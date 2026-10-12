వేరుశనగ పొట్టుతో పుట్టగొడుగుల సాగు- రైతులకు అదనపు ఆదాయం!
వేరుశనగ పంట నుంచి వచ్చే పొట్టును ఇకపై వ్యర్థంగా పారేయాల్సిన అవసరం లేదు. వేరుశనగ పొట్టు, ఎండిన మొక్కల భాగాలను ఉపయోగించి పుట్టగొడుగులను పండించే విధానంపై పరిశోధనలు చేశారు శాస్త్రవేత్తలు.
Published : October 12, 2026 at 8:58 PM IST
Groundnut Shells Mushroom Cultivation : వేరుశనగ తిన్న తర్వాత మిగిలే పొట్టును చాలామంది పనికిరాని వ్యర్థంగా భావిస్తారు. ఇళ్లలోనూ, వేరుశనగను పెద్ద మొత్తంలో విక్రయించే ప్రాంతాల్లోనూ ఆ పొట్టు చాలావరకు వృథాగా మిగిలిపోతుంది. అయితే, అదే పొట్టుతో పుట్టగొడుగులను పండించవచ్చని గుజరాత్లోని జునాగఢ్ శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. సాధారణంగా పనికిరాదని పక్కనపెట్టే వేరుశనగ పొట్టును సాగుకు ఉపయోగించడం ద్వారా రైతులకు మరో ఆదాయ మార్గం అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
గుజరాత్లోని జునాగఢ్లో ఉన్న ఐసీఏఆర్- ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ గ్రౌండ్నట్ రీసెర్చ్ శాస్త్రవేత్తలు ఆ పరిశోధనలు చేపట్టారు. వేరుశనగ పొట్టుతోపాటు పంట కోత తర్వాత మిగిలే ఎండిన కాండం, ఆకులను ఉపయోగించి ఓయిస్టర్ పుట్టగొడుగులను పండించే విధానంపై పనిచేశారు. ఆ పరిశోధన ఐదేళ్లపాటు కొనసాగినట్లు సమాచారం. శ్రేయ ఆచార్య, శ్వేతా దేవానీ, ఊర్జా భీమానీ, చిరాగ్ భాలియా, ఎస్.టీ. ప్రసాద్, ఎం.వీ. నటరాజ, సంస్థ డైరెక్టర్ ఎస్.కే. బెరా తదితరులు ఆ పరిశోధనలో భాగమయ్యారు. వేరుశనగ పంట నుంచి వచ్చే మిగులు పదార్థాలను మరో వ్యవసాయ ఉత్పత్తికి ఉపయోగించుకోవచ్చని ఆ పరిశోధనలు సూచిస్తున్నాయి.
దేశవ్యాప్తంగా లక్షల టన్నుల పొట్టు
భారత్లో వేరుశనగ సాగు పెద్ద మొత్తంలో జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా గుజరాత్లోని సౌరాష్ట్ర ప్రాంతంలో అనేక మంది రైతులు ఆ పంటపై ఆధారపడుతున్నారు. వేరుశనగ కాయల నుంచి గింజలను వేరు చేసిన తర్వాత పెద్ద మొత్తంలో పొట్టు మిగులుతుంది. పంట కోత సమయంలో కాండం, ఆకులు వంటి భాగాలు మిగిలిపోతాయి. వీటిని పుట్టగొడుగుల సాగుకు ఉపయోగిస్తే వ్యవసాయ వ్యర్థాలకు విలువ పెరుగుతుంది. 2025-26 సంవత్సరానికి భారత్లో వేరుశనగ ఉత్పత్తి 130.74 లక్షల టన్నులుగా ఉంటుందని మూడో ముందస్తు అంచనాల్లో పేర్కొన్నారు.
ఆ అంచనాల ప్రకారం, వేరుశనగలో పొట్టు వాటా 21 నుంచి 29 శాతం ఉంటుందని తీసుకుంటే దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 27 నుంచి 38 లక్షల టన్నుల పొట్టు అందుబాటులో ఉండే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఆ మొత్తం పొట్టును పుట్టగొడుగుల సాగుకు సేకరించడం సాధ్యమవుతుందని చెప్పలేం. అందుబాటులో ఉన్న పొట్టులో ఎంత మొత్తాన్ని సేకరించగలరు, సాగుకు అనువుగా తయారు చేయగలరు అనే అంశాలపై కూడా దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంటుంది. అయినప్పటికీ, వ్యవసాయ మిగుళ్లను ఉపయోగించుకునేందుకు ఈ విధానం ఒక అవకాశాన్ని చూపిస్తోంది.
ఒకేసారి రెండు పంటలతో ఆదాయం
వేరుశనగ సాగు చేసే రైతులు పంట నుంచి వచ్చే గింజలను విక్రయించి ఆదాయం పొందుతారు. అదే సమయంలో మిగిలే పొట్టును, ఇతర ఎండిన మొక్కల భాగాలను పుట్టగొడుగుల సాగుకు ఉపయోగిస్తే మరో ఆదాయ మార్గాన్ని పరిశీలించవచ్చు. దీనివల్ల ఇప్పటికే సాగు చేస్తున్న పంటకు అదనంగా మరో పంటను ఉత్పత్తి చేసే అవకాశం ఉంటుంది. జునాగఢ్లోని పరిశోధనా సంస్థలో ప్రయోగాత్మకంగా పుట్టగొడుగుల ఉత్పత్తి చేపట్టినట్లు సమాచారం. అక్కడ రెండు రోజుల వ్యవధిలో జరిగే కోతల్లో 5 నుంచి 10 కిలోల వరకు పుట్టగొడుగులు లభిస్తున్నట్లు నివేదిక పేర్కొంది. అయితే, ఇది రెండు రోజుల కోత వ్యవధిలో లభించే దిగుబడికి సంబంధించిన వివరమే. మొత్తం సాగు ప్రక్రియ పూర్తవడానికి పట్టే సమయం కాదని గుర్తించాలి.
పొట్టుతో ఏ రకాల పుట్టగొడుగులు పండించవచ్చు?
వేరుశనగ పొట్టు, పంట మిగుళ్లను ఉపయోగించి వివిధ రకాల ఓయిస్టర్ పుట్టగొడుగులను పండించే అవకాశాలను పరిశోధకులు గుర్తించారు. ప్లూరోటస్ సాజర్ కాజు, ప్లూరోటస్ ఫ్లోరిడా, ప్లూరోటస్ ఈయస్, ప్లూరోటస్ ఫ్లాబెల్లాటస్ వంటి రకాలను ఈ విధానంలో సాగు చేయవచ్చని నివేదికలో పేర్కొన్నారు. ఆ సాగులో ఉష్ణోగ్రత, తేమ వంటి అంశాలు కీలకంగా ఉంటాయి. ముందుగా వేరుశనగ పొట్టు, ఎండిన మొక్కల భాగాలను సేకరించి, అవసరమైన విధంగా శుభ్రపరిచి, సాగుకు అనువుగా తయారు చేయాలి. ఆ తర్వాత పుట్టగొడుగుల పెరుగుదలకు ఉపయోగించే స్పాన్ అనే విత్తన పదార్థాన్ని వాటికి కలిపి, రంధ్రాలు ఉన్న సంచుల్లో నింపుతారు.
ప్రారంభ దశలో ఆ సంచులను పుట్టగొడుగుల పెరుగుదలకు అనువైన పరిస్థితుల్లో ఉంచుతారు. వాటిలో శిలీంధ్రం వ్యాపించిన తర్వాత కాంతి అందే గదికి తరలిస్తారు. అక్కడ పుట్టగొడుగులు పెరిగి కోతకు సిద్ధమవుతాయి. ఈ మొత్తం ప్రక్రియలో పరిశుభ్రతను పాటించడం, సరైన తేమను కొనసాగించడం, నాణ్యమైన స్పాన్ను ఉపయోగించడం చాలా ముఖ్యం. కేవలం పొట్టును సేకరించి పుట్టగొడుగుల విత్తన పదార్థాన్ని అందులో వేస్తే సరిపోదు. సరైన పద్ధతిలో పొట్టును సిద్ధం చేయడంతోపాటు సాగుకు అనువైన వాతావరణాన్ని కల్పించాలి. అప్పుడే ఆశించిన స్థాయిలో దిగుబడి పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
రైతులకు ఎంత లాభం వస్తుంది?
పుట్టగొడుగుల్లో ప్రొటీన్లు, పీచు పదార్థాలు, విటమిన్లు, ఖనిజాలు ఉంటాయి. అందువల్ల వీటికి ఆహారంగా కూడా ప్రాధాన్యం ఉంది. వేరుశనగ పొట్టును ఉపయోగించి పుట్టగొడుగులను పండిస్తే ఒకవైపు వ్యవసాయ మిగుళ్లను సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు. మరోవైపు వాటిని విక్రయించడం ద్వారా రైతులు అదనపు ఆదాయం పొందే అవకాశాన్ని పరిశీలించవచ్చు. అయితే, ఈ విధానం ద్వారా రైతులకు ఎంత లాభం వస్తుందనే దానిపై ప్రస్తుతం స్పష్టమైన లెక్కలు అందుబాటులో లేవు. పొట్టు సేకరణ, శుద్ధి, స్పాన్ కొనుగోలు, అవసరమైన గదులు, ఉష్ణోగ్రత నియంత్రణ, కూలీల ఖర్చులు వంటి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. పుట్టగొడుగులకు స్థానిక మార్కెట్లో లభించే ధర కూడా ఆదాయాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. ఆ విధానాన్ని ఆచరణలోకి తీసుకెళ్లేందుకు అవసరమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, శిక్షణ, మార్కెట్ అవకాశాలపై రైతులు దృష్టి సారిస్తే అదనపు ఆదాయ మార్గాన్ని అందిపుచ్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
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