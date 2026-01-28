మహారాష్ట్ర రాజకీయ వ్యూహకర్త అజిత్ పవార్- ఏకంగా ఆరు డిప్యూటీ సీఎం- కానీ సీఎం కల తీరకుండానే!
సహకార చక్కెర కర్మాగారం ఎన్నికలతో ఎంట్రీ- ఆరుసార్లు డిప్యూటీ సీఎం- అజిత్ భార్య, ఇద్దరు కుమారులూ రాజకీయాల్లోనే
Published : January 28, 2026 at 11:40 AM IST
Ajit Pawar Political Journey : మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పిన అజిత్ పవార్ ఇక లేరు. 1982లో సహకార చక్కెర కర్మాగారం పాలక మండలిలో సభ్యుడిగా రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని మొదలుపెట్టిన ఆయన ఎన్నో ఎత్తులను అందుకున్నారు. ఆ సమయానికి అజిత్ పవార్ బాబాయి శరద్ పవార్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నారు. నాటి నుంచి 2023 జులై 1 వరకు శరద్ పవార్ అడుగు జాడల్లోనే అజిత్ నడిచారు. కానీ 2023 జులై 2న బాబాయికి చెందిన నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (ఎన్సీపీ) ఎమ్మెల్యేలను, పార్టీ గుర్తును హస్తగతం చేసుకున్నారు. అంతకుముందు 1982 నుంచి 2023 జులై 2 మధ్యకాలంలో మహారాష్ట్ర పాలిటిక్స్లో అజిత్ పవార్ మంచి పేరును సాధించారు. రాజకీయ విధేయతకు, రాజకీయ చతురతకు మారుపేరుగా నిలిచారు. ఆయన సాగించిన మహా ప్రస్థానంపై ఓ లుక్ వేద్దాం.
సహకార చక్కెర కర్మాగారం ఎన్నికలతో ఎంట్రీ
అజిత్ పవార్ మహారాష్ట్రలోని అతిపెద్ద జిల్లా అహ్మద్నగర్లోని దేవ్లాలి ప్రవర గ్రామంలో 1959 జులై 22న జన్మించారు. అజిత్ పవార్ తండ్రి పేరు అనంతరావు పవార్. శరద్ పవార్ సొంత అన్నయ్యే ఈ అనంతరావు పవార్. అజిత్ పవార్ రాజకీయ గురువు శరద్ పవారే. శరద్ పవార్ రాజకీయ ప్రస్థానం కాంగ్రెస్ పార్టీతో మొదలైంది. పవార్ కుటుంబానికి నేటికీ మహారాష్ట్రలోని పుణె, సతారా, సంగ్లి, కొల్హాపూర్, సోలాపూర్, అహ్మద్ నగర్ జిల్లాలపై మంచి పట్టు ఉంది. పుణె జిల్లాలోని బారామతిపై తొలుత అజిత్ పవార్ ఫోకస్ చేశారు. అక్కడి చక్కెర ఫ్యాక్టరీలు, పాల యూనియన్లు, స్థానిక సహకార బ్యాంకులలో పరిచయాలను పెంచుకున్నారు. వాటన్నింటిని వినియోగించుకొని 1982లో ఒక సహకార చక్కెర కర్మాగారం పాలక మండలి ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి, సభ్యుడిగా ఎన్నికయ్యారు. అందులో కీలక పదవిని దక్కించుకున్నారు. ఈవిధంగా అజిత్ రాజకీయ ప్రస్థానం మొదలైంది. దాదాపు పదేళ్ల పాటు(1990 వరకు) గ్రౌండ్ లెవల్లో పనిచేసి సహకార చక్కెర కర్మాగారాలతో తన నెట్వర్క్ను ఆయన బలోపేతం చేసుకున్నారు. 1991లో పుణె జిల్లా సెంట్రల్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ పాలకమండలి ఛైర్మన్గా అజిత్ ఎన్నికయ్యారు. ఆ పదవిలో ఏకంగా 16 ఏళ్లపాటు కొనసాగారు.
1991 : బాబాయి కోసం అజిత్ రాజీనామా
1991లో అజిత్ పవార్కు బాబాయి శరద్ పవార్ బంపర్ అవకాశాన్ని కల్పించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి బారామతి లోక్సభ టికెట్ దొరికేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని, ఆ ఎన్నికల్లో గెలిచి అజిత్ ఎంపీ అయ్యారు. ఆ ఎన్నికల్లో కేంద్రంలో పీవీ నర్సింహారావు సారథ్యంలో కాంగ్రెస్ సర్కారు ఏర్పడింది. శరద్ పవార్కు కేంద్ర మంత్రి పదవిని ఆఫర్ చేశారు. ఈ కారణంగా బాబాయి కోసం తన ఎంపీ సభ్యత్వానికి అజిత్ పవార్ వెంటనే రాజీనామా చేశారు. బారామతి లోక్సభ ఉప ఎన్నికల్లో శరద్ పవార్ పోటీ చేసి ఎంపీ అయ్యారు. ఆ వెంటనే పీవీ నర్సింహారావు సర్కారులో రక్షణ మంత్రి పదవిని శరద్ పవార్ దక్కించుకున్నారు.
అజిత్ కంచుకోట బారామతి
బారామతి లోక్సభ స్థానానికి పోటీ చేసేందుకు బారామతి అసెంబ్లీ స్థానానికి శరద్ పవార్ రాజీనామా చేశారు. శరద్ పవార్ తనకెంతో ప్రియమైన ఈ అసెంబ్లీ సీటును అజిత్ చేతిలో పెట్టారు. ఎందుకంటే శరద్ పవార్ రాజకీయ ఎదుగుదలకు ఆ సీటే ప్రధాన కారణమైంది. బారామతి నుంచి అజిత్ వరుసగా 7 సార్లు ఎమ్మెల్యే అయ్యారు. తొలిసారి 1991 బారామతి అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికల్లో ఆయన గెలిచాక, నాటి మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో వ్యవసాయ, ఇంధన శాఖ సహాయ మంత్రి పదవి దక్కింది. 1992లో శరద్ పవార్ మహారాష్ట్ర సీఎం అయ్యారు. ఈ టర్మ్లో రాష్ట్ర ప్రణాళిక, ఇంధన, నేల సంరక్షణ శాఖ సహాయ మంత్రి పదవిని అజిత్ పొందారు.
1999లో ఎన్సీపీ ఆవిర్భావం : అజిత్కు మంత్రి పదవులు
శరద్ పవార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి బయటికొచ్చి 1999 జూన్ 10న నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (ఎన్సీపీ)ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. 1999లో మహారాష్ట్రలో ఏర్పడిన కాంగ్రెస్ - ఎన్సీపీ సంకీర్ణ సర్కారులో సాగునీటి పారుదల శాఖ మంత్రిగా ఆయనకు ఛాన్స్ లభించింది. 2004లోనూ కాంగ్రెస్ - ఎన్సీపీ సంకీర్ణ సర్కారే ఏర్పడింది. అందులోనూ అజిత్కు మంత్రి పదవి వచ్చింది. ప్రభుత్వ విధానాల రూపకల్పన, ఆర్థిక ప్రణాళికల రచన, సాగునీటి పారుదల వ్యవహారాల కసరత్తు, గ్రామీణ వికాసంపై కార్యాచరణ వంటి వాటిపై అజిత్కు మంచి పట్టు ఉంది. ఓ వైపుగా మంత్రి పదవులను పొందుతూనే, మరోవైపు పశ్చిమ మహారాష్ట్ర ప్రాంతంలో ఎన్సీపీ బలోపేతానికి ఆయన పాటుపడ్డారు.
ఆరుసార్లు డిప్యూటీ సీఎం
మహారాష్ట్రలో అత్యధిక కాలం పాటు డిప్యూటీ సీఎంగా సేవలు అందించిన రికార్డు అజిత్ పవార్ పేరిటే ఉంది. ఇప్పటివరకు ఆయన 6సార్లు డిప్యూటీ సీఎంగా పనిచేశారు. ఈ కీలకమైన పదవి ఏకంగా ఆరుసార్లు లభించింది అంటే అజిత్ పవార్ రాజకీయ ప్రభావశీలతను అర్థం చేసుకోవచ్చు. రాష్ట్ర రాజకీయ సమీకరణాలపై ఆయనకు ఉన్న లోతైన అవగాహనకు ఈ ఛాన్స్లే ప్రతీక. దురదృష్టవశాత్తు ఇప్పుడు ఆరోసారి డిప్యూటీ సీఎంగా ఉండగా విమాన ప్రమాదంలో బుధవారం (జనవరి 28న) ఉదయం అజిత్ చనిపోయారు.
డిప్యూటీ సీఎంగా అజిత్ పవార్ టర్మ్లు
2010 నవంబరు – 2012 సెప్టెంబరు
2012 అక్టోబరు – 2014 సెప్టెంబరు
2019 నవంబరు 23 – 2019 నవంబరు 26
2019 డిసెంబరు – 2022 జూన్
2023 జులై – 2024 డిసెంబరు
2024 డిసెంబరు 5 – 2026 జనవరి 28
అజిత్ భార్య, ఇద్దరు కుమారులూ రాజకీయాల్లోనే
అజిత్ పవార్కు భార్య సునేత్రా పవార్, ఇద్దరు కుమారులు పార్థ పవార్, జై పవార్ ఉన్నారు. ప్రస్తుతం సునేత్రా పవార్ రాజ్యసభ ఎంపీగా ఉన్నారు. పెద్ద కుమారుడు పార్థ పవార్ 2019 లోక్సభ ఎన్నికల్లోనే రాజకీయాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. మావల్ లోక్సభ సీటు నుంచి పోటీచేసి ఆయన ఓడిపోయారు. చిన్న కుమారుడు జై పవార్ కుటుంబ వ్యాపారాలు చూసుకుంటున్నారు. 2024 నుంచి ఈయన కూడా రాజకీయాలపై ఫోకస్ పెడుతున్నారు.