బిహార్​ ఎన్నికల వేళ కర్పూరీ ఠాకూర్ సొంతూరిపై చర్చ- అక్కడ కులం కాదు, అభివృద్ధి, ఉపాధిపైనే- మార్పు ఎలా సాధ్యం?

కర్పూరీ ఠాకూర్ సొంతూరిలో పొలిటికల్ సీనే వేరు- అక్కడ కులం కాదు, అభివృద్ధి, ఉపాధిపైనే చర్చ- గ్రామంలో కుల వివక్షను రూపుమాపిన ఘనత ఆయన సొంతం

By Bilal Bhat

Published : October 21, 2025 at 3:00 PM IST

7 Min Read
ETV Bharat Ground Report From Karpuri Thakur Village : బిహార్ రాజకీయాల్లో కులం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఎన్నికల ఫలితాలను నిర్ణయించడంలోనూ కుల సమీకరణాలే ముఖ్య భూమిక పోషిస్తాయి. ఈ పరిస్థితిని మార్చేందుకు కొన్ని దశాబ్దాల క్రితం ఓ మహానుభావుడు గొప్ప ప్రయత్నం చేశారు. ఆయనే భారత రత్న కర్పూరీ ఠాకూర్. తన ఊరు పితౌంఝియాలో కుల వివక్షకు వ్యతిరేకంగా ఆయన పోరాడారు. నిమ్న కులాల వారిని రాజకీయంగా చైతన్యపరిచారు. కులాల మధ్య విభేదాలను చెరిపేశారు.

అట్టడుగు స్థాయి నుంచి బిహార్ సీఎం లెవల్‌కు కర్పూరీ ఠాకూర్ ఎదిగారు. ఆయన మరణం అనంతరం స్వగ్రామం పితౌంఝియా పేరును కర్పూరీ గ్రామ్‌గా మార్చారు. ‘ఈటీవీ భారత్’ ప్రతినిధులు ఈ ఊరిని సందర్శించగా, గ్రామస్థులు కులం, మతం, రాజకీయాల గురించి కాకుండా నిరుద్యోగం, అభివృద్ధితో ముడిపడిన అంశాలనే లేవనెత్తారు. కర్పూరీ ఠాకూర్ కుటుంబీకులు సాదాసీదా జీవితాన్ని గడుపుతుండటం ఆశ్చర్యపర్చింది. ఇంతకీ కర్పూరీ గ్రామ్‌‌‌లో ఈ మార్పు ఎలా సాధ్యమైంది ? కర్పూరీ ఠాకూర్ ఏం చేశారు ? రాజకీయాల్లో ఆయన కుటుంబీకులు ఎంతమంది ఉన్నారు ? ఈ ఎన్నికల్లో వారి ఫ్యామిలీ నుంచి పోటీచేస్తున్నది ఎవరు ? గ్రౌండ్ రిపోర్ట్‌లో చదివేయండి.

నిమ్న కులాలకు బంగారుబాట చూపిన ధీరుడు
సమస్తీపుర్ జిల్లాలో కర్పూరీ గ్రామ్‌ ఉంది. కర్పూరీ ఠాకూర్ తండ్రి గోకుల్ ఠాకూర్ సమస్తీపూర్ పట్టణ జంక్షన్ వద్ద క్షురకుడిగా పనిచేసేవారు. కర్పూరీ ఠాకూర్ 1924 జనవరి 24న జన్మించారు. తొలుత ఆయన పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేశారు. ప్రతీ ఒక్కరు కులవృత్తులను కొనసాగించాలని, ఆ పనులు చేస్తున్నందుకు గర్వించాలని గ్రామస్థులను కర్పూరీ ఠాకూర్ ప్రోత్సహించేవారు. కులం ప్రాతిపదికన చిన్నచూపు చూసే వాళ్ల కళ్లలోకి నేరుగా చూసే ధైర్యం రావాలంటే బాగా చదువుకోవడం మినహా మరో మార్గం లేదని ఆయన చెప్పేవారు. నిమ్న కులాల వారికి స్థానిక భూస్వాములు తమ పొలాల్లో పని ఇవ్వడం మానేయడంతో అప్పట్లో కర్పూరీ ఠాకూర్ నిరసనకు దిగారు. దీంతో అందరికీ పనులు ఇవ్వడాన్ని భూస్వాములు ప్రారంభించారు. ఈవిధంగా రాజకీయాల దిశగా ఆయన అడుగులుపడ్డాయి. ప్రజా మద్దతు కర్పూరీ ఠాకూర్‌కు పెరిగింది.

ఓబీసీ, ఈబీసీ, మహిళలకు తొలిసారిగా కోటా
కర్పూరీ ఠాకూర్‌ తొలుత 1970 డిసెంబర్ 22 నుంచి 1971 జూన్ 2 వరకు సోషలిస్ట్ పార్టీ నాయకుడిగా బిహార్ సీఎం అయ్యారు. అనంతరం 1977 జూన్ 24 నుంచి 1979 ఏప్రిల్ 21 వరకు జనతా పార్టీ నాయకుడిగా రెండోసారి ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. మన దేశంలోనే తొలిసారిగా ఇతర వెనుకబడిన తరగతులు (ఓబీసీ), అత్యంత వెనుకబడిన తరగతులు(ఈబీసీ), మహిళలు, ఆర్థికంగా వెనుకబడిన తరగతులకు రిజర్వేషన్ కోటాలను అమలుచేసిన ఘనత కర్పూరీ ఠాకూర్‌కే దక్కుతుంది. ఆయన సీఎంగా ఉన్నప్పుడు ఈ కోటాల అమలుకు శ్రీకారం చుట్టారు. ఆ తర్వాత చాలా ఏళ్లకు జాతీయస్థాయిలో ఈ రిజర్వేషన్ కోటాలు అమల్లోకి వచ్చాయి. 1988లో మరణించే వరకు బిహార్ శాసనసభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా కర్పూరీ ఠాకూర్‌ కొనసాగారు. ఆయన మరణించిన మూడు దశాబ్దాలు గడిచాయి. అయినప్పటికీ బిహార్‌ జనాభాలో 36.02 శాతం మేర ఉన్న ఈబీసీలు నేటికీ కర్పూరీ ఠాకూర్‌‌‌‌ను తమ అగ్రనేతగా భావిస్తున్నారు.

సీఎం అయినా, పూరి గుడిసెలోనే జీవితం
కర్పూరీ ఠాకూర్‌ కన్నుమూసిన 35 ఏళ్ల తర్వాత కీలక నిర్ణయం వెలువడింది. 2024లో కేంద్రంలోని మోదీ సర్కారు కర్పూరీ ఠాకూర్‌‌కు భారత రత్నను ప్రకటించింది. ఆ జన నేత గురించి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తన బ్లాగ్‌స్పాట్‌లో ఇలా రాశారు. ‘‘బిహార్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న టైంలో ఎమ్మెల్యేల కోసం ఒక కాలనీని నిర్మించాలని కర్పూరీ ఠాకూర్‌ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కానీ ఆయన దాని కోసం భూమిని కానీ, డబ్బును కానీ తీసుకోలేదు. 1988లో కర్పూరీ ఠాకూర్‌ మరణించినప్పుడు, అనేక మంది నాయకులు నివాళులు అర్పించడానికి ఆయన స్వగ్రామానికి వెళ్లారు. కర్పూరీ ఠాకూర్‌ ఇంటి పరిస్థితిని చూసి వారు కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. ఇంతటి మహోన్నత నేత చిన్న పూరి గుడిసెలో యావత్ జీవితాన్ని గడిపారా అని అందరూ దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు’’ అని ప్రధాని మోదీ రాసుకొచ్చారు. లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్, నీతీశ్ కుమార్‌లు సీఎంలుగా ఉన్న టైంలో కర్పూరీ ఠాకూర్‌ పూరి గుడిసె స్థలంలో రెండు అంతస్తుల కాంక్రీట్ ఇంటిని నిర్మించారు. అందులో కర్పూరీ ఠాకూర్‌ విగ్రహంతో స్మారక స్థూపాన్ని ఏర్పాటు చేయించారు.

కేంద్రమంత్రిగా కర్పూరీ ఠాకూర్‌ కుమారుడు
కర్పూరీ ఠాకూర్‌ పెద్ద కుమారుడు రామ్ నాథ్ ఠాకూర్ (75) జేడీయూ నుంచి రాజ్యసభ ఎంపీగా ఎన్నికయ్యారు. ప్రస్తుతం ఆయన కేంద్ర వ్యవసాయ, రైతు సంక్షేమ శాఖ సహాయ మంత్రిగా ఉన్నారు. రామ్ నాథ్ ఠాకూర్‌కు సొంతూరు కర్పూరీ గ్రామ్‌‌ శివారులో ఇల్లు ఉంది. సంవత్సరానికి ఒకటి, రెండుసార్లు ఆ ఇంటికి వెళ్లొస్తుంటారు. గ్రౌండ్ రిపోర్టింగ్‌ కోసం కర్పూరీ గ్రామ్‌‌‌కు వెళ్లిన ‘ఈటీవీ భారత్’ ప్రతినిధితో కేంద్ర మంత్రి రామ్‌నాథ్ ఠాకూర్ ఫోన్‌లో మాట్లాడారు.

ప్రస్తుత నేతలకు మా నాన్న జీవితం గీటురాయి : కేంద్ర మంత్రి రామ్‌నాథ్ ఠాకూర్
"మా నాన్న కోరుకున్న సమానత్వ సమాజం, అభివృద్ధి చెందిన సమాజం సుదూర స్వప్నంగానే మిగిలిపోయింది. కానీ దాన్ని వాస్తవంగా మార్చడానికి ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇందుకోసం మనమందరం ఆలోచనలు, వైఖరి, ప్రవర్తన, స్వభావాన్ని మార్చుకోవాలి. తద్వారా న్యాయమైన, సమానమైన సమాజాన్ని సృష్టించొచ్చు. జయప్రకాశ్ నారాయణ్ (జేపీ) ఒకసారి దిల్లీలోని రాజ్‌ఘాట్‌లో ఉన్న మహాత్మా గాంధీ స్మారక చిహ్నం వద్ద మాట్లాడుతూ, ప్రజలు, ప్రజాప్రతినిధుల మధ్య మంచి సంబంధం ఉన్నప్పుడే ప్రజాస్వామ్యం వృద్ధి చెందుతుందని అన్నారు. ఆయన చెప్పినట్టుగా, ఎటువంటి తప్పులకు పాల్పడకుండా ప్రజల కోసం ప్రజాప్రతినిధులు పని చేయాలి. మా నాన్న ఇవన్నీ చేసి చూపించారు. నిజాయితీతో జీవితాన్ని గడిపారు. ప్రస్తుత రాజకీయ నాయకులకు మా నాన్న జీవితం ఒక గీటురాయి" అని ‘ఈటీవీ భారత్‌’తో కేంద్ర మంత్రి రామ్‌నాథ్ ఠాకూర్ చెప్పుకొచ్చారు.

మోర్బా అసెంబ్లీ బరిలో కర్పూరీ ఠాకూర్‌ మనవరాలు
కర్పూరీ గ్రామ్‌‌‌‌లో దాదాపు 350 ఇళ్లు ఉన్నాయి. వాటిలో 250 ఇళ్లు రాజ్‌పుత్ కులానికి చెందినవి. మిగిలినవన్నీ ఎస్సీలు, ఈబీసీలు, ఓబీసీలు, ఇతరులకు చెందిన ఇళ్లు. కర్పూరీ ఠాకూర్‌ పెద్ద కుమారుడు రామ్ నాథ్ ఠాకూర్ జేడీయూలో ఉన్నారు. ఆయన చిన్న కుమారుడు వీరేంద్ర ఠాకూర్ కుమార్తె, రామ్ నాథ్ ఠాకూర్ మేనకోడలు జాగృతి ఠాకూర్ రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టారు. ఆమె ప్రశాంత్ కిశోర్‌కు చెందిన జన్ సురాజ్ పార్టీలో చేరారు. ఈ ఎన్నికల్లో కర్పూరీ గ్రామ్‌‌‌‌ సమీపంలోనే ఉన్న మోర్బా అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి జాగృతి పోటీచేస్తున్నారు. తన తాత ఆశయాలను నెరవేరుస్తానని ఆమె అంటున్నారు.

కాలేజీలో హెడ్ క్లర్క్‌గా కర్పూరీ ఠాకూర్‌ మేనల్లుడు
కర్పూరీ ఠాకూర్‌ మేనల్లుడు నిత్యానంద్ ఠాకూర్ కర్పూరీ గ్రామ్‌‌‌‌‌కు సమీపంలోని కాలేజీలో హెడ్ క్లర్క్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయన భార్య పేరు నిషా కుమారి. వీరు ఇద్దరు కుమార్తెలు, కొడుకుతో గ్రామంలోని పూర్వీకుల ఇంట్లో నివసిస్తున్నారు. కర్పూరీ ఠాకూర్‌ తమ్ముడు రామ్‌సోగరత్ ఠాకూర్ కుమారుడే ఈ నిత్యానంద్ ఠాకూర్. నిత్యానంద్, నిషా దంపతుల పెద్ద కూతురు వివాహం చేసుకుని ఒక ప్రైవేట్ సంస్థలో పనిచేస్తోంది. మరో కూతురు డిగ్రీ చేస్తోంది. కొడుకు ఇంజినీరింగ్ కాలేజీ ప్రవేశ పరీక్షకు ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు.

నా భర్త లేదా నేను రాజకీయాల్లోకి వస్తాం : నిషా కుమారి
"నా భర్త లేదా నేను భవిష్యత్తులో రాజకీయాల్లోకి వస్తాం. అయితే కేంద్రమంత్రి రామ్‌‌నాథ్ రాజకీయాల నుంచి తప్పుకున్న తర్వాతే, మేం పాలిటిక్స్‌లోకి అడుగుపెడతాం. ఈమేరకు మా కుటుంబంలో ఒక అవగాహన కుదిరింది. నేను డిగ్రీ చేశాను. గవర్నమెంట్ టీచర్ కావాలని అనుకున్నాను. కానీ ఆ అవకాశం రాలేదు. కర్పూరీ ఠాకూర్‌ డబ్బు సంపాదించలేదు. కానీ గౌరవం సంపాదించారు. కర్పూరీ గ్రామ్‌‌‌‌‌‌‌లో నిరుద్యోగం చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఊరిలోని పురుషులు పని కోసం ఇతర రాష్ట్రాలకు వలస వెళ్తున్నారు. స్థానికంగా కుటీర పరిశ్రమలు ఏర్పాటైతే బాగుంటుంది" అని నిత్యానంద్ ఠాకూర్ భార్య నిషా కుమారి చెప్పారు.

అలాంటి నేతలు చాలా అరుదు : కర్పూరీ ఠాకూర్‌‌ పొరుగింట్లో నివసించే అనిల్ కుమార్ సింగ్‌
కర్పూరీ గ్రామ్‌లో కర్పూరీ ఠాకూర్‌‌ అత్యంత సన్నిహితుల్లో ఒకరైన 65 ఏళ్ల అనిల్ కుమార్ సింగ్‌ను ‘ఈటీవీ భారత్’ పలకరించింది. కర్పూరీ ఠాకూర్‌‌ ఇంటి పక్కనే వీరి ఇల్లు ఉంది. యువకుడిగా ఉన్నప్పుడు, కర్పూరీ ఠాకూర్‌‌ వల్ల ఈయన బాగా ప్రభావితులు అయ్యారు ఇప్పటి రాజకీయ నాయకుల్లా కర్పూరీ ఠాకూర్‌‌‌లో దుర్గుణాలు అస్సలు ఉండేవి కావని అనిల్ కుమార్ చెప్పారు. సీఎంగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన ఊరికి వచ్చి పూరిగుడిసెలో ఉండేవారని, స్థానికులను కలిసి వారి సమస్యలను తెలుసుకునే వారని తెలిపారు. కర్పూరీ ఠాకూర్‌‌ లాంటి నేతలు చాలా అరుదన్నారు. ప్రస్తుతం ఎవరిలోనూ నిజాయితీ లేదని, అధికారులకు లంచం ఇవ్వకుండా ఏ పనీ చేయడం లేదని ఆరోపించారు.

నిజమైన జన్ నాయక్ కర్పూరీ ఠాకూర్‌‌ : కర్పూరీ ఠాకూర్‌‌ సన్నిహితుడు శ్యామ్ బిహారీ సింగ్
కర్పూరీ ఠాకూర్‌‌ ఇంటికి కూతవేటు దూరంలోనే ఉన్న శ్యామ్ బిహారీ సింగ్ ఇంటికి ‘ఈటీవీ భారత్’ వెళ్లింది. ప్రస్తుతం శ్యామ్ బిహారీ సింగ్ పక్షవాతం నుంచి కోలుకుంటున్నారు. కర్పూరీ ఠాకూర్‌‌ ఎప్పుడూ ప్రజల గురించే ఆలోచించే వారని ఆయన చెప్పారు. ఊరికి వచ్చినప్పుడల్లా తమను కలిసి సమస్యలను తెలుసుకునే వారని తెలిపారు. నిజమైన జన్ నాయక్ అంటే కర్పూరీ ఠాకూర్‌‌ అని కొనియాడారు.

ఎఫ్‌సీఐ రైల్వే బోగీల అన్‌ లోడింగ్‌ను మళ్లీ ప్రారంభించాలి
"భారత ఆహార సంస్థ (ఎఫ్‌సీఐ) రైల్వే బోగీలలోని సరుకులను గతంలో కర్పూరీ గ్రామ్‌లోనే దించేవారు. మేం ఆ బోగీలలోని ఆహార ధాన్యాల బస్తాలను దింపే పనిని చేసేవాళ్లం. కానీ అకస్మాత్తుగా ఎఫ్‌సీఐ రైల్వే బోగీల అన్‌లోడింగ్ ప్రక్రియను దేసువా రైల్వే స్టేషన్‌కు మార్చారు.దీనివల్ల మేం జీవనోపాధిని కోల్పోయాం. అయితే సిమెంటుతో కూడిన రైల్వే బోగీలను ఇప్పటికీ మా ఊరిలో అన్‌లోడ్ చేస్తున్నారు. దీనివల్ల యువత ఉపాధి దొరుకుతోంది" అని కర్పూరీ గ్రామ్‌కు చెందిన హరేంద్ర రామ్,సంతోష్ రామ్ చెప్పారు.

