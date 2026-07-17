భారీ ఉగ్రకుట్ర భగ్నం- ఐదుగురు జైషే మహమ్మద్ టెర్రరిస్టులు అరెస్టు
భారీ ఉగ్ర కుట్రకు వ్యూహం పన్నిన ఐదుగురు జైషే మహమ్మద్ ఉగ్రవాదులు - 5 మందిని అరెస్టు చేసిన గుజరాత్ పోలీసులు
Published : July 17, 2026 at 11:31 AM IST
Gujarat Police Arrests Jaish e Mohammed : పాకిస్థాన్ స్థావరంగా పనిచేస్తున్న జైషే మహ్మద్ ఉగ్రవాద సంస్థకు చెందిన ఐదుగురు ముష్కరులను గుజరాత్ ఏటీఎస్ అధికారులు అరెస్టు చేశారు. పటన్ జిల్లా సిద్ధ్పూర్ తాలూకా ఖడియాల్ గ్రామంలో వీరందరినీ అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారిని బిలాల్ అబిద్భాయ్ షేరా, మహ్మద్ అయూబ్ కడివాలా, మహ్మద్ పాలన్పురి, షఫియా రాయిస్ ముక్తి, మహ్మద్ హసన్ కర్దియాగా పోలీసులు గుర్తించారు. గుజరాత్లో ఉగ్ర నెట్వర్క్ను ఏర్పాటు చేసేందుకు యత్నిస్తూ జూలై 3న ఏటీఎస్ చేతికి 8 మంది ఉగ్రవాదులు చిక్కారు.
ఆ ఎనిమిది మంది ముష్కరులను విచారించగా ఈ ఐదుగురి పేర్లు బయటకొచ్చాయి. ఈ ముఠాను జులై 24 వరకు ఏటీఎస్ కస్టడీకి కోర్టు అప్పగించింది. నిందితుల్లో ఒకరు క్రూడ్ టైమ్ బాంబును తయారు చేసి, దాన్ని పరీక్షించేందుకు విఫలయత్నం చేసినట్లు ATS తెలిపింది. ముందుగా అరెస్టైన 8 మందిలోని కొందరు ముష్కరులు ఈ ముఠాకు బాంబు తయారీ సామగ్రిని అందించినట్లు గుర్తించారు.
Gujarat ATS have arrested five more accused associated with the terror organisation Jaish-e-Mohammed from various districts of the state— ANI (@ANI) July 17, 2026
The arrested accused are - Bilal Abid Shera, Mohammed Aiyub Kadiwal aka Mohammed Khadiyasan, Mohammed Shafi Mukhi aka Shafi Chapi, Mohammed… pic.twitter.com/BypxsLm2TD