యోగా, రీల్స్‌తో బామ్మలు అదుర్స్- కోట్లాది వ్యూస్, లక్షలాది లైక్స్- ఫిట్ ఇండియా అవార్డు కైవసం

'ఫిట్ ఇండియా ఛాంపియన్‌షిప్' అవార్డును సొంతం చేసుకున్న శాంతాయ్ వృద్ధాశ్రమంలోని బామ్మలు- ఈ క్రమంలో వారిపై ప్రశంసలు

Belagavi Old Age Home Wins Fit India Award
Belagavi Old Age Home Wins Fit India Award (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 10, 2026 at 7:06 PM IST

4 Min Read
Belagavi Senior Citizens Reels : వృద్ధాశ్రమాల్లో అనాథలు, కుటుంబం సభ్యులు సరిగ్గా చూసుకోని వారు ఉంటారు. అక్కడ ఉన్న వృద్ధులు ఒంటరితనం, నిరాశతో బతుకును లాక్కొస్తారు. అయితే కర్ణాటకలోని బెళగావిలో ఉన్న శాంతాయ్ వృద్ధాశ్రమంలో అలా కాదు. అక్కడి బామ్మలు యోగా, ట్రెండింగ్‌లో ఉన్న సాంగ్స్‌కు డ్యాన్స్ రీల్స్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఫిట్‌నెస్, ఆనందం, గుర్తింపునకు వయసు అడ్డంకి కాదని నిరూపిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది మార్చి 1న ఆంధ్రప్రదేశ్‌ వైజాగ్‌లోని ఆర్కే బీచ్‌లో నిర్వహించిన 63వ 'ఫిట్ ఇండియా సండేస్ ఆన్ సైకిల్' కార్యక్రమంలో 'ఫిట్ ఇండియా ఛాంపియన్‌షిప్' అవార్డును సైతం దక్కించుకున్నారు.

బెళగావి జిల్లాలోని బమనవాడి గ్రామంలోని శాంతాయ్ వృద్ధాశ్రమం ఉంది. అక్కడ 40 మంది వృద్ధులు ఉచిత భోజనం, ఆశ్రయం పొందుతున్నారు. ఈ వృద్ధాశ్రమాన్ని స్థాపించింది విజయ్ మోర్. ఆయన భార్య మరియా, కుమారుడు అలెన్, కుమార్తె షెరిల్ వృద్ధులను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు. వృద్ధులు కూడా ఆ వృద్ధాశ్రమాన్ని తమ సొంటి ఇంటిలా భావిస్తారు.

ఫిట్ ఇండియా అవార్డును గెలుచుకున్న వృద్ధాశ్రమం (ETV Bharat)

'అలాంటి వారి కోసమే ఈ వృద్ధాశ్రమం'
30ఏళ్ల క్రితం బెళగావిలో చాలా తక్కువ వృద్ధాశ్రమాలు ఉండేవని విజయ్ మోర్ తెలిపారు. 1998లో బమనవాడిలోని తన తల్లి పేరిట శాంతాయ్ వృద్ధాశ్రమాన్ని పెట్టామని పేర్కొన్నారు. కుమారులు ఉన్న సీనియర్ సిటిజన్లకు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు చేసి రిటైరై ఆస్తులు ఉన్న వృద్ధులను తమ ఆశ్రమంలో చేర్చుకోమని చెప్పారు. అనాథలు, ఎటువంటి దిక్కులేని వారి కోసమే శాంతాయ్ వృద్ధాశ్రమమని వెల్లడించారు.

యోగా, రీల్స్‌తో బామ్మలు అదుర్స్ (ETV Bharat)

'సొంత కుటుంబ సభ్యుల్లా చూసుకుంటారు'
"ఆశ్రయం ప్రారంభించిన ఏడాదే నాకు పెళ్లి జరిగింది. ఆ తర్వాత ఎనిమిదేళ్లు నేను, నా భార్య ఎనిమిదేళ్లు వృద్ధాశ్రమంలో ఉన్నాం. నా పిల్లలు అక్కడే జన్మించారు. నేడు నా భార్యాపిల్లలు వృద్ధాశ్రమంలోని సీనియర్ సిటిజెన్స్‌ను సొంత వారిలా చూసుకుంటున్నారు. వారికి సేవ చేయడాన్ని భగవంతుడి సేవగా భావిస్తున్నారు. ఒక వృద్ధురాలు మూడేళ్ల క్రితం మంచం పట్టింది. మరొకరు గత నాలుగు నెలలుగా మంచానికి పరిమితమయ్యారు. వారిని నా భార్య మరియా చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటోంది" అని శాంతాయ్ వృద్ధాశ్రమం వ్యవస్థాపకుడు విజయ్ మోర్ పేర్కొన్నారు.

"తాము ఏడాదికి రెండుసార్లు పంధర్‌పుర్, కొల్హాపుర్, గోవా, తిరుపతి, ముంబయి, పుణె, మహారాష్ట్రలోని ఇతర సందర్శనీయ ప్రదేశాలకు సీనియర్ సిటిజెన్స్‌ను తీసుకువెళ్తాం. ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారిని సమీపంలోని పర్యాటక ప్రదేశాలను చూపిస్తాం. రెండేళ్ల క్రితం 32 మంది బెళగావి నుంచి ముంబయికి విమానంలో ట్రిప్‌నకు వెళ్లారు. ఆ విమాన టికెట్ల ఖర్చును సంజయ్ గొడావత్ గ్రూప్ భరించింది. ముంబయికి చెందిన వ్యాపారవేత్త అనిల్ జైన్ వారికి వృద్ధులను తాజ్ హోటల్‌కు తీసుకెళ్లి వీవీఐపీ ఆతిథ్యం ఇచ్చారు. నటులు చరణ్ రాజ్, షియాజీ షిండే, సినీ పరిశ్రమలోని కొందరు ప్రముఖులు ఈ వృద్ధాశ్రమాన్ని సందర్శించారు. అయితే వృద్ధాశ్రమంలోని మహిళలు హిందీ రియాలిటీ షో ఇండియాస్ గాట్ టాలెంట్‌లో పాల్గొన్నారు. అంత పెద్ద వయసులో కూడా వారు ఫిట్‌గా ఉన్నారు. దీనిని చూసిన స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఫిట్ ఇండియా ఛాంపియన్‌షిప్ అవార్డును ఆశ్రమంలోని వృద్ధ మహిళలకు అందించింది. ఇది మాకు గర్వకారణం."
- విజయ్ మోర్, వృద్ధాశ్రమం వ్యవస్థాపకుడు

రీల్స్‌తో సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్న బామ్మలు
విజయ్ మోర్ కుమార్తె షెరిల్ ఎంబీఏ పూర్తి చేశారు. తన ఖాళీ సమయంలో వృద్ధులకు పాటలు పాడటం, డ్యాన్స్ చేయడం నేర్పించారు. వృద్ధుల డ్యాన్స్ రీల్స్‌ను యూట్యూబ్, ఫేస్‌బుక్, ఇన్‌స్టాలో పోస్ట్ చేస్తారు షెరిల్. ఈ రీల్స్‌కు మిలియన్ల కొద్దీ వ్యూస్ వస్తున్నాయి. అలాగే ఇన్‌స్టా (shantai second childhood) పేజీకి లక్ష మంది ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. 'పుష్ప-2' మూవీలోని 'చప్పడ మరోంగే' పాటకు వృద్ధురాళ్లు రీల్స్ చేశారు. దీనికి 2 కోట్ల వ్యూస్, 4.8 లక్షల లైక్‌లు వచ్చాయి. 'సో బ్యూటిఫుల్' సాంగ్‌కు 2 కోట్ల వీక్షణలు, 12 లక్షల లైక్స్ వచ్చాయి.

కోట్లాది వ్యూస్, లక్షలాది లైక్స్ (ETV Bharat)
రీల్స్‌తో సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్న బామ్మలు (ETV Bharat)

అలాగే ముంబయిలోని యశ్ రాజ్ స్టూడియోలో జరిగిన 'ఇండియా గాట్ టాలెంట్‌' షోలో సైతం వృద్ధాశ్రమంలోని 8 మంది మహిళలు స్పెషల్ కంటెస్టెంట్స్‌గా పాల్గొన్నారు. వారు 'తౌబా తౌబా', 'కాలా చస్మా' వంటి పాటలకు డ్యాన్స్ చేశారు. దీంతో ఆ షో జడ్జీలుగా ఉన్న బాలీవుడ్ నటి మలైకా అరోరా, మాజీ క్రికెటర్ నవజ్యోత్ సింగ్ సిద్ధూ, సింగర్ షాన్ వంటివారి నుంచి ప్రశంసలు పొందారు. అలాగే ముంబయిలోని ఫిల్మ్ సిటీలో జరిగిన హిందీ జీ టీవీ 'సరిగమప' పాటల పోటీలో వృద్ధులు ప్రత్యేక అతిథులుగా పాల్గొని అలరించారు.

యోగాలో పాల్గొన్న బామ్మలు (ETV Bharat)

వృద్ధాశ్రమంలో షెడ్యూల్ ఏంటంటే?
ప్రతిరోజు వృద్ధులు ఉదయం 6 గంటలకు నిద్ర లేస్తారు. ఆ తర్వాత కాసేపు వాకింగ్ చేస్తారు. ఆపై యోగా, ధ్యానం చేస్తారు. ఉదయం 8.30 గంటలకు టిఫిన్ చేస్తారు. ఆపై ఫిజియోథెరపీ సెషన్లు ఉంటాయి. తరువాత మధ్యాహ్న భోజనం చేస్తారు. సాయంత్రం వేళ డ్యాన్స్, సింగింగ్ వంటివాటిని నేర్చుకుంటారు. జీవిత చరమాంకంలో ఉన్న తమకు ఈ ఆశ్రమం కొత్త జీవితాన్ని ఇచ్చిందని శాంతాయ్ వృద్ధాశ్రమంలో ఉంటున్న సుమన్ మోహితే అనే వృద్ధురాలు తెలిపారు. అందుకు విజయ్ మోర్, మరియాకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. వారు తమను చాలా బాగా చూసుకుంటారని కొనియాడారు.

శాంతాయ్ వృద్ధాశ్రమంలోని బామ్మలు (ETV Bharat)
రీల్స్​తో అదరగొడుతున్న బామ్మలు (ETV Bharat)

