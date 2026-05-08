తమిళనాట ఉత్కంఠకు తెర- విజయ్​కు గవర్నర్ గ్రీన్‌సిగ్నల్- శనివారం సీఎంగా ప్రమాణస్వీకారం

Published : May 8, 2026 at 7:42 PM IST

Governor Invites TVK To Form Govt : తమిళనాడు రాజకీయ అనిశ్చితి తెరపడింది. గవర్నర్​ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ ఆర్గేకర్​ స్వయంగా టీవీకే పార్టీని ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాల్సిందిగా ఆహ్వానించారు. కాంగ్రెస్, కమ్యూనిస్టులు, వీసీకే పార్టీల మద్దతులో విజయ్ మ్యాజిక్ ఫిగర్ సాధించారు. ఆయా పార్టీల మద్దతు లేఖలను గవర్నర్​కు అందించారు. దీనితో గవర్నర్ విజయ్​ను ప్రభుత్వ ఏర్పాటు చేయాలని విజయ్​ను ఆహ్వానించారు. దీనితో ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా శనివారం ఉదయం 11 గంటలకు ప్రమాణ స్వీకారం చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నట్లు ఆ పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి.

తమిళనాడు అసెంబ్లీలో 234 సీట్లున్నాయి. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడానికి మేజిక్ ఫిగర్​ 118 సాధించాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఈ 2026 తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 108 సీట్లు గెలిచి అతిపెద్ద పార్టీగా టీవీకే అవతరించింది. కాగా విజయ్ రెండు స్థానాల్లో గెలవడం వల్ల, ఒక స్థానానికి కచ్చితంగా రాజీనామా చేయాల్సి ఉంటుంది. దీనితో దాని బలం 107కు మాత్రమే పరిమితం అయ్యింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవసరమైన మ్యాజిక్​ ఫిగర్​ 118కు 10 సీట్ల దూరంలో ఆగిపోయింది. దీనితో గవర్నర్​ ఆర్లేకర్​కు మెజారిటీ లేదనే నెపంతో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు నిరాకరించారు. ఈ నేపథ్యంలో తమిళనాడులో రాజకీయ రగడ చెలరేగింది. ఈ నేపథ్యంలో మొదట కాంగ్రెస్ (5 సీట్లు)​, డీఎంకేను వదిలిపెట్టి టీవీకేకు మద్దతు ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. తరువాత సీపీఐ-(2 సీట్లు), సీపీఐ(ఎం)-(2 సీట్లు), వీసీకే-(2 సీట్లు) పార్టీలు విజయ్ పార్టీకి మద్దతు ప్రకటించాయి. దీనితో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు కావాల్సిన మేజిక్ ఫిగర్​ 118ను విజయ్ సాధించగలిగారు.

కాగా, రాష్ట్రంలో స్థిరమైన ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడానికి టీవీకేకు మద్దతు ఇస్తున్నట్లు సీపీఐ(ఎం) అధికారిక లేఖ విడుదల చేసింది. కాగా, తమిళ ప్రజల కోసం స్థిరమైన, లౌకిక, ప్రజాస్వామ్య పాలన కోసం విజయ్​ నేతృత్వంలోని పార్టీకి షరతులతో కూడిన మద్దతు ఇస్తున్నట్లు సీపీఐ ప్రకటించింది.

మద్దతిచ్చిన పార్టీలకు మంత్రి పదవులు
కాగా, తీవ్ర తర్జనభర్జన తర్వాత ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు సహకరించిన పార్టీలకు మంత్రి పదవులు ఇవ్వాలని టీవీకే అధినేత విజయ్​ నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్​కు 2 మంత్రి పదవులు, సీపీఐ, సీపీఐ(ఎం), వీసీకేకు ఒక్కే మంత్రి పదవి ఇవ్వనున్నట్లు సామాచారం.

గవర్నర్​పై తీవ్ర విమర్శలు
ఇంతకు ముందు టీవీకేకు కాంగ్రెస్ మద్దతు ఇచ్చినప్పటికీ, తమిళనాడు గవర్నర్​ ఆర్లేకర్ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు నిరాకరించడంపై తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. రాజ్యాంగ విధివిధానాలను అడ్డుకోవడానికి, రాజ్యాంగాన్ని బలహీనపరచడానికి బీజేపీ కనుసన్నల్లో గవర్నర్ వ్యవహరిస్తున్నారని పలువురు ఆరోపించారు. మరికొన్ని పార్టీలు​ మెజారిటీ నిరూపించడానికి విజయ్​ను ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ఆహ్వానించాలని, అసెంబ్లీలో ఫ్లోర్ టెస్ట్ నిర్వహించాలని గవర్నర్​ను కోరాయి.

ద్రవిడ పార్టీలకు చెక్​
స్వాతంత్ర్యం వచ్చనప్పటి నుంచి తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్​, డీఎంకే, ఏఐఏడీఎంకే పార్టీలు స్పష్టమైన మెజారిటీతో సొంతంగా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తూ వచ్చాయి. కానీ, ఆ రాష్ట్ర చరిత్రలో తొలిసారిగా ఏ పార్టీ కూడా 118 సీట్ల మెజారిటీ మార్కును చేరుకోలేకపోయాయి. దీనితో ఇతర పార్టీల సపోర్టుతో విజయ్ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నారు.

కొందరు విజయ్​ను మాజీ ముఖ్యమంత్రి, అగ్ర నటుడు ఎంజీ రామచంద్రన్​తో పోలుస్తూ ఉండగా, మరికొందరు ఆయనలో మాజీ సీఎం ఎం.కరుణానిధి ఛాయలు ఉన్నాయని అంటున్నారు. ఏది ఏమైనా ఆయన రాజకీయ అరంగేట్రం తమిళ రాజకీయాల్లో ఒక సంచలనంగా నిలిచిందని చెప్పాలి. ఎంజీఆర్​, కరుణానిధి, జయలలిత తర్వాత అంతటి ప్రజాదరణ కలిగిన విజయ్​ ఇకపై ముఖ్యమంత్రిగా తమిళనాడు రాజకీయాలను ఎలా నడిపిస్తారో చూడాలి.

