నెలకు రూ.15వేల జీతం- ఖాతాలో రూ.350కోట్ల GST లావాదేవీలు- కూరగాయల వ్యాపారికీ రూ.31లక్షల నోటీసు!
Labor Man Receiving GST Notice : కర్ణాటకలో ఉద్యోగి గుర్తింపు పత్రాలతో రూ.350 కోట్ల లావాదేవీలు నమోదయ్యాయి. అలాగే తమిళనాడులో కూరగాయల వ్యాపారికి రూ.30.92 లక్షల జీఎస్టీ బకాయి నోటీసులు అందాయి.
Published : November 15, 2026 at 1:47 PM IST
జీఎస్టీ పేరుతో జరుగుతున్న మోసాలు సామాన్యులను ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. నెలకు రూ.15 వేల జీతం సంపాదించే వ్యక్తి పేరుతో ఏకంగా రూ.350 కోట్ల విలువైన లావాదేవీలు జరిగినట్లు గుర్తించారు. మరోవైపు, తోపుడుబండిపై కూరగాయలు అమ్ముకుంటూ కుటుంబాన్ని పోషించుకునే వ్యక్తికి రూ.30.92 లక్షల జీఎస్టీ బకాయి చెల్లించాలంటూ నోటీసు అందింది. కర్ణాటక, తమిళనాడులో వెలుగుచూసిన ఈ రెండు ఘటనల్లోనూ బాధితుల గుర్తింపు పత్రాలు దుర్వినియోగమైనట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అసలు తమ పేర్లపై ఇంత భారీ మొత్తంలో వ్యాపార లావాదేవీలు ఎలా జరిగాయో తెలియక బాధితులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ ఘటనలపై పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
కర్ణాటకలోని బళ్లారికి చెందిన రోషన్ జమీల్ స్థానికంగా ఓ టయోటా షోరూమ్లో సర్వీస్ అడ్వైజర్గా పనిచేస్తున్నాడు. అతడికి నెలకు వచ్చే జీతం కేవలం రూ.15 వేలు మాత్రమే. అతడి తండ్రి ఫక్రుద్దీన్ ఓ ఎయిర్ కండిషనర్ గోదాములో కూలీగా పనిచేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఒక రోజు కేంద్ర జీఎస్టీ అధికారులు రోషన్ ఇంటికి వెళ్లారు. రోషన్కు సంబంధించిన ఆధార్ కార్డు, పాన్ కార్డు, బ్యాంకు పాస్బుక్, విద్యుత్ బిల్లులను ఉపయోగించి 'రోషన్ ఎంటర్ప్రైజెస్' పేరుతో వ్యాపార లావాదేవీలు నిర్వహించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయని అతడి కుటుంబ సభ్యులను ప్రశ్నించారు. ఈ సంస్థను ప్లాస్టిక్స్ ట్రేడింగ్ వ్యాపార సంస్థగా నమోదు చేసినట్లు తెలిపారు. అనంతరం రోషన్ అసలు ఏం జరిగిందో తెలుసుకునేందుకు పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. ఈ క్రమంలో తన పేరు మీద రూ.350 కోట్ల విలువైన లావాదేవీలు జరిగాయని ఆధికారులు తెలిపారు. అయితే తనకు లేదా తన కుటుంబ సభ్యులకు ఎలాంటి వ్యాపారంతో సంబంధం లేదని రోషన్ స్పష్టం చేశాడు.
"గురువారం అధికారులు మా ఇంటికి వచ్చి జీఎస్టీ ఖాతాను నిలిపివేసినట్లు చెప్పారు. మేం ఎలాంటి వ్యాపారం చేయడం లేదని, ఉద్యోగాల ద్వారానే జీవనోపాధి పొందుతున్నామని వారికి వివరించాం. పరిశీలనలో మా పేరు మీద రూ.350 కోట్ల విలువైన లావాదేవీలు జరిగినట్లు తెలిసింది. దీని వెనుక ఎవరున్నారో మాకు తెలియదు. జీఎస్టీ ఖాతా తెరిచినప్పుడు, మూసివేసినప్పుడు కూడా మాకు ఎలాంటి సమాచారం రాలేదు. మా గుర్తింపు పత్రాలను ఉపయోగించి వేరొకరి మొబైల్ నంబర్, ఈ-మెయిల్ను అనుసంధానించారు. ఈ విషయం మమ్మల్ని తీవ్ర ఆందోళనకు గురిచేసింది"
- రోషన్ జమీల్
తన కుమారుడి గుర్తింపు పత్రాలను దుర్వినియోగం చేసిన వారిని గుర్తించి అరెస్టు చేయాలని ఫక్రుద్దీన్ డిమాండ్ చేశారు. జీతం తీసుకుంటూ సాధారణ ఉద్యోగం చేస్తున్న వ్యక్తికి తెలియకుండానే అతడి పత్రాలతో ఇంత పెద్ద మొత్తంలో లావాదేవీలు ఎలా జరిగాయనే ప్రశ్నను లేవనెత్తారు. జీఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలో ధ్రువీకరణ ప్రక్రియను కూడా పరిశీలించాలని కోరారు. రోషన్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఈ వ్యవహారంలో ఆరోపిత లావాదేవీలకు సంబంధించిన బ్యాంకు ఖాతాలు, జీతం రికార్డులు, ఇతర పత్రాలను పరిశీలించే అవకాశం ఉంది.
కూరగాయలు అమ్ముకునే వ్యక్తికి రూ.31 లక్షల నోటీసు
మరో ఘటన తమిళనాడులోని వెల్లూరు జిల్లాలో వెలుగుచూసింది. గుడియాతంలోని తరణంపేటకు చెందిన వసీం తోపుడుబండిపై కూరగాయలు అమ్ముతుంటాడు. అతడి తల్లిదండ్రులు బీడీలు చుడుతూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్న వసీంకు జీఎస్టీ శాఖ నుంచి భారీ మొత్తంలో పన్ను చెల్లించాలంటూ నోటీసు అందింది. నవంబర్ 12న అందిన ఆ నోటీసులో వసీం పేరు మీద రూ.7.5 కోట్ల వ్యాపార లావాదేవీలు జరిగినట్లు పేర్కొన్నారు. వాటికి సంబంధించి బకాయిగా ఉన్న రూ.30.92 లక్షల జీఎస్టీని చెల్లించాలని అధికారులు కోరారు. దీంతో ఒక్కసారిగా వసీం ఆందోళనకు గురయ్యాడు. తాను కూరగాయలు అమ్ముకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నానని, ఇంత పెద్ద మొత్తంలో వ్యాపారం ఎప్పుడూ చేయలేదని తెలిపాడు.
ఉద్యోగం పేరుతో వివరాలు సేకరించి
కాగా, సుమారు నెల రోజుల క్రితం ఉద్యోగం ఇప్పిస్తామని చెప్పి కొందరు వ్యక్తులు తనను సంప్రదించారని వసీం తెలిపాడు. ఆ సమయంలో వారి మాటలు నమ్మి తన పాన్ కార్డు వివరాలు, బ్యాంకు ఖాతా సమాచారం, వన్టైమ్ పాస్వర్డ్ (ఓటీపీ) కూడా వారితో పంచుకున్నట్లు వెల్లడించాడు. ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తులే ఈ మోసానికి పాల్పడి ఉండవచ్చని అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నాడు. ఈ ఘటనపై వసీం వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. ఫిర్యాదు స్వీకరించిన పోలీసులు ఈ విషయాన్ని వెల్లూరు జిల్లా పోలీసు సూపరింటెండెంట్ కార్యాలయం దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని సూచించారు. తన వ్యక్తిగత వివరాలను ఉపయోగించి మోసపూరిత లావాదేవీలు నిర్వహించిన వారిని గుర్తించి చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని వసీం కోరాడు. తనకు ఇంత భారీ మొత్తంలో పన్ను చెల్లించాలని నోటీసు ఎందుకు జారీ అయిందనే అంశంపైనా సమగ్ర విచారణ జరపాలని విజ్ఞప్తి చేశాడు.
మావోయిస్టుల హింసాకాండతో ఆదివాసీలు నష్టపోయారు : ప్రధాని మోదీ
వెంట్రుకలో 40వ వంతు కచ్చితత్వంతో మైక్రాన్ CNC యంత్రాలు డెవలప్- కేంద్రమంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ ప్రశంసలు