కొడుకు లవ్ మ్యారేజ్- కోపంతో మనవడిని అమ్మేసిన తల్లి- రూ.50 వేలకు విక్రయం
కోడలు ప్రసవించిన వెంటనే నవజాత శిశువు విక్రయం
Published : December 18, 2025 at 8:48 PM IST
Woman Sold Grand Son : కుమారుడు ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నాడన్న కోపంతో ఓ మహిళ తన మనవడినే అమ్మేసిన ఘటన ఇప్పుడు కలకలం రేపుతోంది. కోడలు ప్రసవించిన వెంటనే నవజాత శిశువును 50 వేల రూపాయలకు విక్రయించిన ఆ ఘటన బిహార్లోని బీజాపుర్ జిల్లాలో జరిగింది. ప్రస్తుతం పోలీసులు చిన్నారి కోసం గాలింపు చర్యలు ప్రారంభించారు.
జిల్లాలోని గడ్హనీ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని అగియావ్ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం (PHC) బయట డిసెంబర్ 7న ఆ దారుణం చోటుచేసుకుంది. నారాయణ్పుర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధికి చెందిన బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. తన కుమారుడిని అత్త అమ్మేసిందని, పోలీసులు శిశువు కోసం గాలిస్తున్నారని నవజాత శిశువు తల్లి వాపోయింది.
అత్తతో పాటు ముగ్గురు అరెస్టు
నవజాత శిశువు తల్లి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా డిసెంబర్ 16వ తేదీన గడ్హనీ పోలీస్స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేశారు. వెంటనే రంగంలోకి దిగిన నారాయణ్పుర్, గడ్హనీ పోలీసులు సంయుక్తంగా చర్యలు చేపట్టి శిశువు అమ్మకానికి పాల్పడ్డ అత్తతో పాటు ఆమెకు సహకరించిన ముగ్గురు మహిళలను అరెస్టు చేశారు. అరెస్టైన వారిలో ఒకరు అదే గ్రామానికి చెందిన మహిళ కాగా, మరో ఇద్దరు ఆరా, రోహతాస్ జిల్లాలకు చెందినవారని పోలీసులు తెలిపారు. అత్త వద్ద నుంచి శిశువు అమ్మకానికి సంబంధించిన రూ.49 వేల నగదును కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఇంకా దొరకని నవజాత శిశువు
పోలీసుల విచారణలో నిందితులంతా నేరం చేసినట్లు అంగీకరించారు. అయితే ఇప్పటివరకు నవజాత శిశువు ఆచూకీ లభించలేదు. శిశువును కొనుగోలు చేసిన గ్రామీణ వైద్యుడు కూడా పరారీలో ఉన్నాడు. అతడిని పట్టుకునేందుకు అనుమానిత ప్రాంతాల్లో పోలీసులు దాడులు నిర్వహించారు.
పోలీసుల సమాచారం ప్రకారం, ఆరాకు చెందిన ఓ మహిళ మధ్యవర్తిగా వ్యవహరించింది. ఆమె ద్వారా రోహతాస్ జిల్లా దినారా ప్రాంతంలో క్లినిక్ నిర్వహిస్తున్న సూర్యపురా పోలీస్ స్టేఎషన్ పరిధిలోని హుంకాడీహ్ గ్రామానికి చెందిన డాక్టర్ దిలీప్ అలియాస్ హరిశంకర్ పండిత్, అతని సహాయకురాలు ప్రీతి కుమారితో శిశువు అమ్మకానికి ఒప్పందం కుదిరింది. చివరకు 50 వేల రూపాయలకు శిశువును వారికి అప్పగించారు.
ప్రేమ వివాహమే ఈ దురాగతానికి కారణం
నవజాత శిశువు తల్లిదండ్రులు ప్రేమలో పడి వివాహం చేసుకోవడం కుటుంబ పెద్దలకు నచ్చలేదు. ముఖ్యంగా యువతి తల్లి ఈ సంబంధానికి తీవ్రంగా వ్యతిరేకంగా ఉండటంతోనే ఘోరానికి పాల్పడినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. గడ్హనీ థానా ఇన్చార్జి కమల్జీత్ మాట్లాడుతూ, "ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న కొడుకు, కోడలిని విడదీయాలనే ఉద్దేశంతో మహిళ కుట్ర పన్నింది. ఇందుకోసం గ్రామంలోని మరో మహిళ సహాయాన్ని తీసుకుంది. ఆమె బంధువుల ద్వారా శిశువును అమ్మేందుకు మధ్యవర్తిత్వం జరిగింది. శిశువు రికవరీ, డాక్టర్ అరెస్టు కోసం గాలింపు కొనసాగుతోంది" అని తెలిపారు.
శిశువు అమ్మాక కోడలిని బంధించింది!
బాధితురాలు తన ఫిర్యాదులో తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, శిశువును అమ్మిన తర్వాత కూడా అత్త కోడలిపై దారుణంగా వ్యవహరించింది. ఆమెను ఇంట్లోనే బంధించింది. ఐదు రోజుల తర్వాత ఏదో విధంగా తప్పించుకున్న బాధితురాలు ఆరాలోని తన బంధువుల ఇంటికి చేరి, వారి సహాయంతో పోలీసులను ఆశ్రయించడంతో ఈ వ్యవహారం బయటపడింది. ఈ ఏడాది జనవరిలో దిల్లీలోని ఓ ఆలయంలో తన భర్తను వివాహం చేసుకుంది. ప్రసవ సమయం దగ్గరపడడంతో ఛఠ్ పూజ ఉందని, ఇంటికి రండని, బాగా చూసుకుంటామంటూ నిందితురాలు గ్రామానికి తీసుకొచ్చింది. అదే సమయంలో డబ్బుల ఏర్పాటు కోసం అని చెప్పి తన భర్తను బయటకు పంపించారు.
డిసెంబర్ 6న అగియావ్ PHCకు బాలింతను తీసుకెళ్లగా, 7వ తేదీన సాధారణ ప్రసవంలో కుమారుడు పుట్టాడు. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కొద్దిసేపటికే ఓ పురుషుడు, ఇద్దరు మహిళలతో కలిసి శిశువును తీసుకెళ్లారని బాధితురాలు తెలిపింది. ప్రశ్నించగా, కవిత అనే బంధువులకు ఇచ్చామని అబద్ధం చెప్పినట్లు చెప్పింది. ఈ ఘటనపై జిల్లా వ్యాప్తంగా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది. శిశువును సురక్షితంగా రికవర్ చేస్తామని, నిందితులందరిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు పోలీసులు.