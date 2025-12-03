ETV Bharat / bharat

నో ఫోన్స్- ఓన్లీ సిట్టింగ్- మొబైల్ వ్యసనాన్ని అరికట్టేందుకు వినూత్న పోటీ- విజేతలకు ప్రైజ్​ మనీ

గ్రేట్ సిట్టింగ్ ఛాలేంజ్​ పేరుతో వినూత్న పోటీ- ఫోన్స్ చూడకుండా ఎక్కువ సేపు కూర్చొని ఉంటే విజేతలు

No Phone Sitting Competition in Punjab
No Phone Sitting Competition in Punjab (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 3, 2025 at 11:38 AM IST

No Phone Sitting Competition in Punjab : ప్రస్తుత ఆధునిక యుగంలో మొబైల్స్​ మనిషి జీవితంలో ఒక భాగమయ్యాయి. ముఖ్యంగా స్మార్ట్ ఫోన్స్ చిన్న పెద్దా తేడా లేకుండా అందరూ వినియోగిస్తున్నారు. ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి పడుకునే వరకు ఒక్క క్షణం కూడా ఫోన్​ లేకుండా ఉండలేనంత బానిసలుగా మారిపోయాం. అలాంటి వ్యవసం నుంచి బయపటడానికి ఓ గ్రామం వినూత్నంగా ఆలోచించింది. ఇందులో పాల్గొనేవారు ఫోన్​ లేకుండా ఒకే చోట కూర్చోవాలనే పోటీని నిర్వహించారు గ్రామపెద్దలు. సరదాగా పోటీ పెట్టడమే కాదు. గెలిచిన వారికి నగదును బహుమతిని కూడా ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ విభిన్నమైన పోటీ ఇతరులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. ఇంతకీ ఆగ్రామం ఎక్కడ ఉంది? ఈ ఆలోచన ఎలా వచ్చిందో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

పంజాబ్​ మోగా జిల్లాలోని గోలియా ఖుర్ద్ అనే గ్రామంలో 'గ్రేట్ సిట్టింగ్ ఛాలెంజ్​' పోటీని నిర్వహించారు. గ్రామంలోని ప్రజలు, చిన్నారుల్లో మొబైల్ వ్యసనం పెరిగిపోవడంతో దానిని తగ్గించాలని కొందరు పెద్దలు ఈ నిర్ణయానికి వచ్చారు. న్యూ థాట్​ అనే క్లబ్​తో కలిసి ఈ పోటీని నిర్వహించారు. పోటీలో పాల్గొనేవారికి కొన్ని షరతులు పెట్టారు. పోటీ సమయంలో మొబైల్ ఫోన్ లేకుండా ఒకే చోట కూర్చోవాలి. అలా అని నిద్రపోకూడదు, వాష్‌రూమ్‌కు వెళ్లకూడదు. తినడానికి లేదా తాగడానికి ఏమీ తీసుకురాకూడదు. ఆకలి వేస్తే కూర్చున్న చోటికే నీరు, ఆహారం అందిస్తారు. ఒక్కసారి ఓడిపోతే మళ్లీ ఎంట్రీ ఉండదు. అలా చివరి వరకు ఎక్కువ సేపు కూర్చున్న వారికి బహుమతులు ఇస్తామని ప్రకటించారు. పంజాబ్‌లోని అన్ని ప్రాంతాల పిల్లలు, యువత, పెద్దలు ఇందులో పాల్గొనవచ్చని తెలిపారు.

No Phone Sitting Competition in Punjab
ఛాలేంజ్​లో పాల్గొన్న పోటీదారులు (ETV Bharat)

31 గంటల పాటు సాగిన పోటీ
ఈ పోటీని నవంబర్ 20 ఉదయం 11 గంటలకు ప్రారంభమై 31 గంటల పాటు కొనసాగింది. మొత్తం 55 మంది ఈ ఛాలెంజ్​లో పాల్గొన్నారు. పోటీదారుల్లో పురుషులు, మహిళలు పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. విడతల వారీగా మొత్తం 53 మంది ఎలిమినేట్ య్యారు. చివరికి సత్వీర్ సింగ్, లవ్​ప్రీత్ సింగ్ మిగిలారు. ఆ ఆటగాళ్ల ఆరోగ్యాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని ఇద్దరిని విజేతలుగా ప్రకటించారు. మొదటి బహుమతి కింద ఇద్దరికి సైకిల్, రూ. 3,500, ట్రోఫీ, కిలో నెయ్యిని ఇచ్చారు. ఇక మూడో స్థానంలో నిలిచిన చనన్​ సింగ్​కు రూ.1500, ట్రోఫీ, కిలో నెయ్యి ఇచ్చినట్లు పోటీ నిర్వహకుడు విక్రమ్ జిత్ సింగ్ తెలిపారు.

No Phone Sitting Competition in Punjab
పోటీలో గెలిచిన విజేతలు (ETV Bharat)

ప్రస్తుతం అందరూ ఫోన్‌లకు అతుక్కుపోయి ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోవడానికి కూడా సమయం కేటాయించట్లేదని విక్రమ్​జిత్​ సింగ్ అన్నారు. అటువంటి వారిలో మొబైల్ వ్యసనాన్ని తగ్గించి, కుటుంబసభ్యులు, స్నేహితులతో సమయం వెచ్చించేలా చేయడమే తన ఉద్దేశమని పేర్కొన్నారు. పోటీలో పాల్గొన్నాక వారికి చదువుకోవడానికి పుస్తకాలు ఇచ్చామని తెలిపారు. వారికి నీరు, అరటిపండ్లు ఇచ్చినట్లు చెప్పారు.

'ఫోన్​ లేకుండా ఉండొచ్చనే విషయాన్ని తెలియజేడానికే'
అయితే పోటీ కేవలం విజేతలకు బహుమతులు ఇవ్వడం కోసం కాదని, ఫోన్​ లేకుండా ఉండొచ్చు అనే విషయాన్ని తెలియజేడానికే నిర్వహించినట్లు గ్రామ పెద్దలు అంటున్నారు. అంతేకాకుండా పుస్తకాలు చదవడం, కుటుంబ సభ్యులతో ప్రశాంతంగా గడపటం చేయడం కోసమే అని అన్నారు. రానున్న రోజుల్లో ఈ పోటీ పెద్ద ఎత్తున నిర్వహిస్తామని, తద్వాత ఎక్కువమంది అవగాహన కల్పించినట్ల ఉంటుందని గ్రామస్థులు రాజా సింగ్ తెలిపారు.

ఫోన్స్​ నుంచి దూరంగా ఉండటానికి ఇలాంటి పోటీలు మంచివని విజేత సత్వీర్ సింగ్ తెలిపాడు. పోటీ బాగా జరిగిందని, చాలా మంది పుస్తకాలు చదివారని అన్నాడు. ఎక్కువ మంది ఉన్నప్పుడు బాగానే ఉంది కానీ, నలుగురికి వచ్చే సరికి కొంచెం కష్టంగా మారిందని అన్నాడు. ఇది గ్రామంలో విభిన్నమైన పోటీ అని మరో విజేత లవ్​ప్రీత్ సింగ్ చెప్పాడు.

