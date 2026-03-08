'ముగ్గురు మహిళలు బాస్లుగా ఉన్న కుటుంబంలో పెరిగా'- విద్యార్థులతో రాహుల్ గాంధీ
పురుషుల కంటే మహిళలే తెలివైనవారు- అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా రాహుల్ గాంధీ కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : March 8, 2026 at 1:55 PM IST
Rahul Gandhi Womens Day Wishes : అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ కేరళ విద్యార్థులతో ముచ్చటించిన ఓ వీడియోను ఆదివారం తన యూట్యూబ్ ఛానల్లో పోస్టు చేశారు. అందులో రాహుల్ గాంధీ విద్యార్థులతో మాట్లాడుతూ, 'ముగ్గురు మహిళలు బాస్లుగా ఉన్న కుటుంబంలో తాను పెరిగానని' అన్నారు. సాధారణంగా పురుషుల కంటే మహిళే తెలివైన వారని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. కొన్ని రోజుల క్రితం కేరళ కేరళలో లంచ్ ఇంటరాక్షన్ సమయంలో కొంత మంది విద్యార్థినులను కలిశానని, వారితో చాలా ఆసక్తికర సంభాషణ జరిగిందని పేర్కొన్నారు.
'ప్రతి విద్యార్థిని కలలు, ఉత్సుకత, ఆత్మవిశ్వాసం నన్ను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి. మహిళలు తమ సామర్థ్యాన్ని గుర్తించి, ఓపెన్ మైండ్తో ముందుకు సాగినప్పుడు, వారు అసాధారణ మార్పులను తీసుకురాగలరని ఇటువంటి సంభాషణలు మనకు గుర్తు చేస్తాయి' అని రాహుల్ అన్నారు. "ప్రతి మహిళ ఒక విశిష్ఠమైనది. వారికున్న సున్నితత్వం, అవగాహన, మేధస్సు (ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్) సమాజానికి తగిన సమతుల్యతను, దిశానిర్దేశాన్ని అందిస్తాయి. మహిళలు తమదైన మార్గాల్లో చాలా ఓర్పుతో, దీర్ఘకాలిక దృక్పథంతో అధికారాన్ని కలిగి ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్లు సమాజం విధించే పరిమితులకు లోబడకుండా, తమ గుర్తింపు, వ్యక్తిత్వం, ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా ముందుకు సాగేందుకు అవసరమైన ప్రతి హక్కును కలిగి ఉంటారు" అని ఆయన ఎక్స్లో మరో పోస్టు పెట్టారు. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా కాంగ్రెస్ అగ్రనేత మహిళలందరికీ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. "మీ బలం, ధైర్యం, కలలు సమాజాన్ని సానుకూల భవిష్యత్తు వైపునకు నడిపించాలి" అని ఆకాంక్షించారు.
केरल में कुछ युवा छात्राओं के साथ हुई बातचीत बेहद प्रेरणादायक रही।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 8, 2026
उनका आत्मविश्वास और सपनों पर विश्वास बताता है - महिलाएँ बदलाव की सबसे बड़ी शक्ति हैं।
सभी को #InternationalWomensDay की हार्दिक शुभकामनाएँ। pic.twitter.com/OV2fvth1rB
ఎంతో స్ఫూర్తినిచ్చింది!
కేరళలోని యువ విద్యార్థులతో ముచ్చటించడం తనకు ఎంతో స్ఫూర్తినిచ్చిందని రాహుల్ పేర్కొన్నారు. "వారి ఆత్మవిశ్వాసం, తమ కలలపై ఉన్న నమ్మకం, మహిళలే మార్పునకు అంతిమ శక్తి అని నిరూపిస్తున్నాయి" అని అన్నారు. ఆ వీడియోలో రాహుల్ గాంధీ విద్యార్థినులతో సరదాగా ముచ్చటిస్తూ కనిపించారు.
" you are not born to suffer. you are born to rise"— Mallikarjun Kharge (@kharge) March 8, 2026
~ babasaheb dr ambedkar on gender equality
women are not merely participants in development. they are its driving force. through their wisdom, resilience, compassion, and determination, women strengthen communities, and build… pic.twitter.com/Wsn7f9cu81
"నేను మహిళలే బాస్లుగా ఉన్న కుటుంబంలో పెరిగాను. మా కుటుంబానికి మా నాన్నమ్మ ఇందిరా గాంధీ బాస్. ఈ టేబుల్ వద్ద ఉన్నట్లే, మా కుటుంబంలో కూడా ఎప్పుడూ మహిళలే ఎక్కువగా ఉండేవారు. చాలా వరకు పురుషుల కంటే మహిళలే బాగా తెలివైనవారు. పురుషులకు తొందరపాటు ఉంటుంది. పనికిరాని విషయాల్లో గుడ్డిగా వ్యవహరిస్తుంటారు. కానీ మహిళలు దీర్ఘకాలిక దృక్పథంతో ఆలోచిస్తారు. వారు నేరుగా అధికారాన్ని ప్రదర్శించకుండా, పరోక్ష పద్ధతుల్లో అధికారాన్ని ఉపయోగిస్తారు. అది చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది."
- రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత
మీరు ఎదగడానికే జన్మించారు!
మరోవైపు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే కూడా లింగ సమానత్వంపై తనదైన రీతిలో స్పందించారు. 'బీఆర్ అంబేడ్కర్ చెప్పినట్లు మహిళలు బాధపడడానికి కాదు, ఎదగడానికి జన్మించారు' అని ఎక్స్ వేదికగా పేర్కొన్నారు.
"మహిళలు కేవలం అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు మాత్రమే కాదు. వారు అభివృద్ది చోదక శక్తులు. తమ విజ్ఞత, కరుణ, పట్టుదలతో సమాజాలను మరింత బలోపేతం చేస్తారు. బలమైన దేశాలను నిర్మిస్తారు. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మహిళల ధైర్యం, నాయకత్వం, సహకారాన్ని మేము కొనియాడుతున్నాం. సమానత్వం అనేది కేవలం ఆకాంక్షగా కాకుండా, ప్రతి మహిళకు జీవన వాస్తవంగా మారినప్పుడే నిజమైన ప్రగతి సాధ్యమవుతుంది."
- మల్లికార్జున ఖర్గే, కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు
ప్రియాంక గాంధీ విషెస్
కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రియాంక గాంధీ కూడా మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. "ఈ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా, ప్రతి మహిళ తన శక్తిని, హక్కులను, భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుకోలిగే తన సామర్థ్యాన్ని గుర్తించాలి. మీ ఉనికి, మీ స్వరం, మీ కలలు ముఖ్యం" అని ఎక్స్లో తన సందేశాన్ని ఇచ్చారు.
On this Women’s Day, may every woman realise her strength, her rights and her power to shape future.— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) March 8, 2026
You matter. Your voice matters. Your dreams matter. pic.twitter.com/U4bLjTsgvC
''బ్లూ బుక్' నిబంధనలు పాటించలేదు- వివరణ ఇవ్వండి'- బంగాల్ సర్కార్కు కేంద్రం లేఖ
శాలువాలను గ్లోబల్ ఫ్యాషన్గా మార్చిన 'మృదుల'- దేశవిదేశాల్లో ఫుల్ డిమాండ్- 1000 మందికి ఉపాధి