పెళ్లి కొడుకుకు వజ్రాల తలపాగా- చుట్టూ బౌన్సర్లు- అసలు నిజమేంటో తెలిస్తే షాకే!
సోషల్ మీడియాలో వెడ్డింగ్ వీడియో వైరల్- నిజనిజాలు పరిశోధించిన ఈటీవీ భారత్ టీమ్
Published : October 30, 2025 at 7:25 AM IST
Wedding Viral Video : హిమాచల్ ప్రదేశ్లో జరిగిన ఓ పెళ్లి వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో పెళ్లికొడుకు తలపై బంగారం, వజ్రాలతో చేసిన సేరా ధరించి, మెడలో విదేశీ కరెన్సీ నోట్ల హారాలు వేసుకున్నట్లు ఉంది. పెళ్లికూతురు కూడా బంగారం, వజ్రాలతో అలంకరించుకున్నట్లు ఆ వీడియోలో కనిపిస్తోంది. అంతేకాదు పెళ్లికొడుకును చుట్టుముట్టి బౌన్సర్లు కాపలా కాస్తూ ఉండటం, ఎవరినీ అతడి దగ్గరకు రానివ్వకపోవడం కూడా ఆ వీడియోలో కనిపించడంతో సోషల్ మీడియాలో చర్చలు ఊపందుకున్నాయి.
కొంతమంది ఇది ధన ప్రదర్శనకు నిదర్శనమని విమర్శిస్తే, మరికొందరు అది తప్పుడు సాంప్రదాయమని వ్యాఖ్యలు చేశారు. వీడియో ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, యూట్యూబ్ వంటి అనేక ప్లాట్ఫామ్ల్లో వేగంగా స్ప్రెడ్ అయింది. చివరికి ఈటీవీ భారత్ హిమాచల్ టీమ్ ఆ వీడియో నిజానిజాలపై పరిశోధించింది. ఈటీవీ భారత్ టీమ్ చేసిన పరిశోధనలో ఆ పెళ్లి 2025 అక్టోబర్ 24న శిమ్లా జిల్లాలోని సున్నీ తహసీల్లోని ఘరయాణా పంచాయతీలో జరిగినట్లు తేలింది. ఆ పెళ్లికి బారాత్ హరియాణా నుంచి వచ్చింది.
ఈటీవీ భారత్తో మాట్లాడిన పెళ్లికూతురు తండ్రి సురేంద్ర బజ్నియా, వైరల్ వీడియోలో చూపుతున్న ప్రతి విషయం అబద్ధమని ఖండించారు. "మా దగ్గర పెళ్లి చాలా సాదాసీదాగా జరిగింది. మా కుటుంబం నిరంకారి సమాజానికి చెందినది. ఆ సమాజంలో అతి తక్కువ ఖర్చుతో వివాహాలు చేస్తారు. వీడియోలో చూపినట్టుగా బంగారం, వజ్రాలు, డాలర్ల హారాలు వంటివి అసలు లేవు. నేను టాక్సీ డ్రైవర్నే. వరుడు తండ్రి స్క్రాప్ వ్యాపారం చేస్తారు. వరుడు లా చదువుతున్నాడు. మా దగ్గర అంత డబ్బు ఎక్కడుంది? ఎవరో కావాలనే తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు" అని తెలిపారు.
బౌన్సర్లు నిజానికి స్నేహితులే!
వీడియోపై సురేంద్ర బజ్నియా మరింత వివరించారు. "వీడియోలో కనిపిస్తున్న బౌన్సర్లు వేరే వాళ్లు కాదు. వారంతా వరుడు జిమ్ ఫ్రెండ్స్. అతను రెగ్యులర్గా జిమ్కి వెళ్తాడు. వాళ్లు అందరూ కలసి పెళ్లికి వచ్చారు. కానీ సోషల్ మీడియాలో వాళ్లను బాడీగార్డ్స్ అని చూపిస్తున్నారు. ఇది పూర్తిగా తప్పు. ఈ వీడియో వల్ల మా కుటుంబం మానసికంగా చాలా ఇబ్బంది పడుతోంది. నాకు రోజంతా అనేక ఫోన్ కాల్స్ వస్తున్నాయి. సోషల్ మీడియాలో దూల్హా, దూల్హన్ గురించి అసభ్య వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు" అని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
FIR దాఖలు చేయనున్నారు
వీడియోను తప్పుడు ఉద్దేశ్యంతో వైరల్ చేసిన వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకునేందుకు సిద్ధమవుతున్నామని సురేంద్ర బజ్నియా తెలిపారు. "ఇలాంటి ఫేక్ వీడియోలు షేర్ చేయకండి. ఎవరో కావాలనే మా కుటుంబాన్ని హాస్యాస్పదంగా చూపేందుకు ఈ వీడియో వైరల్ చేశారు. మేం ఇప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసి, వీడియో వైరల్ చేసిన వారి మీద ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయబోతున్నాం" అని హెచ్చరించారు. ఈ సంఘటన మరోసారి సోషల్ మీడియా దుష్ప్రభావాన్ని చూపింది. వాస్తవం తెలుసుకోకుండా ఏదైనా వీడియోను షేర్ చేయడం, కామెంట్లు చేయడం ద్వారా కొన్ని కుటుంబాలు ఇబ్బందులకు గురవుతున్నాయి. హిమాచల్లో జరిగిన ఫేక్ వెడ్డింగ్ ఘటన సోషల్ మీడియాలో ఎంత వేగంగా తప్పుడు సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేయవచ్చో మరోసారి స్పష్టమైంది.