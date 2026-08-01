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పెళ్లి కోసం వరుడి ఇక్కట్లు- భారీ వరద నీటిలో బోటు ప్రయాణం- చివరికి ఏమైందంటే?

వరుడి గ్రామాన్ని ముంచెత్తిన వరద నీరు- పెళ్లి కుమార్తె ఇంటికి వెళ్లేందుకు పడవలో ప్రయాణంచిన వరుడు

Groom Takes Boat Ride For Marriage
Groom Takes Boat Ride For Marriage (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 1, 2026 at 9:47 PM IST

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Groom Takes Boat Ride For Marriage : ఒడిశాలో భారీ వర్షాల కారణంగా వరదలు ముంచెత్తుతున్నాయి. దీంతో ఓ వరుడు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నాడు. పెళ్లి కోసం వధువు ఇంటికి వెళ్లేందుకు నానాపాట్లు పడ్డాడు. అఖరికి బోటులో కొంత దూరం ప్రయాణించి, ఆ తర్వాత కారులో రోడ్డు మార్గం గుండా వధువు ఇంటికి చేరుకున్నాడు. ఆపై పెళ్లి చేసుకుని తన భార్యను తీసుకుని మళ్లీ పడవ ప్రయాణం చేసి తన స్వగ్రామానికి చేరుకున్నాడు. అయితే నూతన వధూవరులు బోటు మీద ప్రయాణించిన వీడియో కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

అసలేం జరిగిందంటే?
జాజ్‌పుర్ జిల్లాలోని సిమిలియా గ్రామానికి చెందిన ప్రమోద్ పాధికి డెంకనల్ జిల్లా భుబన్‌కు చెందిన ఓ యువతితో కొన్ని నెలల క్రితం వివాహం నిశ్చయమైంది. అయితే ఇరు కుటుంబాల పెద్దలు ప్రమోద్ వివాహాన్ని భుబన్‌లో జులై 29న చేయాలని నిర్ణయించారు. వరుడు, వధువు కుటుంబాలు పెళ్లి కోసం ముమ్మరంగా ఏర్పాటు చేసుకున్నాయి. అయితే పెళ్లికొడుకు కుటుంబానికి వరుణుడు అకస్మాత్తుగా షాక్ ఇచ్చాడు. జాజ్‌పుర్ జిల్లాలో విజృంభించాడు. ఈ క్రమంలో బైతరణి, కని, ఖరస్రోత, బ్రాహ్మణి నదుల ఉప్పొంగి ప్రవహించాయి. దీంతో వరద నీరు ఆ ప్రాంతంలోని రోడ్లు, ఇళ్లు, పొలాలను ముంచేసింది. సిమిలియా గ్రామం కూడా వరద ముప్పులో చిక్కుకుంది. అప్పుడు వాహన రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది.

Groom Takes Boat Ride For Marriage
బోటులో వధువు కష్టాలు (ETV Bharat)

80 కి.మీల దూరంలో వధువు గ్రామం
సిమిలియా గ్రామానికి పెళ్లి కూతురు ఊరు భుబన్‌ 80 కి.మీల దూరంలో ఉంది. దీంతో ఏం చేయాలో ప్రమోద్ పాధి ఫ్యామిలీకి అర్థం కాలేదు. వెంటనే ఓ బోటులో వరుడు ప్రమోద్, ఇతర కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు భుబన్‌కు బయల్దేరారు. రోడ్లు నీట మునిగి రవాణా వ్యవస్థ స్తంభించడంతో వరుడు ప్రమోద్ పాధి అధికార యంత్రాంగం సహాయం కోరారు. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాన్ని పడవలో దాటి బైతరణి నది అవతలి ఒడ్డుకు చేరుకున్నారు. అక్కడ నుంచి వరుడి కుటుంబం భుబన్‌లోని వివాహ వేదిక వద్దకు కారులో చేరుకుంది. కాగా, వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న రవాణా సమస్యలపై కొందరు స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని దీర్ఘకాలిక సమస్యలు పరిష్కారం కాకపోవడం వల్లే ప్రజలు ఇప్పటికీ ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తోందని ఆరోపించారు.

Groom Takes Boat Ride For Marriage
బోటులో ప్రయాణించిన వరుడు (ETV Bharat)

పడవలో పెళ్లికి వెళ్లడం మధుర జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోతుంది : వరుడు
తమ ప్రాంతంలో వరదల సమయంలో రవాణా సమస్య చాలా కాలంగా ఉందని వరుడు ప్రమోద్ పాధి పేర్కొన్నారు. నిర్మించిన వంతెన వరదల సమయంలో ఉపయోగపడదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అలాగే ప్రత్యామ్నాయ రవాణా మార్గం కూడా తమకు లేదన్నారు. అందుకే వరదలు వచ్చినా లేదా భారీ వర్షం కురిసినా ప్రయాణాలు చేసేందుకు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామని తెలిపారు. "చుట్టూ ఉన్న తీవ్రమైన వరద పరిస్థితులు మాలో ఉత్సాహాన్ని ఏ మాత్రం తగ్గించలేదు. ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో వివాహానికి వెళ్లడం నా జీవితంలో ఒక చిరస్మరణీయ అనుభవంగా మిగిలిపోతుంది. మేము ఇలా పెళ్లికి వెళ్లాల్సి రావడం బాధాకరమే. అయినప్పటికీ ఈ పెళ్లి నాకు ఎప్పటికీ ఒక మధుర జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోతుంది" అని వరుడు ప్రమోద్ పాధి స్పష్టం చేశారు.

Groom Takes Boat Ride For Marriage
వరదలో వరుడి ఇక్కట్లు (ETV Bharat)

తమ గ్రామాన్ని వరదలు చుట్టుముట్టినా పెళ్లి గురించి తాము చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నామని వరుడి కుటుంబ సభ్యుడు ఒకరు చెప్పారు. తాము వరుడితో కలిసి పెళ్లి కుమార్తె ఊరు భుబన్‌కు కొద్ది దూరం పడవలో, ఇంకొంత దూరం కారులో వెళ్లామని వెల్లడించారు. చిన్నప్పుడు పడవలో ప్రయాణించేవాళ్లమని, చాలా ఏళ్ల తర్వాత తమకు మళ్లీ ఆ అవకాశం లభించడం చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు. మరోవైపు, వరుడి మేనకోడలు సైతం మాట్లాడారు. తమ మేనమామ పెళ్లికి పడవలో వెళ్లామని చెప్పింది. అందుకే ఈ మ్యారేజ్ తమకు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోతుందని పేర్కొంది.

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