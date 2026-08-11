'జెండాలను నేలపై పడేయకూడదు- ఫ్లాగ్ కోడ్ను పాటించాలి'- స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేళ కేంద్రం ఆదేశాలు
అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు ఫ్లాగ్ కోడ్పై కేంద్రం ఆదేశాలు- త్రిరంగా గౌరవానికి భంగం కలగకుండా చూడాలని సూచన- హర్ ఘర్ త్రిరంగా కార్యక్రమంలో భాగస్వాములు కావాలని ప్రజలకు పిలుపు
Published : August 11, 2026 at 1:01 PM IST
Guidelines Issued On Flag Code : స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలకు దేశం సిద్ధమవుతున్న వేళ కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక సూచనలు చేసింది. జాతీయ జెండాను ప్రదర్శించే సమయంలో ఫ్లాగ్ కోడ్ ఆఫ్ ఇండియాను తప్పనిసరిగా పాటించాలని అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ముఖ్యంగా వేడుకల సందర్భంగా కాగితంతో తయారు చేసిన జాతీయ జెండాలను ఉపయోగించిన అనంతరం వాటిని నేలపై పడేయడం, ఎక్కడపడితే అక్కడ పారవేయకూడదని కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించిన "హర్ ఘర్ తిరంగా" ఉద్యమంలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాలని ఆయన అన్నారు. ఈ మేరకు అమిత్ షా తన ఎక్స్ ఖాతా ద్వారా ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు.
త్రిరంగాకు తగిన గౌరవం ఇవ్వాలి
జాతీయ జెండా కేవలం ఒక వస్త్రం కాదని, అది దేశ ప్రజల ఆశలు, ఆకాంక్షలు, త్యాగాలకు ప్రతీక అని కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది. అందువల్ల జెండాను ప్రదర్శించే సమయంలో తగిన గౌరవం, మర్యాద పాటించాలని సూచించింది. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా పెద్దఎత్తున త్రిరంగా ర్యాలీలు, యాత్రలు, ఇతర కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రజలు కాగితం లేదా ఇతర అనుమతించిన వాటితో తయారు చేసిన చిన్న జెండాలను ఉపయోగిస్తుంటారు. అయితే కార్యక్రమాలు ముగిసిన తర్వాత వాటిని రోడ్లపై, చెత్త కుప్పల్లో లేదా నేలపై పడేయకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది.
అన్ని రాష్ట్రాలకు లేఖ
జాతీయ జెండా ప్రదర్శనకు సంబంధించిన నిబంధనలు, విధానాలు, సంప్రదాయాలపై ప్రజలతో పాటు ప్రభుత్వ సంస్థలు, వివిధ ఏజెన్సీల్లో కూడా తగినంత అవగాహన లేదని కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ గుర్తించింది. ఈ నేపథ్యంలో అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల ప్రధాన కార్యదర్శులకు ప్రత్యేకంగా లేఖ పంపింది. జాతీయ జెండాకు ఎల్లప్పుడూ సముచితమైన, గౌరవప్రదమైన స్థానం కల్పించాలని కేంద్రం సూచించింది. ఫ్లాగ్ కోడ్ ఆఫ్ ఇండియాలో పేర్కొన్న నిబంధనలను ప్రజలకు తెలియజేయడానికి విస్తృతంగా అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని కోరింది. ఎలక్ట్రానిక్, ప్రింట్ మీడియా ద్వారా కూడా ప్రచారం నిర్వహించాలని రాష్ట్రాలకు సూచించింది.
The #HarGharTiranga campaign, initiated by PM Shri @narendramodi Ji, is a reflection of our nation’s collective strength, uniting us in our endeavour to build a Viksit Bharat.— Amit Shah (@AmitShah) August 10, 2026
The movement, which coincides with the 150th anniversary of Vande Mataram this year, makes the occasion…
ఎలాంటి వస్త్రంతో జెండా తయారు చేయాలి?
కేంద్రం జారీ చేసిన మార్గదర్శకాల ప్రకారం జాతీయ జెండాను చేతితో నేసిన లేదా యంత్రంతో తయారు చేసిన వస్త్రంతో రూపొందించవచ్చు. ఇందుకోసం పత్తి, పాలిస్టర్, ఉన్ని, పట్టు లేదా ఖాదీ వంటి వస్త్రాలను ఉపయోగించవచ్చని హోం మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. జాతీయ జెండాను సాధారణ రోజుల్లోనూ, ప్రత్యేక సందర్భాల్లోనూ పౌరులు, ప్రైవేట్ సంస్థలు, విద్యాసంస్థలు ప్రదర్శించవచ్చు. అయితే జెండా గౌరవానికి, ప్రతిష్ఠకు ఎలాంటి భంగం కలగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించింది. ఫ్లాగ్ కోడ్ ఆఫ్ ఇండియా 2002కు, 2022 జులై 19న చేసిన సవరణలను కూడా కేంద్రం ప్రస్తావించింది. బహిరంగ ప్రదేశంలో లేదా పౌరుల ఇళ్లపై జాతీయ జెండాను పగలు, రాత్రి వేళల్లోనూ ప్రదర్శించవచ్చని పేర్కొంది. అయితే జెండాను ప్రదర్శించే సమయంలో అది శుభ్రంగా, గౌరవప్రదంగా ఉండాలి. పాడైపోయిన, చిరిగిపోయిన లేదా దెబ్బతిన్న జాతీయ జెండాను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ప్రదర్శించకూడదని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది.
ఇతర జెండాలతో కలిపి వద్దు
ఒకే స్తంభంపై జాతీయ జెండాతో పాటు ఇతర జెండాలను ఎగురవేయకూడదని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది. అలాగే త్రివర్ణ పతాకం కంటే ఎత్తులో, దాని పైన లేదా దాని పక్కన మరే ఇతర పార్టీ జెండా లేదా అలంకరణ పట్టీలను ఉంచకూడదని తెలిపింది. జాతీయ జెండాను ప్రత్యేకమైన, గౌరవప్రదమైన స్థానంలోనే ప్రదర్శించాలని సూచించింది. ఫ్లాగ్ కోడ్లో పేర్కొన్న నిబంధనలను ప్రతి ఒక్కరూ పాటించాలని కోరింది. జాతీయ జెండాను ఏ వాహనంపైనైనా ఇష్టానుసారం ఎగురవేయడానికి అనుమతి లేదని కేంద్రం తెలిపింది. ఫ్లాగ్ కోడ్లోని నిర్దిష్ట నిబంధనల ప్రకారం రాష్ట్రపతి, ఉపరాష్ట్రపతి, ప్రధానమంత్రి, గవర్నర్లు వంటి ప్రముఖుల అధికారిక వాహనాలపై మాత్రమే జాతీయ జెండాను ప్రదర్శించవచ్చు. ఇతర వాహనాలపై జాతీయ జెండాను ఎగురవేయకూడదని స్పష్టం చేసింది.
'హర్ ఘర్ తిరంగా'లో భాగస్వాములు కావాలి
మరోవైపు, దేశవ్యాప్తంగా 'హర్ ఘర్ తిరంగా' కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించాలని అమిత్ షా ప్రజలను కోరారు. "ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించిన ఈ ఉద్యమం దేశ ప్రజలందరినీ ఏకం చేసే కార్యక్రమంగా నిలుస్తోంది. ఈ ఏడాది వందేమాతరం 150వ వార్షికోత్సవం కూడా జరుపుకుంటున్న నేపథ్యంలో 'హర్ ఘర్ తిరంగా' కార్యక్రమానికి మరింత ప్రత్యేకత ఏర్పడింది. త్రిరంగా యాత్రలు, తిరంగా ర్యాలీలు, సామూహిక వందేమాతరం గీతాలాపన వంటి కార్యక్రమాల్లో ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొనాలి. అలాగే ఇళ్లపై జాతీయ జెండాను ఎగురవేయడంతో పాటు, కార్యక్రమంలో భాగంగా "హర్ ఘర్ తిరంగా అధికారిక వెబ్సైట్"లో తమ సెల్ఫీని అప్లోడ్ చేయాలి" అని అమిత్ షా ప్రజలను కోరారు. ఈ వెబ్సైట్లో ఆగస్ట్ 9 నుంచి 17 వరకు సెల్ఫీలను అప్లోడ్ చేసుకునే అవకాశాన్ని కల్పించారు. ఇప్పటికే 57వేలకు పైగా మంది తమ సెల్ఫీలను ఈ వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేశారు.
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