎవరెవరికి వచ్చాయంటే?
గురువారం 16 మంది మంత్రులు రాజీనామా చేసినప్పటికీ, ఓ ఆరుగురు మంత్రుల రాజీనామాలను ముఖ్యమంత్రి భూపేంద్ర పటేల్ ఆమోదించలేదు. వారిలో సూరత్ నగరంలోని ముంజారా అసెంబ్లీ నియోజక వర్గానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న సంఘవి ఒకరు. ఆయన ఇంతకు ముందు వరకు హోంశాఖ సహాయ మంత్రిగా ఉండగా, తాజాగా ఆయనను డిప్యూటీ సీఎంను చేశారు. గత క్యాబినెట్లో ఉన్న మరో ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలను కూడా భూపేంద్ర తన కొత్త మంత్రి మండలిలోకి తీసుకున్నారు. వారిలో కనుభాయ్ పటేల్, రుషికేశ్ పటేల్, కున్వర్జీ బవాలియా- గతంలో క్యాబినెట్ మంత్రులుగా ఉండగా, సంఘవి, ప్రఫుల్ పన్షేరియా, పురుషోత్తం సోలంకి సహాయ మంత్రులుగా పనిచేశారు.
వీరిలో డిప్యూటీ సీఎంగా పదోన్నతి పొందిన సంఘవి, స్వతంత్ర మంత్రిగా ప్రమోట్ చేయబడిన పన్షేరియా మాత్రమే శుక్రవారం ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. మరోవైపు కొత్త మంత్రి మండలిలో చేరిన 19 మంది ఎమ్మెల్యేలలో జితు వాఘాని, అర్జున్ మోద్వాడియా, మనీషా వకీల్ ఉన్నారు.
సర్ప్రైజ్ ఎంట్రీ
చాలా ఆశ్చర్యకరంగా, ఈసారి భారత క్రికెటర్ రవీంద్ర జడేజా భార్య రివాబా జడేజా (34)ను ఈసారి సహాయ మంత్రిగా తీసుకున్నారు. జామ్నగర్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న ఆమె ప్రమాణ స్వీకారానికి భర్త రవీంద్ర జడేజా, కుమార్తె నిధ్యాన హాజరయ్యారు. రవాబా తన తల్లిదండ్రులకు ఏకైక సంతానం. ఆమె రాజ్కోట్లో ఇంజినీరింగ్ డిగ్రీ చేశారు. ఆమె 2016లో రవీంద్ర జడేజాను వివాహం చేసుకున్నారు.
#WATCH | BJP MLA Rivaba Jadeja takes oath as Gujarat Cabinet minister in Gandhinagar pic.twitter.com/mJzv53J2C0— ANI (@ANI) October 17, 2025
గుజరాత్ కొత్త క్యాబినెట్ మంత్రుల ఫుల్ లిస్ట్ ఇదే!
- భూపేంద్ర రజనీకాంత్ పటేల్
- త్రికం బిజల్ ఛంగా
- స్వరూప్జీ సర్దార్జీ ఠూకూర్
- ప్రావెన్కుమార్ మాలి
- రుషీకేశ్ గణేశ్భాయ్ పటేల్
- పీసీ బరండా
- దర్శన ఎం వాఘేలా
- కాంత్రతలాల్ శివలాల్ అమృతియా
- కున్వర్జీ భాయ్ మోహన్భాయ్ వవాలియా
- రువాబా రవీంద్ర సిన్హా జడేజా
- అర్జున్భాయ్ దేవభాయ్ మోద్వాడియా
- డాక్టర్ ప్రద్యుమాన్ వాజా
- కౌశిక్ కాంతిభాయ్ వేకారియా
- పురుషోత్తంభాయ్ ఓ. సోలంకి
- జితేంద్రభాయ్ సావ్జీభాయ్ వఘాని
- రామన్భాయ్ భిఖాభాయ్ సోలంగీ
- కమలేశ్భాయ్ రమేశ్భాయ్ పటేల్
- సంజయ్సింహ రాజసింహ మహీదా
- రమేశ్భాయ్ భూరాభాయ్ కటారా
- మనీషా రాజీవ్భాయ్ వకీల్
- ఈశ్వరసింహ ఠాకూర్భాయ్ పటేల్
- ప్రఫుల్ పన్సేరియా
- హర్ష సంఘ్వీ
- డాక్టర్ జయరాంభాయ్ చేమాభాయ్ గమిత్
- నరేశ్భాయ్ మగన్భాయ్ పటేల్
- కానూభాయ్ మోహన్లాల్ దేశాయ్
ఇటీవల గుజరాత్ భారతీయ జనతా పార్టీ కొత్త రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా మంత్రి జగదీష్ విశ్వకర్మ నియామకమయ్యారు. ఆయన నియామకం తర్వాత పార్టీతో పాటు ప్రభుత్వంలో మార్పులపై విస్తృతస్థాయిలో చర్చించారు. ఈ క్రమంలో పూర్తిగా మంత్రివర్గాన్ని విస్తరించాలని నిర్ణయించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇంతకు ముందు ముఖ్యమంత్రి భూపేంద్ర పటేల్ మినహా, ఆయన ప్రభుత్వంలోని మంత్రలందరూ రాజీనామా చేశారు. తాజాగా కొత్త మంత్రివర్గాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.
