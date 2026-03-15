తండ్రి కలను నెరవేరుస్తున్న ఫస్ట్ క్లాస్ స్టూడెంట్- పెయింటింగ్లో అదుర్స్- జాతీయ అవార్డు సొంతం
పెయింటింగ్లో రాణిస్తున్న ఒకటో తరగతి బాలుడు- ఈ క్రమంలో 'బాల కళారత్న అవార్డు' సొంతం- బాలుడిపై ప్రశంసలు
Published : March 15, 2026 at 1:02 PM IST
First Class Student Painting Award : ఎక్కడైనా ఒకటో తరగతి విద్యార్థి అంటే వర్ణమాల, గుణింతాలు, అంకెలు వంటివాటిని చదవడం, రాయడం చేస్తుంటారు. స్కూల్కు వెళ్లి వచ్చి ఫ్రెండ్స్తో ఆడుకుంటారు. ఆ తర్వాత హోం వర్క్స్ చేయడంలో బిజీ అయిపోతారు. అయితే గుజరాత్లోని భావ్నగర్కు చెందిన ఫస్ట్ క్లాస్ స్టూడెంట్ అన్ష్ చౌహాన్ మాత్రం అలా కాదు. అంత తక్కువ వయసులోనే పెయింటింగ్స్లో రాణిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో జాతీయ స్థాయి అవార్డును సైతం దక్కించుకున్నాడు. ఈ స్టోరీలో ఆ బాలుడు ఎవరు? అతడ్ని ప్రోత్సహించింది ఎవరు? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
తండ్రి కలను నెరవేర్చిన కొడుకు
భావ్నగర్ సిటీలోని కుంభార్వాడ ప్రాంతంలో కిషోర్ భాయ్ చౌహాన్ కుటుంబం నివసిస్తోంది. ఆయనకు ఒక కొడుకు, కూతురు ఉన్నారు. అందులో కుమార్తె పెద్దది. కుమారుడు అన్ష్ చౌహాన్ ఒకటో తరగతి చదువుతున్నాడు. కిషోర్భాయ్ ఒక క్లినిక్లో సూపర్వైజర్గా పనిచేస్తున్నాడు. దాంతో పాటు ప్లాస్టిక్ ఫ్యాక్టరీలో కూడా వర్క్ చేస్తున్నాడు. కిషోర్భాయ్ చౌహాన్కు పెయింటింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం. అయితే కొన్ని కారణాల వల్ల ఆయన పెయింటింగ్పై దృష్టిపెట్టలేకపోయాడు. కొడుకు అన్ష్ చౌహాన్ ద్వారా తన ఫ్యాషన్ నెరవేరింది. తన తండ్రి అభిరుచిని స్వీకరించి అన్ష్ చౌహాన్ చిన్న వయసులోనే పెయింటింగ్ వైపు దృష్టి సారించాడు.
అనేక అవార్డులు సొంతం
ఫస్ట్ క్లాస్ చదువుతున్న అన్ష్ చౌహాన్ అందమైన పెయింటింగ్స్తో అదరగొడుతున్నాడు. తన తండ్రికి ఇష్టమైన ఆ రంగంలో రాణించాలని ముందుకు సాగుతున్నాడు. పాఠశాల, జాతీయ స్థాయిలో జరిగిన పెయింటింగ్ పోటీల్లో అనేక అవార్డులను అన్ష్ చౌహాన్ గెలుచుకున్నాడు. ఏ పెయింటింగ్నైనా అందంగా సృష్టిస్తున్నాడు.
కొడుకు విజయంపై తండ్రి హర్షం
తన కొడుకు అన్ష్ చౌహాన్ సాధించిన విజయంపై ఆయన తండ్రి కిషోర్భాయ్ చౌహాన్ సంతోషం వ్యక్తం చేశాడు. అన్ష్ చౌహాన్ ఫస్ట్ క్లాస్ చదువుతున్నాడని, ఇంటి నుంచే పాఠశాలకు వెళ్తున్నాడని చెప్పాడు. తన కుమారుడు ఏడాది పాటు పెయింటింగ్ నేర్చుకున్నాడని వెల్లడించాడు. తాను అతడ్ని ప్రోత్సహిస్తున్నానని స్పష్టం చేశాడు.
"నాకు పెయింటింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం ఉండేది. నేను గీసిన పెయింటింగ్స్ను నా కుమారుడు అన్ష్ చౌహాన్కు చూపించేవాడ్ని. దీంతో అతడు పెయింటింగ్పై ఆసక్తి పెంచుకున్నాడు. క్రమంగా పెయింటింగ్పై దృష్టి పెట్టాడు. అలాగే అందంగా పెయింటింగ్స్ను సృష్టించడం ప్రారంభించాడు. ఆ తర్వాత అనేక పెయింటింగ్స్ పోటీలలో కూడా పాల్గొన్నాడు. స్కూల్లో నిర్వహించిన పోటీలో మొదటి స్థానంలో నిలిచాడు. అన్ష్ ఏ కలర్, ఇతర సామగ్రి కావాలన్నా నేను తెచ్చి ఇస్తాను. ఆటలపై పెద్దగా ఆసక్తి చూపించడు. పెయింటింగ్పై ఎక్కువ శ్రద్ధ పెడతాడు. నా కుమారుడు అన్ష్ చౌహాన్ను పెద్ద పెయింటింగ్ కళాకారుడిగా చేయాలనేదే నా కోరిక" అని కిషోర్భాయ్ చౌహాన్ తెలిపాడు.
బాల కళా రత్న అవార్డు సొంతం
ఇటీవల ఔరంగాబాద్లోని కళాభారతి ఇన్స్టిట్యూట్ జాతీయ స్థాయి పెయింటింగ్స్ పోటీని నిర్వహించింది. ఈ పోటీలో అనేక మంది పాల్గొన్నారు. అందులో విజేతగా అన్ష్ చౌహాన్ నిలిచాడు. దీంతో అతడికి 'బాల కళా రత్న అవార్డు' వరించింది. ఈ క్రమంలో అన్ష్ చౌహాన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. తాను స్కూల్లో ఒకటో తరగతి చదువుతున్నానని అన్ష్ చౌహాన్ తెలిపాడు. తనకు పెయింటింగ్ ద్వారా దేవుని చిత్రాలను రూపొందించడం అంటే చాలా ఇష్టమని చెప్పాడు. హనుమాన్, కృష్ణుడు, రాధాకృష్ణుల పెయింటింగ్స్ను వేస్తానని వెల్లడించాడు. మరోవైపు, తన కొడుకు అన్ష్ చౌహాన్కు పెయింటింగ్ అంటే చాలా ఇష్టమని అతడి తల్లి ఆషా బెన్ తెలిపింది. గణపతి, హనుమాన్, ఇంకా అనేక అందమైన పెయింటింగ్స్ను అన్ష్ తీర్చిదిద్దాడని ఆమె పేర్కొంది.