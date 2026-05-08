తమిళనాట ఉత్కంఠకు తెర- విజయ్కు గవర్నర్ గ్రీన్సిగ్నల్- శనివారం సీఎంగా ప్రమాణస్వీకారం
Published : May 8, 2026 at 7:42 PM IST
Governor Invites TVK To Form Govt : తమిళనాడు రాజకీయ అనిశ్చితి తెరపడింది. గవర్నర్ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ ఆర్గేకర్ స్వయంగా టీవీకే పార్టీని ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాల్సిందిగా ఆహ్వానించారు. కాంగ్రెస్, కమ్యూనిస్టులు, వీసీకే పార్టీల మద్దతులో విజయ్ మ్యాజిక్ ఫిగర్ సాధించారు. ఆయా పార్టీల మద్దతు లేఖలను గవర్నర్కు అందించారు. దీనితో గవర్నర్ విజయ్ను ప్రభుత్వ ఏర్పాటు చేయాలని విజయ్ను ఆహ్వానించారు. దీనితో ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా శనివారం ఉదయం 11 గంటలకు ప్రమాణ స్వీకారం చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నట్లు ఆ పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి.
తమిళనాడు అసెంబ్లీలో 234 సీట్లున్నాయి. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడానికి మేజిక్ ఫిగర్ 118 సాధించాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఈ 2026 తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 108 సీట్లు గెలిచి అతిపెద్ద పార్టీగా టీవీకే అవతరించింది. కాగా విజయ్ రెండు స్థానాల్లో గెలవడం వల్ల, ఒక స్థానానికి కచ్చితంగా రాజీనామా చేయాల్సి ఉంటుంది. దీనితో దాని బలం 107కు మాత్రమే పరిమితం అయ్యింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవసరమైన మ్యాజిక్ ఫిగర్ 118కు 10 సీట్ల దూరంలో ఆగిపోయింది. దీనితో గవర్నర్ ఆర్లేకర్కు మెజారిటీ లేదనే నెపంతో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు నిరాకరించారు. ఈ నేపథ్యంలో తమిళనాడులో రాజకీయ రగడ చెలరేగింది. ఈ నేపథ్యంలో మొదట కాంగ్రెస్ (5 సీట్లు), డీఎంకేను వదిలిపెట్టి టీవీకేకు మద్దతు ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. తరువాత సీపీఐ-(2 సీట్లు), సీపీఐ(ఎం)-(2 సీట్లు), వీసీకే-(2 సీట్లు) పార్టీలు విజయ్ పార్టీకి మద్దతు ప్రకటించాయి. దీనితో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు కావాల్సిన మేజిక్ ఫిగర్ 118ను విజయ్ సాధించగలిగారు.
కాగా, రాష్ట్రంలో స్థిరమైన ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడానికి టీవీకేకు మద్దతు ఇస్తున్నట్లు సీపీఐ(ఎం) అధికారిక లేఖ విడుదల చేసింది. కాగా, తమిళ ప్రజల కోసం స్థిరమైన, లౌకిక, ప్రజాస్వామ్య పాలన కోసం విజయ్ నేతృత్వంలోని పార్టీకి షరతులతో కూడిన మద్దతు ఇస్తున్నట్లు సీపీఐ ప్రకటించింది.
#WATCH | Tamil Nadu: TVK chief Vijay meets Governor Rajendra Vishwanath Arlekar and stakes claim to form Government in the state.— ANI (@ANI) May 8, 2026

మద్దతిచ్చిన పార్టీలకు మంత్రి పదవులు
కాగా, తీవ్ర తర్జనభర్జన తర్వాత ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు సహకరించిన పార్టీలకు మంత్రి పదవులు ఇవ్వాలని టీవీకే అధినేత విజయ్ నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్కు 2 మంత్రి పదవులు, సీపీఐ, సీపీఐ(ఎం), వీసీకేకు ఒక్కే మంత్రి పదవి ఇవ్వనున్నట్లు సామాచారం.
గవర్నర్పై తీవ్ర విమర్శలు
ఇంతకు ముందు టీవీకేకు కాంగ్రెస్ మద్దతు ఇచ్చినప్పటికీ, తమిళనాడు గవర్నర్ ఆర్లేకర్ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు నిరాకరించడంపై తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. రాజ్యాంగ విధివిధానాలను అడ్డుకోవడానికి, రాజ్యాంగాన్ని బలహీనపరచడానికి బీజేపీ కనుసన్నల్లో గవర్నర్ వ్యవహరిస్తున్నారని పలువురు ఆరోపించారు. మరికొన్ని పార్టీలు మెజారిటీ నిరూపించడానికి విజయ్ను ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ఆహ్వానించాలని, అసెంబ్లీలో ఫ్లోర్ టెస్ట్ నిర్వహించాలని గవర్నర్ను కోరాయి.
ద్రవిడ పార్టీలకు చెక్
స్వాతంత్ర్యం వచ్చనప్పటి నుంచి తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్, డీఎంకే, ఏఐఏడీఎంకే పార్టీలు స్పష్టమైన మెజారిటీతో సొంతంగా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తూ వచ్చాయి. కానీ, ఆ రాష్ట్ర చరిత్రలో తొలిసారిగా ఏ పార్టీ కూడా 118 సీట్ల మెజారిటీ మార్కును చేరుకోలేకపోయాయి. దీనితో ఇతర పార్టీల సపోర్టుతో విజయ్ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నారు.
కొందరు విజయ్ను మాజీ ముఖ్యమంత్రి, అగ్ర నటుడు ఎంజీ రామచంద్రన్తో పోలుస్తూ ఉండగా, మరికొందరు ఆయనలో మాజీ సీఎం ఎం.కరుణానిధి ఛాయలు ఉన్నాయని అంటున్నారు. ఏది ఏమైనా ఆయన రాజకీయ అరంగేట్రం తమిళ రాజకీయాల్లో ఒక సంచలనంగా నిలిచిందని చెప్పాలి. ఎంజీఆర్, కరుణానిధి, జయలలిత తర్వాత అంతటి ప్రజాదరణ కలిగిన విజయ్ ఇకపై ముఖ్యమంత్రిగా తమిళనాడు రాజకీయాలను ఎలా నడిపిస్తారో చూడాలి.
