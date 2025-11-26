పుట్టింటి నుంచి మెట్టినింటికి హెలికాప్టర్లో 'కొత్త పెళ్లికూతురు'- జీవితాంతం గుర్తుండిపోయేలా!
హెలికాప్టర్లో మహరాణిలా మెట్టినింటికి- ఊరంతా చెప్పుకునే ముచ్చటలా వీడ్కోలు కార్యక్రమం!
Published : November 26, 2025 at 12:51 PM IST
Bride In Helicopter : ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో వివాహ వేడుకలకు ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. పెళ్లి రోజు జరిగిన కార్యక్రమాలను జీవితాంతం గుర్తుంచుకుంటారు. అలంకరణలు, ఊరేగింపులు సహా ప్రతి విషయంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెడతారు. కాలం మారుతున్న కొద్దీ వివాహాల సంస్కృతి మారుతూ వస్తోంది. అయితే పెళ్లి వేడుకలను ఇప్పుడు మరింత కొత్తగా ప్లాన్ చేశాడు ఒక యువకుడు.
జీవితాంతం మర్చిపోలేని మధుర జ్ఞాపకాన్ని!
పెళ్లంటే ఊరంతా చెప్పుకునే ముచ్చటలా జరగాలని కోరుకున్న ఆ యువకుడు వివాహం అనంతరం తన భార్యను హెలికాప్టర్లో మహరాణిలా ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు. అందరినీ ఆశ్చర్యంలో ముంచెత్తాడు. తొలిసారి మెట్టింట్లో అడుగుపెట్టబోతున్న ఆ యువతికి జీవితాంతం మర్చిపోలేని మధుర జ్ఞాపకాన్ని అందించాడు.
సాధారణంగా వధువు పుట్టింటి నుంచి అత్తగారి ఇంటికి వెళ్లే సమయంలో చాలా ఎమోషనల్గా ఉంటుంది. కని, పెంచి పోషించిన తల్లిదండ్రులను, సొంత ఊరిని వదిలి కొత్త ఇంటికి వెళ్లడం అనేది ఆడవాళ్ల జీవితంలో అత్యంత బాధాకరమైనది. అలాంటి ఎమోషనల్ మూమెంట్ను కొత్త పెళ్లికొడుకు ఇలా స్పెషల్గా మార్చడం విశేషం. హెలికాప్టర్లో వధువును తీసుకెళ్లడం లాంటి మోడ్రన్ టచ్లు సంప్రదాయాలకు కొత్త రంగు అద్దుతున్నాయి. అలా తొలిసారి పుట్టింటి నుంచి మెట్టినింటికి హెలికాప్టర్లో నవవధువు వెళ్లిన సంఘటన హరియాణాలో జరిగింది.
ప్రత్యేకమైన వీడ్కోలు!
హిసార్ జిల్లాలోని సివానీలోని తలవానీ గ్రామంలో నివసించే సుమిత్రా దేవి కుమార్తె మమతా వర్మ నిశ్చితార్థం దౌలత్రామ్ కుమారుడు హితేశ్ వర్మతో వేలాది మంది గ్రామస్థుల సమక్షంలో కొన్ని రోజుల క్రితం జరిగింది. పెళ్లి కుమారుడు రాజస్థాన్లోని హనుమాన్గఢ్లోని ధని రాయకాన్ గ్రామానికి చెందినవారు. అయితే మమత, హితేశ్ వివాహ వేడుక ఇటీవల తలవానీ గ్రామంలో జరిగింది. అందుకుగాను హితేశ్ వర్మ ఊరేగింపుతో గ్రామానికి చేరుకున్నాడు. ఆ తర్వాత అంగరంగ వైభవంగా, బాజాభజంత్రీల నడుమ వారి వివాహ వేడుక పూర్తయింది.
అతిథులు ఆశీర్వాదాలు అందించి ఇద్దరినీ ఏకం చేశారు. ఆ తర్వాత పెళ్లికూతురు మమతా వర్మ తన భర్త హితేశ్ వర్మతో కలిసి మెట్టినింటికి వెళ్లేందుకు హెలికాప్టర్లో బయలుదేరారు. ఆ ప్రత్యేకమైన వీడ్కోలు వేడుకను వీక్షించడానికి ఆదివారం వేలాది మంది గ్రామస్థులు మైదానానికి వచ్చారు. ప్రత్యేకంగా హెలికాప్టర్లో తీసుకెళ్లడాన్ని చూసి అక్కడి వారంతా ఆనందంలో మునిగిపోయారు. ఆ సీన్స్ను మొబైల్స్లో బంధించారు. దీంతో అవి కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
తల్లికి కుమారుడు ఇచ్చిన కానుక:
మరోవైపు, రాజస్థాన్లోని అజ్మేర్లోని తోప్బ్రా ప్రాంతంలో నివసించే సుశీలా చౌహాన్ కేసర్పురా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయురాలిగా సేవలందిస్తున్నారు. 33 ఏళ్ల పాటు విధులు నిర్వర్తించిన ఆమె శనివారం పదవీ విరమణ పొందారు. ఈ వేడుక కోసం అమెరికాలో ఉంటున్న తన కొడుకు యోగేశ్ చౌహాన్ స్వగ్రామానికి చేరుకుని తల్లి పదవీవిరమణ రోజు అదిరిపోయే కానుక ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. అందుకు ముందుగానే అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకున్నాడు. శనివారం సుశీలా చౌహాన్ పదవీ విరమణ కార్యక్రమం పూర్తయ్యాక ఆమెను హెలికాప్టర్లో తోప్బ్రా గ్రామానికి తీసుకెళ్లాడు. దీంతో ఆమె ఆనందానికి అవధుల్లేకుండా పోయింది. గ్రామంలోకి హెలికాప్టర్ రాగానే ప్రజలంతా అక్కడికి చేరుకున్నారు. ప్రశంసలతో యోగేశ్ను ముంచెత్తారు. ఈ పూర్తి వార్తను చదవాలంటే ఇక్కడ లింక్ను క్లిక్ చేయండి.
పెళ్లి చేసుకుంటే క్రెడిట్ స్కోర్పై ఎఫెక్ట్ పడుతుందా?
ఇద్దరూ ఐఏఎస్లే - గుడిలో దండలు మార్చుకుని సింపుల్గా మ్యారేజ్