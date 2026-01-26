ఆ రైతుల రూటే సపరేటు- ఏటా రూ.60 లక్షలు సంపాదన- కాంట్రాక్ట్ ఫార్మింగ్తో భారీ లాభాలు!
అడవి జంతువుల భయంతో సంప్రదాయ వ్యవసాయాన్ని వదిలిపెట్టి రైతులు- నీలగిరి, సుబాబుల్ సాగుతో లక్షల్లో సంపాదన- ఆ రైతుల సక్సెస్ స్టోరీ ఇదే!
Published : January 26, 2026 at 5:00 PM IST
Subabul and Eucalyptus Crops : ఆ ప్రాంతంలో రైతులు అందరిలాగే జొన్న, మొక్కజొన్న పంటలనే పండించేవారు. కానీ మన దగ్గర పందుల బెడద ఉన్నట్టు అక్కడ కూడా నీల్గై, పందులతో ఇబ్బందులు ఉండడంతో పండించే పంటల్లో మార్పులు చేశారు. సుబాబుల్, యూకలిప్టస్ కాంట్రక్ట్ వ్యవసాయాన్ని ప్రారంభించారు. కంపెనీలతో ఒప్పందం కుదుర్చుకొని లాభాల బాటలో సాగుతున్నారు. గుజరాత్లోని రైతులు ఏటా సుబావల్ను అమ్మడం ద్వారా లక్షలు సంపాదిస్తున్నారు. ఆర్థికంగా సంపనులయ్యారు. మరి ఆ స్టోరి ఏంటో తెలుసుకుందాం రండి!
విషయంలోకి వెళితే
చోట ఉదయపుర్ బోడెలిలోని చలంలి ప్రాంతంలో పదిహేళ్ల క్రితం సాధారణంగా రైతులు జొన్న, మొక్కజొన్న పంటలను పండించేవారు. కానీ వారి పంటలపై పందులు, నీల్గై వంటి అడవి జంతువులు దాడులు చేసేవి. దీంతో పంట దిగుబడి తగ్గి రైతులు ఇబ్బందులు పడేవారు. ఆ బాధలకు తాలలేక రైతులు కాగితం తయారీ కంపెనీలతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుని యూకలిప్టస్, సుబాబుల్ సాగు చేసి 60 నుంచి 70 లక్షలను ఆర్జిస్తున్నారు.
కంపెనీతో ఒప్పందం కుదుర్చుకొని
దాదాపుగా 250 మంది సంప్రదాయ వ్యవసాయాన్ని పక్కనపెట్టి యూకలిప్టస్, సుబావల్ను సాగు చేయడం ప్రారంభించారు. ఈ చెట్లను పెంచడం కోసం రైతులు కాగితపు కంపెనీలతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు. ఈ చెట్లను ప్రతి మూడు సంవత్సరాల ఒకసారి నరికివేస్తారు. అనంతరం, కాండం మీద ఉన్న మొగ్గల నుంచి కొత్త చెట్లను పెంచుతారు. రైతులు ఒప్పందం కుదుర్చురున్న కంపెనీ కార్మికులు పొలాలకు వచ్చి, సుబావల్, యూకలిప్టస్ కలపను కోసి తీసుకెళ్తారు. యూకలిప్టస్ టన్నుకు రూ.6,500, సుబావల్ టన్నుకు రూ.5,000కు అమ్ముతారు.
"నేను గత 15 ఏళ్లుగా 100 ఎకరాలలో యూకలిప్టస్, సుబాబుల్ చెట్లను పెంచుతున్నాను. ప్రతి ఏడాది, నా పొలంలో 5 ఎకరాల పొద కోతలు వస్తాయి. కంపెనీ నా ఖాతాలో రూ. 60 లక్షల ఆదాయాన్ని జమ చేస్తుంది."
- పరిమల్ పటేల్, రైతు
చలంలి పంథక్లోని దాదాపు 250 మంది రైతులు సుబావల్ యూకలిప్టస్ను సాగు చేయడం ప్రారంభించారని ఆ గ్రామానికి చెందిన రైతు నాయకుడు పరిమల్ పటేల్ చెప్పారు. యూకలిప్టస్, సుబావల్ చెట్లను కాగితం ప్లైవుడ్ తయారీకి ఉపయోగిస్తారు. దీనివల్ల రైతులకు మంచి లాభాలు చేకూరుతాయి కాబట్టి సుబాబుల్ చెట్లను పెంచడం ప్రారంభించారు. గత మూడు సంవత్సరాలుగా ఈ ప్రాంతంలో మంచి వర్షాలు కురుస్తున్నాయని, అందువల్ల చాలా మంది చెట్లను పెంచుతున్నారని రైతులు చెబుతున్నారు.
విదేశీ పంటలను పండిస్తూ లాభాల బాటలో రైతులు
మరోవైపు, నలందలో రాస్ప్బెర్రీల సాగును ఇస్లాంపుర్లోని దత్తసరాయ్కు చెందిన రైతు అస్గర్ అలీ మొదటిసారిగా ప్రారంభించారు. ఆయన ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి విత్తనాలను తెప్పించి సాగు చేశారు. ఎలాంటి పెట్టుబడి లేకుండా రూ. 50,000 లాభం పొందారు. అక్కడి నుంచి రాస్ప్బెర్రీల సాగు వ్యాపించింది. జిల్లా కేంద్రమైన బిహార్ షరీఫ్కు 7 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న సిలావ్ బ్లాక్లోని ఐదు గ్రామాల్లో ఈ విదేశీ పళ్లను సాగు చేస్తున్నారు.
సమీపంలోని సబ్బైత్, రాణి బిఘా, రఘు బిఘా, నియామత్పుర్, జుఫార్ గ్రామాలలో అనేక మంది రైతులు రాస్ప్బెర్రీలను సాగు చేస్తూ జీవనోపాధి పొందుతున్నారు. రాస్ప్బెర్రీలో కేలరీలు తక్కువగా ఉండటం వల్ల బరువు తగ్గడానికి ఇవి చాలా ఉపయోగపడతాయని అంతా భావిస్తారు. ఒక కప్పు రాస్ప్బెర్రీలలో సుమారు 64 కేలరీలు ఉంటాయి. అంతేకాకుండా ఇందులో పీచు పదార్థం అధికంగా ఉండటం వల్ల కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది. రాస్ప్బెర్రీ పళ్లను జులైలో విత్తనాలు చల్లి సాగు చేస్తారు. ఇది జనవరిలో మార్కెట్లో అమ్మకానికి సిద్ధమవుతుంది. దాని స్థానిక మార్కెట్ ధర కిలోకి రూ. 100 నుంచి 150 వరకు ఉంటుంది. దీని నుంచి జామ్, సాస్, జెల్లీ కూడా తయారు చేస్తారు.
